Най-чаканата промяна за iPhone няма да бъде ограничена до Pro моделите

След месеци на противоречиви съобщения, сред водещите експерти в бранша – включително авторитетният Ice Universe, сега се оформя консенсус, че цялата серия iPhone 18 ще разполага със значително по-малък Dynamic Island. Тази промяна в дизайна бележи първата значителна промяна, откакто той беше въведен в iPhone 14 Pro, което показва, че Apple най-накрая е успяла да намали хардуерните компоненти на Face ID с приблизително 35 процента.

Противно на по-ранните спекулации, че по-малкият отвор ще бъде екстра само за „Pro“ моделите, най-новите изтекли информации сочат, че Apple стандартизира този по-изчистен вид за цялата гама от четири модела. Това включва iPhone 18 Pro и Pro Max, както и предстоящия iPhone 18 и ултратънкия iPhone Air 2. Докато Dynamic Island намалява размера си, рамките на дисплея според информациите остават същите. Очаква се Apple да използва същите производствени форми за рамките на екрана, както при настоящата серия iPhone 17, което означава, че по-малкият „остров“ ще бъде основният визуален отличителен белег за поколението.

Според информациите Apple преминава към постоянен график за пускане на продукти в два цикъла, за да даде повече пространство за развитие на най-експерименталния си и премиум хардуер. Очаква се флагманските iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max да дебютират в традиционния си прозорец през септември. Към тях вероятно ще се присъедини най-очакваното устройство на марката за последното десетилетие: iPhone Fold, който някои вътрешни източници наричат iPhone Ultra. Стандартният iPhone 18 и второто поколение iPhone Air 2 са планирани за пускане през март 2027-ма. С отлагането на тези модели Apple цели да запази ексклузивността на Pro по време на празничната треска, като същевременно предостави на бюджетния iPhone 18e нов спътник през пролетта.