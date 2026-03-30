Ентусиаст извърши виртуално кацане на Луната, използвайки 40-годишен компютър ZX Spectrum (ВИДЕО)

Когато говорим за космически технологии, обикновено си представяме суперкомпютри от последно поколение и изкуствен интелект. Понякога обаче носталгията и инженерният инат раждат истински дигитални подвизи. Популярният в научните среди блогър Scott Manly доказа, че за едно успешно лунно кацане не ти е необходима мощта на NASA, а просто малко въображение и един легендарен ZX Spectrum от 80-те години.

Въпреки че не разполага с истински лунен модул в гаража си, ентусиастът решава да превърне 40-годишната машина в команден център за хитовата игра Kerbal Space Program. Резултатът е своеобразен мост между епохите: софтуер от 2015 година, управляван от хардуер, роден през далечната 1982-ра.

Британската класика ZX Spectrum, дело на Sinclair Research, е истински динозавър в света на изчислителната техника. Със своя 8-битов процесор Z80A, работещ на скромните 3,5 MHz, и оперативна памет, която днес би изглеждала смешна дори за едно модерно зарядно устройство, този компютър беше вратата към програмирането за цяло поколение. И все пак, парадоксът е налице – макар и остарял, Spectrum е значително по-мощен от навигационния компютър на мисията Apollo 11, който кацна на Луната тринадесет години преди появата на машината на Sinclair.

Най-голямото предизвикателство пред Manly се оказва „сватосването“ на двете коренно различни технологии. Тъй като ZX Spectrum няма и помен от USB портове, блогърът използва ретро разширението Interface 1 със сериен порт RS232. Чрез сложна комбинация от Python скриптове и мода Kerbal RPC, той успява да „научи“ симулатора да приема команди от старата клавиатура.

По време на финалното спускане към лунната повърхност не липсва и драматизъм. Системата работи толкова на границата на възможностите си, че се появява забавяне в командите от около две секунди. Интересното е, че Scott Manly приема това не като проблем, а като автентичен детайл – бордовият компютър на истинския Apollo 11 е изпитвал подобни лагове при претоварване. В крайна сметка виртуалният модул докосва повърхността плавно, доказвайки, че старите машини все още имат какво да ни покажат, стига да има кой да ги управлява с усмивка.