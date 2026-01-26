Новини
Технологии »
Ерата на евтините SSD дискове приключи

Ерата на евтините SSD дискове приключи

26 Януари, 2026 12:30 1 263 6

  • ssd-
  • хард диск-
  • поскъпване

И само ще става по-лошо

Ерата на евтините SSD дискове приключи - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Ако сте планирали да подсилите компютъра си с нов, капацитетен SSD диск на достъпна цена, имаме лоши новини – прозорецът на възможностите току-що се захлопна под носа ни. Златната ера, в която можехме да се сдобием с терабайт флаш памет за скромните 45 долара, вече е в миналото, а прогнозите за 2026 и 2027 година изглеждат направо стряскащо.

„Бъдете честни със себе си – дните на евтините SSD устройства приключиха“, заяви недвусмислено Шунсуке Накато, висш мениджър в японския гигант Kioxia. По време на среща в Сеул той разкри шокиращ факт: цялото производство на NAND чипове на компанията за 2026 година вече е разпродадено. Когато предлагането е изчерпано още преди устройствата да са слезли от поточната линия, икономическата логика е само една – цените ще хвърчат нагоре.

Основният виновник за този „хардуерен апокалипсис“ не е нищо друго, а гладът на изкуствения интелект. Гигантите в сферата на AI изкупуват всяка налична бройка памет за своите огромни центрове за данни, оставяйки трохи за обикновения потребител. Ситуацията се усложнява допълнително от стратегическото прегрупиране на лидерите Samsung и SK Hynix. Според корейски източници, двата бранда драстично свиват производството на стандартна NAND памет, за да пренасочат мощностите си към по-печелившите DRAM чипове и специализирани ускорители за NVIDIA.

Ех, ако се надявате, че това е временна буря, анализаторите ще ви разочароват. Пазарът на SSD в момента повтаря болезнения сценарий, през който премина RAM паметта – рекордно поскъпване, което вероятно ще продължи поне до 2027 година. Вече наблюдаваме как популярни модели на Samsung и Western Digital почти удвоиха цената си в рамките на няколко месеца. Затова, като журналист, който следи технологичния пулс, съветът ми е кратък: ако намерите останали бройки на прилични цени, не чакайте „черния петък“. През 2026-а такъв вероятно няма да има за съхранението на данни.


Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    6 3 Отговор
    Всичките чипове заминават за централата SkyNet в Белене.

    12:33 26.01.2026

  • 2 Няма да се плашите

    5 3 Отговор
    По същия начин утре ще се наказва със смърт всеки който използва електричество. АИ дейтацентровете ще го папкат цялото.

    Коментиран от #4

    12:36 26.01.2026

  • 3 Флашмоб

    10 0 Отговор
    Записвайте си терабайтите в тетрадка и после ги сканирайте, като на предстоящите избори. Всички политици казват, че сигурно и безопасно.

    Коментиран от #5

    12:40 26.01.2026

  • 4 честен ционист

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Няма да се плашите":

    Плевенчани всяко лято не се къпят, за да има вода за AI.

    12:43 26.01.2026

  • 5 аз терабайтите

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Флашмоб":

    си ги записвам на механични хард дискове.

    12:48 26.01.2026

  • 6 Някой

    5 0 Отговор
    Преди 9 години и нещо си купувах компютър. M.2 генерация 3 от 1 терабайт. РАМ DDR4 3200 Mhr - не че се ползва на толкова, че зависи и от процесор. И та нататък. Скоро погледнах дали да не допълня РАМ и отчайващо. Че те са по-лоши от тогава преди 9 години и нещо и може би и по-скъпи!

    12:51 26.01.2026