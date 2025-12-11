Свръхмалък SSD с капацитет до 2TB

След месеци на очакване, китайският технологичен производител Biwin официално представи най-малката линия SSD дискове в света – CL100. Тези миниатюрни устройства, чиито физически размери наподобяват тези на microSD карта, носят със себе си огромен потенциал и са пряко насочени към мобилните устройства, преносимите игрови конзоли и компактните технологични системи.

Линията CL100 предизвиква представите за съотношение между размер и производителност. Въпреки скромните си габарити от едва 15 x 17 x 1,4 мм, тези NVMe дискове са истински зверове по отношение на скоростта. Те постигат светкавични скорости на четене до 3700 MB/s и скорости на запис до 3400 MB/s. Този впечатляващ трансфер е възможен благодарение на използването на PCIe 4.0 x2 интерфейс с поддръжка на протокола NVMe 1.4.

Капацитет и агресивна цена

Biwin предлага CL100 в три основни конфигурации на паметта, покриващи широка гама от потребителски нужди:

512 GB: На цена от $85.

1 TB: На цена от $155.

2 TB: Версията с най-голям капацитет е оценена на $311.

Тези цени позиционират CL100 като силен конкурент в сегмента на високопроизводителните, но ултракомпактни решения за съхранение на данни.

В допълнение към самите дискове, Biwin представи и аксесоар, който разширява функционалността им: специален четец на карти RD510. Той е оборудван с ултрабърз USB4 интерфейс (40 Gbps) и разполага с вграден вентилатор за охлаждане. Това позволява CL100 лесно да бъде превърнат в изключително малко, но високоскоростно външно устройство за пренос на данни, отваряйки нови възможности за професионалисти и ентусиасти.