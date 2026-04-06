Новини
Технологии »
Необичайна камера за скорост заблуди стотици шофьори

6 Април, 2026 19:22 2 320 9

  • камера-
  • камери-
  • скорост-
  • шофьори

Установката прилича повече на творба на изкуството

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Окръг Монтгомъри официално пусна в употреба най-новия си парк от автоматизирани средства за контрол. Тези шесттонни, ръбати камери, официално известни като „PoliScan Enforcement Trailer“, вече получиха неофициалното прозвище „камери Cybertruck“, а сравнението не е само на пръв поглед. Произведени от германската фирма Vitronic, тези мобилни камери се отличават с остър, сребрист брониран екстериор, проектиран да издържа на всичко, от удари при висока скорост до умишлен саботаж.

Най-забележителната техническа подробност на тези камери не е прецизността на радара им, а защитните им способности. Заместник-главният административен директор на окръг Монтгомъри, Ерл Стодард, потвърди, че предната част е от балистичен клас – пряк отговор на вълната от вандализъм, насочена срещу камерите от предишното поколение. Ремаркетата, след като бъдат разгърнати, позволяват на колелата да се прибират в корпуса, а шасито се спуска към настилката, което ги прави почти невъзможни за теглене или преобръщане без тежка техника.

За разлика от традиционния „микробус за скорост“, който изисква полицай да седи на празен ход наблизо, устройствата PoliScan са напълно автономни. Те използват усъвършенствана Lidar технология, за да проследяват едновременно множество превозни средства в няколко ленти, като игнорират „интерференцията“, която често тормози по-старите радарни системи. Полицията може да наблюдава данните дистанционно и да премества ремаркетата в „зони с висока степен на трафик“, където превишената скорост исторически е водила до смъртни случаи.

Глобите започват от 40 долара за превишаване на ограничението с 12 до 15 мили в час, но скалата бързо се покачва. Превишаване на ограничението с 40 мили в час ще доведе до загуба от 425 долара, докато превишаване на скоростта в обозначена зона на строителни работи може да доведе до шокираща глоба от 1000 долара.


Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Въпрос

    Отговор
    Ами какво ще стане ако някой с качулка и напръска визьора с черна спрей боя

    Коментиран от #5

    19:39 06.04.2026

  • 2 Дано

    Отговор
    МВР пропусне тази статия че вземат ли тука такова нещо направо не ми се мисли - докат се усетим ние шофьорите за какво става дума държавата ша прибере едни милиарди от глоби

    19:41 06.04.2026

  • 3 Ами сега?

    Отговор
    Досега няма нещо измислено от човек, на което рано или късно друг човек да не му е намерил цаката.

    20:03 06.04.2026

  • 4 Авеее

    Отговор
    Един самосвал оборска тор отгоре, а ако много упорстват, следващия с бетон 30😉

    Коментиран от #9

    20:16 06.04.2026

  • 5 Ще те хванат

    Отговор

    До коментар #1 от "Въпрос":

    Слагат я райони където е пълно с камери на магазини и къщи и банки. По този начин хващат мотоциклетите в гръб.

    Коментиран от #7

    20:21 06.04.2026

  • 6 Тези

    Отговор
    Камери, полу стационарни са дело на една френска фирма и са доста разпространени из Франция и Германия. И разбиеа се са винаги позицио ирани точно където има най голям поток и дали ще се мине 10-20+ е абсолютно без значение. Особенно във Франция биват жестоко малтретирани ... защо ли 😉

    20:54 06.04.2026

  • 7 Глупости

    Отговор

    До коментар #5 от "Ще те хванат":

    Говориш. Не ме карай да ти изброявам места където са сложени (поне в немско и френско). На някои места не само няма ток.... а вълци, мечки и лисици си правят купон.

    20:58 06.04.2026

  • 8 В България

    Отговор
    вандализъм няма. Ние сме си роби.

    21:13 06.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.