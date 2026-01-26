Ерата на евтините SSD дискове приключи

Ако сте планирали да подсилите компютъра си с нов, капацитетен SSD диск на достъпна цена, имаме лоши новини – прозорецът на възможностите току-що се захлопна под носа ни. Златната ера, в която можехме да се сдобием с терабайт флаш памет за скромните 45 долара, вече е в миналото, а прогнозите за 2026 и 2027 година изглеждат направо стряскащо.

„Бъдете честни със себе си – дните на евтините SSD устройства приключиха“, заяви недвусмислено Шунсуке Накато, висш мениджър в японския гигант Kioxia. По време на среща в Сеул той разкри шокиращ факт: цялото производство на NAND чипове на компанията за 2026 година вече е разпродадено. Когато предлагането е изчерпано още преди устройствата да са слезли от поточната линия, икономическата логика е само една – цените ще хвърчат нагоре.

Основният виновник за този „хардуерен апокалипсис“ не е нищо друго, а гладът на изкуствения интелект. Гигантите в сферата на AI изкупуват всяка налична бройка памет за своите огромни центрове за данни, оставяйки трохи за обикновения потребител. Ситуацията се усложнява допълнително от стратегическото прегрупиране на лидерите Samsung и SK Hynix. Според корейски източници, двата бранда драстично свиват производството на стандартна NAND памет, за да пренасочат мощностите си към по-печелившите DRAM чипове и специализирани ускорители за NVIDIA.

Ех, ако се надявате, че това е временна буря, анализаторите ще ви разочароват. Пазарът на SSD в момента повтаря болезнения сценарий, през който премина RAM паметта – рекордно поскъпване, което вероятно ще продължи поне до 2027 година. Вече наблюдаваме как популярни модели на Samsung и Western Digital почти удвоиха цената си в рамките на няколко месеца. Затова, като журналист, който следи технологичния пулс, съветът ми е кратък: ако намерите останали бройки на прилични цени, не чакайте „черния петък“. През 2026-а такъв вероятно няма да има за съхранението на данни.