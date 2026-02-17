Apple представя евтини версии на MacBook и iPhone в началото на март

Apple дава начало на новите си продукти за 2026 година със събитие наречено „Special Apple Experience“. Отказвайки се от традиционната предварително записана реч от Apple Park, Купертино покани медиите на едновременни лични срещи в Ню Йорк, Лондон и Шанхай, които ще започнат в 9:00 ч. източно време. Поканата включва стилизирано 3D лого на Apple, изработено в ярки нюанси на жълто, зелено и синьо – цветове, които според водещи експерти са пряк намек за смелата нова посока на продуктовата линия на Mac.

Главното събитие на проявата е отдавна слуховете за MacBook от входно ниво, устройство, насочено пряко към образованието и „Chromebook“. Отклонявайки се от премиум цените си, Apple се очаква да представи 13-инчов (или 12,9-инчов) лаптоп с начална цена от 599 долара. За да постигне тази агресивна цел, Apple е заменила силициевите чипове от серията M с чипа A18 Pro – същият мощен чип, който дебютира в iPhone 16 Pro миналата есен. Въпреки фокуса върху бюджета, устройството ще запази алуминиевия си корпус и ще дебютира в гама от „Pop“ цветове като светлозелено, розово и жълто, което бележи носталгично завръщане към естетиката на iMac G3.

В мобилния сегмент iPhone 17e ще замести 16e като най-достъпната входна точка към iOS. Слуховете сочат значително подобрение в дизайна. Според слуховете 17e ще бъде оборудван с чип A19 и първото поколение модем C1X на Apple, който обещава по-ефективна 5G свързаност. Докато 6,1-инчовият OLED екран се очаква да остане на 60Hz, добавянето на MagSafe поддръжка и потенциално ъпгрейд към 18MP селфи камера (съответстваща на флагманската серия 17) би решило две от най-честите оплаквания относно серията „e” на Apple.

Очаква се 14-инчовите и 16-инчовите MacBook Pro да получат своите M5 Pro и M5 Max сърдечни трансплантации, предлагащи скромно увеличение на броя на ядрата, но значителен скок в пропускателната способност на AI-обработката.

Най-продаваният лаптоп в света MacBook Air се очаква да приеме базовия чип M5, вероятно заедно с дългоочакваното обновяване на Studio Display с Mini-LED технология.

iPad Air се очаква да премине към чипа M4, докато базовият iPad от 12-то поколение вероятно ще премине към A18, като най-накрая ще донесе възможностите на „Apple Intelligence“ на цялата гама таблети.