Samsung Galaxy S26 вече поддържа AirDrop на Apple

23 Март, 2026 15:33 550 0

Функцията започва да се разпространява от днес

Галин Ганев

Samsung официално обяви днес, че новата серия Galaxy S26 вече поддържа вградена съвместимост с AirDrop чрез Quick Share. Актуализацията следва примера на Google, която за първи път представи тази междуплатформена функция на Pixel 10 в края на 2025-та. Чрез интегрирането на патентования протокол за споделяне на Apple директно в Quick Share на Android, Samsung премахва основната пречка за потребителите, които използват различни платформи.

Въпреки че функцията е софтуерно обновление, Samsung първоначално я ограничава до най-новия си флагмански хардуер, за да гарантира стабилно изживяване „от първия ден“. Актуализацията започна да се разпространява днес в Южна Корея, но прессъобщението на Samsung потвърждава, че САЩ ще получат актуализацията по-късно тази седмица, а Европа, Северна Америка, Япония и Югоизточна Азия ще последват малко след това.

Засега функцията е ексклузивна за Galaxy S26, S26+ и S26 Ultra. Samsung обаче намекна, че по-старите флагмани, като S25 и S24, може да получат актуализацията по-късно тази година. Samsung не активира функцията по подразбиране, вероятно за да запази поверителността на потребителите. За да могат да я използват, потребителите трябва да отворят Настройки и да преминат към Свързани устройства. Натиснат върху Бързо споделяне и включат превключвателя за „Споделяне с устройства на Apple“.

За да получавате файлове от iPhone, трябва да настроите видимостта си на „Всички за 10 минути“, в съответствие със собствения протокол за сигурност на Apple. В продължение на повече от десетилетие споделянето на видео с висока резолюция от Galaxy към iPhone изискваше тромави приложения на трети страни, компресиране чрез WhatsApp или генериране на линк към облак. Тази актуализация използва директна Wi-Fi и Bluetooth връзка, а файловете се прехвърлят с пълната скорост на хардуера, без изобщо да минават през сървър. Устройствата на Apple (iPhone, iPad и Mac) вече ще се появяват директно в менюто на Quick Share, сякаш са други Galaxy телефони.


