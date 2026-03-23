Роботи без глави започват работа в европейските заводи на Renault

23 Март, 2026 14:01 892 14

Машините ще подпомагат настоящите служители

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Renault Group потвърди мащабно внедряване на хуманоидни роботи в своите европейски заводи. Разработен за рекордните 40 дни в сътрудничество с френския стартъп Wandercraft, Calvin-40 е „безглав“ двукрак робот, предназначен да поеме най-тежките задачи на монтажната линия. Renault планира да разполага с 350 бройки Calvin до 2027 година, насочена конкретно към центровете „ElectriCity“ в Северна Франция, където се произвеждат новите електромобили Renault 5 и Twingo.

Докато конкуренти като Tesla, BMW и Hyundai разработват хуманоиди за „общо предназначение“ с реалистични лица и сръчни пръсти, главният индустриален директор на Renault, Тиери Шарве, беше категоричен относно подхода на компанията. Той заяви, че не се интересува от хуманоидни роботи само за да ги има, а по-скоро от ефективни и евтини устройства за автоматизация. Calvin-40 няма глава, защото в заводска среда главата често е просто ненужна точка за проблеми. Вместо това той използва камери и сензори, монтирани на талията, за да се ориентира. Вместо деликатни пръсти, роботът разполага със здрави, кръгли захващащи устройства, оптимизирани за задачи с голям товар. Устройството е конструирано да вдига до 40 кг многократно, като се фокусира върху ергономично опасни задачи като подаване на гуми към сглобяващата линия или преместване на тежки каросерийни панели.

Решението да се използва ходещ робот, вместо традиционен робот на колела, се дължи на пространството във фабриката. Много от съществуващите фабрики на Renault имат тесни проходи, където робот на колела с широка стабилизираща основа просто не би се побрал, докато носи тежък товар.

Wandercraft се възползва от 12-годишния си опит в медицинските екзоскелети, за да даде на Calvin-40 баланс от световна класа, позволяващ му да се придвижва по неравни подове и тесни пространства, без да се преобръща.

Официалната позиция на Renault е, че тези 350 робота са предназначени да подпомагат, а не да заменят човешките работници. Роботите се внедряват, за да осигурят ергономично облекчение, като поемат повтарящата се, високоинтензивна физическа работа, която води до дългосрочни мускулно-скелетни травми. Чрез тази инициатива Renault цели да намали производственото време на автомобил с още 30% и да съкрати производствените разходи с 20% през следващите пет години. Тъй като Calvin-40 няма фини моторни умения, все още са необходими човешки работници за сложните етапи на окончателното сглобяване като окабеляване и вътрешна тапицерия, където сръчността е от първостепенно значение.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Софиянец

    19 4 Отговор
    Е нали мигранти-специалисти щяха да работят в тия фабрики, бе? Бухахахаха

    Уж липса на работна ръка, вземи тия инженери, техници, хирурзи и др специалисти от африка, пък сега роботи! Евала урсула, евала либерали, евала жълтопавтни!

    Коментиран от #7

    14:05 23.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 урсулътъъъу и кайя

    5 0 Отговор
    си намериха нова работа

    14:12 23.03.2026

  • 4 Мда

    10 3 Отговор
    Нещо подобно е и в 404, и там едни бандеровци без глави тичат по фронта :D

    14:14 23.03.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    8 0 Отговор
    дженсън хуанг е поредния, който призна, че адаптирането към ИИ все още е бавно, но каза: Накрая ще сме късметлии ако всички ние шием дрехи за роботите

    другия олиго сам алтман даже отиде още по-далеч: ИИ вероятно ще убие човечеството, но пък ще направим добри пари до тогава...

    и те така

    14:14 23.03.2026

  • 6 Мнение 2

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "Мнение":

    В животновъдството и земеделието вече също използват роботи...

    14:15 23.03.2026

  • 7 Хахахаха

    3 7 Отговор

    До коментар #1 от "Софиянец":

    Евала русо робе.

    Коментиран от #9

    14:37 23.03.2026

  • 8 стоян георгиев

    9 2 Отговор
    Западната олигофрения няма край 😂
    А са "бежанците" къде ще работят?

    Коментиран от #13

    14:42 23.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Гюро Кюмюро

    2 0 Отговор
    Тая работа като за мене

    14:53 23.03.2026

  • 12 Стига песимисти

    0 0 Отговор
    Дайте малко китайско,да сме оптимисти

    14:56 23.03.2026

  • 13 РЕКОНКУИСТА 2К

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "стоян георгиев":

    Ще има масови депортирани от цялата Еврозона, вече е ясно че са ненужни

    14:59 23.03.2026

  • 14 То на франчулята

    0 0 Отговор
    глави им не требват. И без това не мислят с тях.

    15:26 23.03.2026