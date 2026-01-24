Изтекоха данни на 149 мил. потребители от цял свят, които дават достъп до акаунти от най-популярните приложения

Огромна незащитена база данни, изложи на показ 149 милиона уникални потребителски имена и пароли на всеки, който има уеб браузър и злонамерени намерения. Анализаторът по сигурността Джеремия Фаулер, действащ като водещ инспектор по безопасност в бранша, разкри, че тази съкровищница от 96 GB необработени данни не разполага дори с най-основните защитни заключвания или криптиране. Списъкът с жертвите от този пробив включва всички най-популярни приложения и социални мрежи.
Според информацията, това включва около 48 милиона Gmail акаунта и 17 милиона Facebook профила. Високопроизводителни финансови центрове и крипто платформи като Binance също са засегнати от изтичането, като над 420 000 идентификационни данни са изложени на риск. От стрийминг гиганти като Netflix и Disney+ до по-лични ниши като OnlyFans и различни приложения за запознанства, също са включени. Може би най-тревожното е включването на правителствени идентификационни данни от няколко държави, което е пропуск в сигурността, създаващ огромна слабост в националната сигурност и отварящ вратата за атаки с фалшива самоличност срещу критична инфраструктура.
Най-известните приложения до момента са:
Gmail – 48 милиона акаунта
Yahoo – 4 милиона акаунта
Outlook – 1,5 милиона акаунта
iCloud – 900 000 акаунта
Домейн .edu – 1,4 милиона акаунта
Facebook – 17 милиона акаунта
Instagram – 6,5 милиона акаунта
TikTok – 780 000 акаунта
Netflix – 3,4 милиона акаунта
OnlyFans – 100 000 акаунта
Binance – 420 000 акаунта
Въпреки незабавния сигнал на Фаулер до хостинг доставчика, той споделя, че са били необходими месеци бюрократични процедури и многократни опити, преди тази цифрова заплаха да бъде окончателно отстранена и изключена от мрежата. Експерти препоръчват използването на приложения за двуфакторно удостоверяване, за да се предотвратят опити за влизане в социалните мрежи, ако хакерите успеят да разгадаят комбинацията от имейл и парола.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Асен 🌈Кокорчев от ПП-ЛГБТ
11:33 24.01.2026
2 Чудо голямо
11:36 24.01.2026
3 И кво ше ми вземат
Коментиран от #4, #5
11:36 24.01.2026
4 Не,че нещо,ама...
До коментар #3 от "И кво ше ми вземат":Нищо, ще дължиш🤣👍
11:41 24.01.2026
5 Я прочети малко по-внимателно
До коментар #3 от "И кво ше ми вземат":Хакнати са имейлите на Гугъл, Майкрософт и Яхо.
Тези имейли са свързани в банкови сметки и кредитни карти на милиони хора, които могат да бъдат източени.
Коментиран от #6
11:47 24.01.2026
6 ХиХи
До коментар #5 от "Я прочети малко по-внимателно":Смейте се после на ония, дето държат пачките под дюшека
12:07 24.01.2026