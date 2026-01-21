Кратко ръководство за подготовка на колата ви за сняг и лед

Когато първите снежинки започнат да танцуват във въздуха, а пътищата се превърнат в коварни ледени пързалки, подготовката на колата е това, което разделя спокойното пътуване от сериозните неприятности. За да не останете изненадани от "зимната обстановка", експерти споделят жизненоважни насоки за техническата изправност на автомобила.

Първата и най-критична линия на защита са спирачките

През зимата електронните асистенти, и по-конкретно ABS системата, са вашите най-добри приятели. Ако на таблото ви светне предупредителната лампа, не отлагайте посещението в сервиза – шофирането с компрометирани спирачки, особено на хлъзгав терен е абсолютен хазарт.

Самият педал трябва да реагира предвидимо и плавно, тъй като спирачният път върху сняг нараства главоломно. Проверете и състоянието на спирачната течност: ако тя е потъмняла или мътна, значи е крайно време за смяна. Не пренебрегвайте и накладките – всяко необичайно скърцане или наличие на ръжда по дисковете е ясен сигнал за износване.

Електрическата система е другата "ахилесова пета" на колата при минусови температури

Акумулаторът често предава богу дух точно когато имате най-голяма нужда от него. Огледайте клемите за следи от корозия и обърнете внимание на индикациите на таблото. Ако колата пали трудно в студените сутрини, вероятно батерията е към края на жизнения си цикъл.

Външната подготовка също изисква внимание към детайла

За да не се борите с ключалките или да не скъсате гумените уплътнения на вратите, обработете ги превантивно със силиконов спрей. Стъклата и огледалата пък ще ви бъдат благодарни за качествения размразител, който спестява време и предпазва от надраскване при стъргане на лед. Разбира се, чистачките трябва да са в перфектно състояние, за да осигурят видимост в тежки условия.

Когато най-накрая седнете зад волана, отделете няколко минути на двигателя да влезе в работен режим и почистете старателно снега от целия автомобил, включително и от покрива.

А на пътя златните правила са три: намалена скорост, огромна дистанция и повишено внимание. В сложни метеорологични условия скорост над 50 км/ч е неоправдан риск, който може да превърне пътуването в инцидент.