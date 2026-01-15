Новини
Xiaomi представи серията Redmi Note 15

15 Януари, 2026 18:09

Смартфоните дебютираха в края на миналата година в Китай

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Xiaomi представи новата серия Redmi Note 15, която дебютира официално по-рано днес с фокус върху здравина и живот на батерията. Линията включва пет модела, разпределени между 4G и 5G версии, като водещото послание е „Titan Durability“ – пакет от технологии за устойчивост, включващ подсилени рамки, многослойно поглъщане на удари и Corning Gorilla Glass Victus 2. Флагманът в серията, Redmi Note 15 Pro+, поставя нови рекорди със сертификат за издръжливост при падане от 2,5 метра и най-високото ниво на защита срещу вода и прах (IP66, IP68, IP69 и IP69K), което го прави практически неуязвим при ежедневни инциденти.

Истинската технологична промяна обаче е под капака – за първи път в серията се използват силициево-въглеродни (SiC) батерии. Моделите Pro и Pro+ разполагат с огромен капацитет от 6500 mAh, като същевременно запазват елегантен профил. Благодарение на чипа за управление на батерията Xiaomi Surge, смартфоните обещават запазване на 80% от капацитета дори след 1600 цикъла на зареждане, което се равнява на около 6 години редовна употреба. Pro+ поддържа 100W HyperCharge и предлага функцията за обратно зареждане от 22,5W.

Фотографските възможности също са на флагманско ниво с новия 200MP HPE сензор (1/1,4") в Pro моделите, който предлага до 4-кратно мащабиране без загуба на качеството и усъвършенствана AI обработка. Дисплеите са 6,83-инчови OLED панели с 1.5K резолюция, захранвани от Snapdragon 7s Gen 4 за Pro+ и Dimensity 7400 Ultra за Pro модела. По-достъпните Redmi Note 15 и Note 15 5G залагат на 108MP камери и ултратънък дизайн, като 5G вариантът е най-тънкият Redmi Note до момента с дебелина от едва 7,35 мм.

Цените в Европа стартират от 250 евро за базовия Redmi Note 15 4G и достигат до 520 евро за топ версията на Pro+ с 12GB RAM и 512GB памет.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 От Китай продължават с тукатите

    4 0 Отговор
    по европейските🚾 цървули!

    18:16 15.01.2026

  • 2 Много

    3 1 Отговор
    впечатляващи характеристики за този ценови сегмент.

    18:54 15.01.2026

  • 3 имате ли календар у редакцията?

    0 0 Отговор
    какви са тия стари телефони дето се рекламират 2026 година?

    вие календар имате ли?

    снапграона 6 версия?

    вече елита е на мода и то 3 версия

    19:27 15.01.2026