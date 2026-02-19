Новини
Как Citroën отново се опитва да върне меката возия в автомобилите си

Как Citroën отново се опитва да върне меката возия в автомобилите си

19 Февруари, 2026 13:07

Модерната, но значително опростена алтернатива се нарича Progressive Hydraulic Cushions

Как Citroën отново се опитва да върне меката возия в автомобилите си - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Докато повечето автомобилни производители се състезават в дисциплината „колко голям таблет можем да монтираме на таблото“, Citroën тихомълком върна на дневен ред една забравена, но жизненоважна ценност – комфорта. Френската марка, която преди десетилетия промени света със своето хидропневматично окачване, днес предлага неговата модерна, но значително опростена алтернатива: технологията Progressive Hydraulic Cushions (Прогресивни хидравлични ограничители).

Ако някога сте се возили в кола, която при всяка по-голяма неравност реагира с рязък удар, сякаш окачването е „свършило“, тогава веднага ще разберете разликата. Стандартните системи използват гумени тампони, за да спрат хода на амортисьора, а инженерите на Citroën са добавили два хидравлични буфера в двата края на системата – един за свиване и един за разтягане. Усещането е за далеч по-мека возия: колата буквално „поглъща“ удара, разсейвайки енергията му в хидравличната течност, вместо да я предава към гръбнака на пътниците.

Резултатът? Маркетолозите го наричат „ефектът на летящото килимче“. При леки неравности окачването работи изключително меко, създавайки усещане за плавно левитиране над асфалта. Когато обаче попаднете в сериозна дупка (нещо, което по нашите географски ширини не е рядкост), хидравличните ограничители се включват прогресивно, забавяйки движението плавно и без онзи неприятен вторичен отскок. Това превръща модели като C5 Aircross в истински убежища от стреса на градската джунгла.

Най-хубавото на тази технология е нейната надеждност и достъпност. За разлика от скъпите и сложни въздушни окачвания на премиум марките, системата на Citroën е чисто механична и не изисква сложна електроника или скъпа поддръжка. Истинската магия се случва на микрониво в самата клапанна система на амортисьора. За разлика от традиционните пасивни системи, които разчитат на фиксирана пропускливост на маслото, тук флуидната динамика е нелинейна.

При нискочестотни трептения хидравличният поток преминава през по-широки канали, осигурявайки мека возия, но при рязко вертикално ускорение (удар) налягането мигновено активира прогресивните ограничители. Те действат като „хидравлична спирачка“, която преобразува кинетичната енергия в топлина чрез специфично вискозно триене, предотвратявайки механичния контакт на метал в метал. Това позволява на окачването да поддържа голям ход и мекота, без да губи структурен интегритет при екстремни натоварвания.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Селянина с колелото

    14 0 Отговор
    В Ситроен най-доброто което са правили, най-комфортно и с най-изгодна поддръжка е Hydractive III.

    Коментиран от #3

    13:20 19.02.2026

  • 2 Че то

    3 0 Отговор
    тая система е от 10г. Не е нещо ново.

    15:10 19.02.2026

  • 3 Знайко

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Селянина с колелото":

    И ситроена на монахините не беше зле.
    От всяка страна под прага има един цилиндър в единия край на който е бутало свързано с задното окачване, а в другия бутало свързано с предното окачване. Съответно екстремно сгъване на окачването , чрез хидравликата се разпределя наполовина между предно и задно окачване. И това без никаква електроника и липса на всякакви датчици, генериращи грешки и темподобни .

    13:42 20.02.2026