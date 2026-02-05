Новини
Huawei обяви голямо европейско събитие този месец

5 Февруари, 2026 14:32 722 5

  • huawei-
  • продукт-
  • испания

Очаква се там да бъдат представени редица нови модели

Huawei обяви голямо европейско събитие този месец - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Huawei потвърди първото си глобално представяне за годината „Innovative Product Launch“, което ще се състои в Мадрид, Испания, на 26 февруари. Под мотото „Now is Your Run“ (Сега е твоят момент) събитието бележи масивен обрат към професионалните спортове и първокласния флагмански хардуер.

След почти пет години, серията „Runner“ официално се завръща, като от компанията споделят, че тя е разработена в пряко сътрудничество с легендата на маратона Елиуд Кипчоге и отбора по бягане dsm-firmenich. Ранните технически изтекли информации сочат, че устройството ще разполага с усъвършенствана двулентова GPS система, която според информациите достига 97% точност в прогнозите за състезателните резултати. Нов набор от сензори за здраве, ще бъдат способни да следят над 60 показателя, включително инструмент за „Енергийно ниво“ в реално време, който оценява мускулната умора, за да предотврати прекалено трениране.

С кодово име „Chitu“, часовникът се предполага, че използва корпус от високоякостни композитни влакна, което поддържа теглото на минимум за комфорт при дълги разстояния.

Докато бегачите са в центъра на вниманието, Huawei ще използва сцената в Мадрид, за да представи отново своите смартфони на световната сцена. HUAWEI Mate 80 Pro е потвърден за международно пускане на пазара, дебютирайки с дизайн „Iconic Dual Space Rings“, който развива класическия кръгъл модул на камерата. Фотографската система е преработена с нов „True-to-Color“ двигател, специално настроен за бързо заснемане на движение.

Останалите продукти от списъка за 26 февруари включват:

Watch Ultimate 2: обновен луксозен часовник с усъвършенстван режим за голф и подобрени аналитични функции за бягане.

FreeBuds Pro 5: следващо поколение флагмански слушалки.

MatePad Mini: нов таблет с малък формат

Band 11 Series: Динамичен тракер от входно ниво, насочен към по-млада аудитория, фокусирана върху фитнеса.

 


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Българин

    1 0 Отговор
    Имам Huawei 77nova 12 SE . Авсолютен боклук - не работи с Anndroid auto l Kaк да им повярваш за автомобили ?

    Коментиран от #5

    15:20 05.02.2026

  • 2 Българин

    0 0 Отговор
    Имам Huawei 77nova 12 SE . Авсолютен боклук - не работи с Anndroid auto l Kaк да им повярваш за автомобили ?

    15:34 05.02.2026

  • 3 Стига С Тия !

    1 0 Отговор
    Крантави Телефони !

    И Тоя Крантав !

    Андроид !

    16:38 05.02.2026

  • 4 ъъъ

    0 0 Отговор
    Кои пък бяха тези, че не ги помня.

    10:37 06.02.2026

  • 5 ...

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Последния добър беше Хуавей меит 20 про и то заради германската камера. От там нататък се окъкаха здраво като ме следваха нормалните норми за поведение.

    10:38 06.02.2026