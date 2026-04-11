Instagram въвежда дълго чакана функция

Instagram официално сложи край на ерата на „изтриването и повторно публикуване“ за коментиращите, след като платформата пусна дългоочакваната функция за редактиране на коментари в световен мащаб. Подобно на системата, използвана в Messages на Apple и в собствената платформа на Instagram, Threads, актуализацията идва със строго 15-минутно време за корекции. Щом този четвърт час изтече, думите ви остават завинаги запечатани в цифровия архив.

Нов бутон „Редактирай“ се появява директно под публикувания ви коментар, редом с традиционните опции „Отговор“ и „Сподели“. Натискането му отваря отново текстовото поле, което позволява неограничени ревизии, докато таймерът не изтече. Въпреки това Instagram е дал приоритет на прозрачността, всеки променен коментар ще носи ясен етикет „Редактирано“ в сив текст. Докато другите потребители ще знаят, че съобщението е било променено, Instagram е избрал да не включва история на версиите, което означава, че първоначалният ви „чернови вариант“ остава скрит от любопитни погледи, освен ако някой не е бил достатъчно бърз да направи скрийншот.

В тази първа версия на инструмента има някои забележителни технически ограничения. Най-важното е, че възможността за редактиране е строго ограничена до текст. Ако сте публикували коментар, който включва изображение или конкретен стикер, все още се изисква да изтриете цялата публикация, за да премахнете визуалния елемент. Освен това, макар функцията да се разпространява глобално с версия 424.1 на приложението, някои потребители може да забележат леко забавяне в появата ѝ поради поетапния характер на актуализациите от страна на сървърите на Meta.

Тази промяна бележи значителна промяна във философията на Instagram по отношение на интегритета на ангажираността. В продължение на години платформата се съпротивляваше на редактирането на коментари поради опасения, че потребителите могат да прилагат тактиката „примамка и подмяна“ – да натрупат хиляди харесвания на положителен коментар, преди да го редактират в нещо противоречиво. Като ограничава прозореца за редактиране до 15 минути, Instagram залага, че ползата от поправянето на правописна грешка надвишава риска от дългосрочна манипулация на контекста.