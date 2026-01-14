Apple стартира производството на iPhone 18

Apple се готви да промени стратегията си за хардуера за 2026-та, като нови доклади сочат, че предстоящата серия iPhone 18 вече навлиза в етап на производство на прототипи. Според най-новата информация от източника Digital Chat Station, серията ще въведе масивна промяна в технологията и дизайна на екрана, като ще въведе 120Hz LTPO ProMotion дисплеи във всеки един модел, с което най-накрая ще сложи край на ерата на 60Hz за потребителите на базови модели.

Най-значителната визуална промяна е запазена за моделите Pro. За да постигне по-чиста естетика, Apple според информациите премества сензорите за Face ID под дисплея, което позволява на iPhone 18 Pro и Pro Max потенциално да се откажат от Dynamic Island в полза на по-дискретен кръгъл отвор. Този отвор под дисплея вероятно ще бъде ексклузивен за 6,27-инчовия Pro и 6,86-инчовия Pro Max, докато базовият iPhone 18 и ултратънкият 6,55-инчов iPhone Air 2 се очаква да запазят Dynamic Island като отличителна черта.

Освен стъклото, iPhone 18 Pro Max се очаква да разполага с мобилна система с променлива бленда за основната си камера, която имитира механичната бленда, намираща се в професионалните DSLR фотоапарати, за да предложи безпрецедентен контрол над дълбочината на снимките. Под капака цялата гама вероятно ще се захранва от чипсет A20 Pro, произведен по най-модерния 2nm процес на TSMC. Този нов чип, който използва усъвършенствана технология, за да интегрира RAM директно в процесора, обещава 15% увеличение на скоростта и 30% намаление на консумацията на енергия, въпреки че може да доведе до повишаване на цените на дребно поради скока в производствените разходи.

Може би най-голямата промяна не е в хардуера, а в календара. Анализатори от бранша предполагат, че Apple може да раздели представянето на две отделни събития: гала през септември 2026 година за iPhone 18 Pro, Pro Max и слуховете за iPhone Fold, последвано от дебют през пролетта на 2027 година за стандартния iPhone 18 и бюджетен iPhone 18е.