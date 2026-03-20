Нов досаден проблем с Android Auto

В поредния разочароващ случай за хардуерното подразделение на Google, актуализацията за сигурност от март месец е „блокирала“ функционалността на Android Auto за значителен брой потребители на Pixel. Съобщенията, появили се във форумите за поддръжка на Google, сочат конфликт между новите настройки за „Разширена USB защита“ в Android 16 и аудиосистемите на автомобилите.

Грешката на практика третира USB връзката на автомобила като „неразрешена“ заплаха за данните, като не позволява стартирането на Android Auto, освен ако телефонът не бъде отключен ръчно – дори ако потребителят изрично е активирал превключвателя „Стартирай Android Auto, докато е заключен“.

Коренът на проблема изглежда е нулиране на параметрите за сигурност, интегрирани в най-новата версия на Android 16. Разширеният режим на защита, предназначен да предотвратява „Juice Jacking“ и неразрешено извличане на данни, според съобщенията пренебрегва дефинираните от потребителя настройки за „Доверено устройство“.

Когато Pixel се включи в автомобил, операционната система не разпознава автомобила като безопасна среда. Вследствие на това USB портът остава в режим „Само зареждане“, докато потребителят не предостави биометрична автентификация или отключване с парола.

Засегнатите потребители съобщават, че единственият начин да инициират връзката е физически да отключват телефона всеки път, когато влизат в автомобила, което обезсмисля целта на безпроблемното „plug-and-play“ преживяване.

Интересното е, че бъгът не изглежда да е повсеместен. Докато Pixel 10 Pro XL и серията Pixel 9 са сред най-често споменаваните в оплакванията във форумите, някои потребители – включително тези, които използват фабрично инсталирани безжични настройки – остават незасегнати.

Потребителите с безжична поддръжка на Android Auto обикновено избягват напълно фазата „USB Handshake“, като по този начин избягват задействането на Advanced Protection.

Стандартните решения, включително изчистване на кеша на Android Auto, преинсталиране на приложението и дори фабрично възстановяване на автомобилните системи, не са успели да разрешат проблема. Член на екипа на Android Auto официално потвърди съобщенията и в момента събира доклади за бъгове и логове от засегнатите потребители.

Докато не се появи официално решение, потребителите са открили няколко „временни“ решения Някои потребители са постигнали успех, като са добавили Bluetooth на колата си като „Доверено устройство“ в Настройки > Сигурност > Extend Unlock. Преминаването към Опции за разработчици > Конфигурация по подразбиране на USB и настройването му на „Прехвърляне на файлове / Android Auto“ също понякога може да принуди установяването на връзка, макар че това може да се нулира след рестартиране.