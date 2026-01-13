Samsung потвърди новия дизайн на Galaxy S26 Ultra

Изтичанията на информация стават все повече с наближаването на официалното събитие Unpacked на 25 февруари 2026 година, а най-новият списък с аксесоари за Samsung Galaxy S26 Ultra потвърждава значително отклонение от острата естетика от минали години. За първи път Samsung унифицира дизайна на цялата серия S26, като дава на Ultra същия заоблен радиус на ъглите като стандартните модели S26 и S26 Plus. Този ергономичен поврат ефективно слага край на ерата на квадратната силуетна форма в стила на Note, заменяйки острите ъгли с по-удобно усещане в ръката, което по-добре се конкурира със заоблените ръбове на iPhone 17 и Pixel 10.

Отдалечавайки се от индивидуалните „плаващи“ лещи, които се виждат на S25 Ultra, новият флагман разполага с издигнат модул на камерата в който са разположени вертикално три от основните сензори. Макар този унифициран остров да помага на устройството да изглежда по-премиум и да го привежда в съответствие с дизайна на Galaxy Z Fold 7, ранните практически доклади с макети показват, че това може да доведе до по-изразено „клатене“, когато телефонът е поставен на равна повърхност.

Освен естетиката, хардуерният профил достига нови висоти. Очаква се устройството да разполага с 6,9-инчов Dynamic AMOLED M14 дисплей, способен на заслепяваща максимална яркост от 3000 нита, задвижван от чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5. В полза на потребителите, Samsung стандартизира 16 GB LPDDR5X RAM за всички Ultra модели. Основната камера остава 200 MP, но с по-широка бленда f/1.4 за значително подобрени резултати при слаба осветеност. Освен това, кабелното зареждане се очаква да достигне 60 W, което е ексклузивно предимство за Ultra модела.

Най-значителното подобрение, разкрито от тези списъци с калъфи, е официалният преход към Qi2 магнитно безжично зареждане. Докато аксесоарът, който виждате, потвърждава наличието на магнитен пръстен, запознати хора от индустрията предполагат, че Samsung най-накрая е интегрирал тези магнити директно в шасито на телефона. Този еквивалент на MagSafe ще поддържа 25 W безжична скорост и нова екосистема от аксесоари с щракване, включително магнитни портфейли и допълнителни батерии. За да поддържа тази мощност, Samsung според информациите ще използва парокамера, която е 1,2 пъти по-голяма от предшественика си, като по този начин ще гарантира, че 3nm Snapdragon чипсетът може да поддържа максимална производителност по време на тежка AI обработка.