Дискретното око на Renault: Защо новите модели имат камера на А-колоната?

29 Септември, 2025 14:53 975 11

  • renault-
  • технологии

Основната и най-важна функция на тази камера е да следи разсейването на водача

Дискретното око на Renault: Защо новите модели имат камера на А-колоната? - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Европейският съюз продължава да затяга изискванията за безопасност на автомобилите, което води до навлизането на нови технологии в купето. Най-наблюдателните шофьори вероятно са забелязали една малка камера, интегрирана във А-колоната (колоната на предното стъкло) от страната на водача в най-новите модели на Renault, като обновените Austral, Espace и новия Clio 6.

Това дискретно устройство, което напомня на системи, вече използвани от някои китайски марки като BYD и Aiways, е ключово за съответствие с новите европейски стандарти. Но неговата функционалност далеч не се ограничава само до тях.

Мониторинг на разсейването: Изискване на GSR 2

Основната и най-важна функция на тази камера е да следи разсейването на водача. Тази система е част от мащабния стандарт GSR 2 (General Safety Regulation 2), който въвежда задължителни електронни асистиращи системи.

Стандартът, влизащ в сила на 7 юли 2024 г. за всички новоодобрени модели и задължителен за всички нови автомобили от 7 юли 2026 г., изисква ефективен мониторинг на вниманието на водача.

Досега системите разчитаха на прости алгоритми, които сравняваха моментното поведение на шофиране с първоначалното. Новата камера, свързана с електронен управляващ блок (ECU), анализира поведението на водача в реално време. Когато засече разсейване (например поглед, отклонен от пътя за твърде дълго), тя незабавно предупреждава водача със звукови сигнали, подканвайки го да се фокусира или да си вземе почивка.

При новия Clio 6 тази технология е комбинирана дори с асистент за аварийно спиране, който може да забави автомобила до пълен покой, ако установи пълна неактивност на водача – първи подобен случай за Renault в Европа.

Персонализация чрез разпознаване на лица

В по-високия клас модели, като обновените Espace и Austral, камерата има и допълнителна, ориентирана към комфорта функция: технология за разпознаване на лица.

След като шофьорът е регистрирал своя потребителски профил, камерата го идентифицира автоматично. Веднага след разпознаването, автомобилът имплементира всички персонализирани настройки на този водач:

Позиция на шофиране: Настройки на седалката и външните огледала.
Мултимедия: Любими радиостанции и медии.
Инфотейнмънт: Любими приложения на Google чрез системата OpenR Link.

Могат да бъдат запазени до пет различни потребителски профила, което прави прехвърлянето на автомобила между членовете на семейството максимално удобно. От гледна точка на поверителността, Renault подчертава, че всички данни се съхраняват единствено в автомобила и не се прехвърлят към външни сървъри.

В крайна сметка, тази малка камера на А-колоната трансформира ролята на автомобила – от средство за придвижване до интелигентна, сигурна и дълбоко персонализирана машина, съобразена както с европейските регулации, така и с нуждите на водача.


  • 1 Албатрос

    5 1 Отговор
    И на първия час ще яде бушове. Или черно тиксо.

    Коментиран от #5

    15:08 29.09.2025

  • 2 Зевс

    3 0 Отговор
    Да докладва на жената кога возите чужди жени :)

    15:23 29.09.2025

  • 3 Леле, колко

    3 0 Отговор
    Удобно - наблюдение 24/7! И пак за наше добро!

    15:30 29.09.2025

  • 4 ТАС

    0 0 Отговор
    Биг брадър гледа :(

    15:35 29.09.2025

  • 5 ТАС

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Албатрос":

    Принципно съм съгласен с теб за тиксото, но бъди сигурен, че ще е усигурено против такива действия.
    Я ще гаси двигателя, я ще излючва от скорст или нещо друго.
    При всичката електроника в новите коли все ще измислят начин да прецакват желаещите да няма такива системи.

    15:40 29.09.2025

  • 6 Бай Данчо

    1 0 Отговор
    Да бе! И като се успиш сутрин а снощи си препил ,пък и нямаш време да се избръснеш ? Физиономията ти няма нищо общо с това което очаква рендето !!! Тогава кво праим? Такси ли ?

    15:47 29.09.2025

  • 7 Долу ес

    0 0 Отговор
    И данните ще се събират и продават, поредния профил на клиента. слагам едно тиксо, ако почне да пищи просто ще скъсам жиците, ще даде грешка и така ще си стои, не ми пречи. откъде накъде някой ще ме следи? Я един стандарт за тоалетната с колко хартия да си бърша зад ника, ако прескоча лимита ми спират и водата.....,

    15:54 29.09.2025

  • 8 Долу ес

    0 0 Отговор
    Поредната безумна глупост като старт стопа, ама е свързана със събиране на лични данни, при катастрофа ще се гледа записа, накъде гледаш как гледаш ,защо си погледнал.....

    15:55 29.09.2025

  • 9 Читател

    0 0 Отговор
    Просто не си купувайте рено и готово.Аь имах едно преди много години старо много ядове ми създаде.Само двигателя беше ок всичко останало беше зле.

    15:58 29.09.2025

  • 10 Георги

    0 0 Отговор
    ужас

    16:02 29.09.2025

  • 11 Би Брадър

    0 0 Отговор
    Би Брадъра гледа, всичко следи
    Уж за безопасност, ама надали!?
    Това е техно фашизъм бе будали!
    Гледа, слуша, шпионира, после
    цифровата евро сметчица
    автоматично занулира! И човека се
    чуди кво стана? Бях си изряден, защо така?!
    Будала забрави за окото на Биг Брадър,
    така е като си конусматор на церебрално ниво -
    с други думи не човек, а полул.йно!

    16:04 29.09.2025