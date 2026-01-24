Новини
Технологии »
Изтекоха данни на 149 мил. потребители от цял свят, които дават достъп до акаунти от най-популярните приложения

Изтекоха данни на 149 мил. потребители от цял свят, които дават достъп до акаунти от най-популярните приложения

24 Януари, 2026 11:30 939 6

  • данни-
  • хакери-
  • изтичане на данни-
  • facebook-
  • instagram

Това включва Facebook, Gmail, Yahoo и други

Изтекоха данни на 149 мил. потребители от цял свят, които дават достъп до акаунти от най-популярните приложения - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Огромна незащитена база данни, изложи на показ 149 милиона уникални потребителски имена и пароли на всеки, който има уеб браузър и злонамерени намерения. Анализаторът по сигурността Джеремия Фаулер, действащ като водещ инспектор по безопасност в бранша, разкри, че тази съкровищница от 96 GB необработени данни не разполага дори с най-основните защитни заключвания или криптиране. Списъкът с жертвите от този пробив включва всички най-популярни приложения и социални мрежи.

Според информацията, това включва около 48 милиона Gmail акаунта и 17 милиона Facebook профила. Високопроизводителни финансови центрове и крипто платформи като Binance също са засегнати от изтичането, като над 420 000 идентификационни данни са изложени на риск. От стрийминг гиганти като Netflix и Disney+ до по-лични ниши като OnlyFans и различни приложения за запознанства, също са включени. Може би най-тревожното е включването на правителствени идентификационни данни от няколко държави, което е пропуск в сигурността, създаващ огромна слабост в националната сигурност и отварящ вратата за атаки с фалшива самоличност срещу критична инфраструктура.

Най-известните приложения до момента са:
Gmail – 48 милиона акаунта

Yahoo – 4 милиона акаунта

Outlook – 1,5 милиона акаунта

iCloud – 900 000 акаунта

Домейн .edu – 1,4 милиона акаунта

Facebook – 17 милиона акаунта

Instagram – 6,5 милиона акаунта

TikTok – 780 000 акаунта

Netflix – 3,4 милиона акаунта

OnlyFans – 100 000 акаунта

Binance – 420 000 акаунта

Въпреки незабавния сигнал на Фаулер до хостинг доставчика, той споделя, че са били необходими месеци бюрократични процедури и многократни опити, преди тази цифрова заплаха да бъде окончателно отстранена и изключена от мрежата. Експерти препоръчват използването на приложения за двуфакторно удостоверяване, за да се предотвратят опити за влизане в социалните мрежи, ако хакерите успеят да разгадаят комбинацията от имейл и парола.


Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Асен 🌈Кокорчев от ПП-ЛГБТ

    5 0 Отговор
    Кой допусна това безобразие?....между другото...информацията е от миналата седмица.

    11:33 24.01.2026

  • 2 Чудо голямо

    5 0 Отговор
    Поговорете си с някого за нещо, в присъствието на телефоните си и то ще ви бъде предложено в нета, като спам, реклама в новините, които четете или дори с обаждане, а те ми говорят за акаунти и то милиони, прашинка в морето. Някога всичкото демократ рева като гладна мечка, че имали досиета, а сега не е нужно да си десидент, протестиращ или криминал, а имаш досиета на хиляди места. Цифровото бедище е неописуемо любопитно и нахално.

    11:36 24.01.2026

  • 3 И кво ше ми вземат

    0 0 Отговор
    като нямам ни пари ни фейсбук?

    Коментиран от #4, #5

    11:36 24.01.2026

  • 4 Не,че нещо,ама...

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "И кво ше ми вземат":

    Нищо, ще дължиш🤣👍

    11:41 24.01.2026

  • 5 Я прочети малко по-внимателно

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "И кво ше ми вземат":

    Хакнати са имейлите на Гугъл, Майкрософт и Яхо.
    Тези имейли са свързани в банкови сметки и кредитни карти на милиони хора, които могат да бъдат източени.

    Коментиран от #6

    11:47 24.01.2026

  • 6 ХиХи

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Я прочети малко по-внимателно":

    Смейте се после на ония, дето държат пачките под дюшека

    12:07 24.01.2026