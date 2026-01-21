Кратко ръководство за подготовка на колата ви за сняг и лед

Когато първите снежинки започнат да танцуват във въздуха, а пътищата се превърнат в коварни ледени пързалки, подготовката на колата е това, което разделя спокойното пътуване от сериозните неприятности. За да не останете изненадани от "зимната обстановка", експерти споделят жизненоважни насоки за техническата изправност на автомобила.
Първата и най-критична линия на защита са спирачките
През зимата електронните асистенти, и по-конкретно ABS системата, са вашите най-добри приятели. Ако на таблото ви светне предупредителната лампа, не отлагайте посещението в сервиза – шофирането с компрометирани спирачки, особено на хлъзгав терен е абсолютен хазарт.
Самият педал трябва да реагира предвидимо и плавно, тъй като спирачният път върху сняг нараства главоломно. Проверете и състоянието на спирачната течност: ако тя е потъмняла или мътна, значи е крайно време за смяна. Не пренебрегвайте и накладките – всяко необичайно скърцане или наличие на ръжда по дисковете е ясен сигнал за износване.
Електрическата система е другата "ахилесова пета" на колата при минусови температури
Акумулаторът често предава богу дух точно когато имате най-голяма нужда от него. Огледайте клемите за следи от корозия и обърнете внимание на индикациите на таблото. Ако колата пали трудно в студените сутрини, вероятно батерията е към края на жизнения си цикъл.
Външната подготовка също изисква внимание към детайла
За да не се борите с ключалките или да не скъсате гумените уплътнения на вратите, обработете ги превантивно със силиконов спрей. Стъклата и огледалата пък ще ви бъдат благодарни за качествения размразител, който спестява време и предпазва от надраскване при стъргане на лед. Разбира се, чистачките трябва да са в перфектно състояние, за да осигурят видимост в тежки условия.
Когато най-накрая седнете зад волана, отделете няколко минути на двигателя да влезе в работен режим и почистете старателно снега от целия автомобил, включително и от покрива.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Радо
10:29 21.01.2026
2 Има нещо верно
10:30 21.01.2026
3 ООрана държава
10:32 21.01.2026
4 Зевс
10:33 21.01.2026
5 е тоя път що не е почистен?
по бай тошово време не плащахме винетки и тол такси но пътищата бяха супер почистени
сега си плащаме и ето вижда се снимката, нищо не почистено но парите откраднати
навярно ще вдигаме цените още на винетки тол такси и акцизи на горивата да има още за крадене
Коментиран от #7
10:34 21.01.2026
6 дачия дъстър супер кола за зимата
10:35 21.01.2026
7 Зевс
До коментар #5 от "е тоя път що не е почистен?":Това е генерирана с изкуствен интелект снимка, личи си най-вече по излишния среден коловоз в снега
10:38 21.01.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 МИМОЗА ГРАФИНЯТА
С ГР.ТРАНСПОРТ СРЕЩУ
1.60лв. НЯМА НИКАКВИ ОТ ГОРНИТЕ ПРОБЛ. ...
11:12 21.01.2026