Galaxy S26 получава функция запазена само за смартфоните на Google

Samsung се готви да представи следващото поколение на своя флагмански модел Galaxy S26 на световната сцена следващия месец и изглежда, че интересна функция за безопасност от Google най-накрая ще бъде интегрирана в хардуера на корейския гигант. Според най-новото задълбочено проучване на кода на приложението „Phone by Google“, Samsung се очаква да интегрира усъвършенстваната система за откриване на измами, която досега беше запазена ексклузивно за моделите Pixel 9 и Pixel 10. Тази технология за безопасност на устройството, задвижвана от Gemini Nano AI, действа като усъвършенстван помощник за вашите разговори, сканирайки за измамни маневри в реално време. Докато собствениците на Pixel на пазари като САЩ и Великобритания вече са изпробвали тази функция, серията S26 е на път да бъде първата не-Google платформа, която ще приюти този специализиран AI софтуер.

Документите, потвърждаващи тази стъпка, се появиха чрез специфични идентификатори на моделите – SM-S942 за стандартния S26, SM-S947 за S26+ и SM-S948 за най-високия клас S26 Ultra – всички свързани с проект с кодово име „sharpie“. Тази „sharpie“ технология представлява значително подобрение в сравнение със стандартните системи за машинно обучение, които се срещат в по-старите модели Pixel, тъй като използва локализиран AI модел за обработка на данни, без да изпраща чувствителни аудио пакети извън локалния диск.

Въпреки това, има известна механична загадка относно това как тази технология ще бъде интегрирана в екосистемата на Samsung. Исторически погледнато, устройствата Galaxy са използвали свое собствено „шаси“ за набиране, а не алтернативата, предоставена от Google. За да функционира Scam Detection на Google с необходимите разрешения за дълбока система, специалистите от бранша спекулират, че Samsung може да планира основна софтуерна ревизия. Възможно е да станем свидетели на значителна промяна, при която Samsung ще замени своя собствен инструмент за набиране с приложението Google Phone като част от новата версия One UI 8.5.