Новини
Технологии »
Ентусиаст извърши виртуално кацане на Луната, използвайки 40-годишен компютър ZX Spectrum (ВИДЕО)

30 Март, 2026 13:00 831 6

  • компютър-
  • луна-
  • експеримент

Британската класика ZX Spectrum, дело на Sinclair Research, е истински динозавър в света на изчислителната техника

Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Когато говорим за космически технологии, обикновено си представяме суперкомпютри от последно поколение и изкуствен интелект. Понякога обаче носталгията и инженерният инат раждат истински дигитални подвизи. Популярният в научните среди блогър Scott Manly доказа, че за едно успешно лунно кацане не ти е необходима мощта на NASA, а просто малко въображение и един легендарен ZX Spectrum от 80-те години.

Въпреки че не разполага с истински лунен модул в гаража си, ентусиастът решава да превърне 40-годишната машина в команден център за хитовата игра Kerbal Space Program. Резултатът е своеобразен мост между епохите: софтуер от 2015 година, управляван от хардуер, роден през далечната 1982-ра.

Британската класика ZX Spectrum, дело на Sinclair Research, е истински динозавър в света на изчислителната техника. Със своя 8-битов процесор Z80A, работещ на скромните 3,5 MHz, и оперативна памет, която днес би изглеждала смешна дори за едно модерно зарядно устройство, този компютър беше вратата към програмирането за цяло поколение. И все пак, парадоксът е налице – макар и остарял, Spectrum е значително по-мощен от навигационния компютър на мисията Apollo 11, който кацна на Луната тринадесет години преди появата на машината на Sinclair.

Най-голямото предизвикателство пред Manly се оказва „сватосването“ на двете коренно различни технологии. Тъй като ZX Spectrum няма и помен от USB портове, блогърът използва ретро разширението Interface 1 със сериен порт RS232. Чрез сложна комбинация от Python скриптове и мода Kerbal RPC, той успява да „научи“ симулатора да приема команди от старата клавиатура.

По време на финалното спускане към лунната повърхност не липсва и драматизъм. Системата работи толкова на границата на възможностите си, че се появява забавяне в командите от около две секунди. Интересното е, че Scott Manly приема това не като проблем, а като автентичен детайл – бордовият компютър на истинския Apollo 11 е изпитвал подобни лагове при претоварване. В крайна сметка виртуалният модул докосва повърхността плавно, доказвайки, че старите машини все още имат какво да ни покажат, стига да има кой да ги управлява с усмивка.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    11 1 Отговор
    Много е закъснял, още през 1969 година хАмериканците "кацнаха" по същия начин...

    13:03 30.03.2026

  • 2 Клоун от бандеристан

    8 0 Отговор
    И аз ходих на Луната. Вярвайте ми. Записите от кацането чистачката ги е изхвърлила по погрешка, но на 100% бях там.

    13:12 30.03.2026

  • 3 Заека Бъни

    7 0 Отговор
    И този кацнал на Луната колкото американците с Холивуд.

    13:24 30.03.2026

  • 4 Факти

    1 7 Отговор
    Американците кацнаха и руснаците ги поздравиха. После кацнаха още 5 пъти. Общо 12 американци са стъпвали на луната. После закриха програмата, защото е струвала близо 30 милиарда долара (днес 300), а полза повече няма. Тогава бюджетът на НАСА е бил над 10 пъти по-голям като % от държавния бюджет. Днес тези пари отиват основно за здравеопазване и социално осигуряване (10 години по-дълъг живот и 20% пенсионери), както и лихви по огромния дълг. Американците могат пак да кацнат на луната, но не си струва. Китайците също могат да го направят. Просто има много по-важни неща, с което и ти си съгласен. Едно кацане на луната днес от каква полза ще е? Ще послужи само за информационен шум и пропаганда, за които не са нужни 300 милиарда долара. По време на студената война е било важно да се покаже коя система е по-добра - капитализма или комунизма. Този въпрос отдавна е решен. И да не съм чул за Китай. Те са капиталистическа държава. Когато бяха комунистическа умираха от глад. Започват да приемат капитализма още през 1978 г. - 11 години преди нас.

    13:43 30.03.2026

  • 5 Нийл Армстронг

    4 0 Отговор
    Тоя тарикат, да се пробва да кацне с ЕЛКА. В ония години в лунния модул нямахме никакви компютри.

    14:10 30.03.2026

  • 6 Луноходец шампион

    0 0 Отговор
    Освен стар компютър, може и някой стар Трансформър да има в гаража и редовно да си ходи до луната.

    15:12 30.03.2026