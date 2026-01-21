Новини
Авто »
Кратко ръководство за подготовка на колата ви за сняг и лед

Кратко ръководство за подготовка на колата ви за сняг и лед

21 Януари, 2026 10:13 816 9

  • съвети-
  • зима-
  • шофиране-
  • подготовка

Спирачки, акумулатор, спазване на дистанция и ниска скорост са в основите на спокойно шофиране през зимата

Кратко ръководство за подготовка на колата ви за сняг и лед - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Когато първите снежинки започнат да танцуват във въздуха, а пътищата се превърнат в коварни ледени пързалки, подготовката на колата е това, което разделя спокойното пътуване от сериозните неприятности. За да не останете изненадани от "зимната обстановка", експерти споделят жизненоважни насоки за техническата изправност на автомобила.

Първата и най-критична линия на защита са спирачките

През зимата електронните асистенти, и по-конкретно ABS системата, са вашите най-добри приятели. Ако на таблото ви светне предупредителната лампа, не отлагайте посещението в сервиза – шофирането с компрометирани спирачки, особено на хлъзгав терен е абсолютен хазарт.

Самият педал трябва да реагира предвидимо и плавно, тъй като спирачният път върху сняг нараства главоломно. Проверете и състоянието на спирачната течност: ако тя е потъмняла или мътна, значи е крайно време за смяна. Не пренебрегвайте и накладките – всяко необичайно скърцане или наличие на ръжда по дисковете е ясен сигнал за износване.

Електрическата система е другата "ахилесова пета" на колата при минусови температури

Акумулаторът често предава богу дух точно когато имате най-голяма нужда от него. Огледайте клемите за следи от корозия и обърнете внимание на индикациите на таблото. Ако колата пали трудно в студените сутрини, вероятно батерията е към края на жизнения си цикъл.

Външната подготовка също изисква внимание към детайла

За да не се борите с ключалките или да не скъсате гумените уплътнения на вратите, обработете ги превантивно със силиконов спрей. Стъклата и огледалата пък ще ви бъдат благодарни за качествения размразител, който спестява време и предпазва от надраскване при стъргане на лед. Разбира се, чистачките трябва да са в перфектно състояние, за да осигурят видимост в тежки условия.

Когато най-накрая седнете зад волана, отделете няколко минути на двигателя да влезе в работен режим и почистете старателно снега от целия автомобил, включително и от покрива.

А на пътя златните правила са три: намалена скорост, огромна дистанция и повишено внимание. В сложни метеорологични условия скорост над 50 км/ч е неоправдан риск, който може да превърне пътуването в инцидент.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Радо

    6 1 Отговор
    за гумите нищо не каза....

    10:29 21.01.2026

  • 2 Има нещо верно

    2 0 Отговор
    И плавни, леки движения с волана, газта, спирачките.

    10:30 21.01.2026

  • 3 ООрана държава

    5 0 Отговор
    Тя свърши зимата, вие се сетихте "безценни" съвети да раздавате

    10:32 21.01.2026

  • 4 Зевс

    5 0 Отговор
    За сняг и лед най-важното е хубави зимни гуми, които не са се одървили като на баба ми 20 годишните галоши, напомпани според препоръките за съответната кола. Шофира се с плавно подаване и отнемане на газ, предвижда се пътната обстановка, спирачка се използва възможно най-малко. Волана се върти плавно, всяка рязка маневра е предпоставка за загуба на контрол, от което няма да ви спасят електронните системи за стабилност.

    10:33 21.01.2026

  • 5 е тоя път що не е почистен?

    2 0 Отговор
    тоя път от снимката защо не е почистен?

    по бай тошово време не плащахме винетки и тол такси но пътищата бяха супер почистени
    сега си плащаме и ето вижда се снимката, нищо не почистено но парите откраднати

    навярно ще вдигаме цените още на винетки тол такси и акцизи на горивата да има още за крадене

    Коментиран от #7

    10:34 21.01.2026

  • 6 дачия дъстър супер кола за зимата

    0 0 Отговор
    купете си дачия дъстър и нямате проблеми зимата

    10:35 21.01.2026

  • 7 Зевс

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "е тоя път що не е почистен?":

    Това е генерирана с изкуствен интелект снимка, личи си най-вече по излишния среден коловоз в снега

    10:38 21.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    0 0 Отговор
    ИНТЕРЕСНО
    С ГР.ТРАНСПОРТ СРЕЩУ
    1.60лв. НЯМА НИКАКВИ ОТ ГОРНИТЕ ПРОБЛ. ...

    11:12 21.01.2026