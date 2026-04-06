Необичайна камера за скорост заблуди стотици шофьори

Окръг Монтгомъри официално пусна в употреба най-новия си парк от автоматизирани средства за контрол. Тези шесттонни, ръбати камери, официално известни като „PoliScan Enforcement Trailer“, вече получиха неофициалното прозвище „камери Cybertruck“, а сравнението не е само на пръв поглед. Произведени от германската фирма Vitronic, тези мобилни камери се отличават с остър, сребрист брониран екстериор, проектиран да издържа на всичко, от удари при висока скорост до умишлен саботаж.

Най-забележителната техническа подробност на тези камери не е прецизността на радара им, а защитните им способности. Заместник-главният административен директор на окръг Монтгомъри, Ерл Стодард, потвърди, че предната част е от балистичен клас – пряк отговор на вълната от вандализъм, насочена срещу камерите от предишното поколение. Ремаркетата, след като бъдат разгърнати, позволяват на колелата да се прибират в корпуса, а шасито се спуска към настилката, което ги прави почти невъзможни за теглене или преобръщане без тежка техника.

За разлика от традиционния „микробус за скорост“, който изисква полицай да седи на празен ход наблизо, устройствата PoliScan са напълно автономни. Те използват усъвършенствана Lidar технология, за да проследяват едновременно множество превозни средства в няколко ленти, като игнорират „интерференцията“, която често тормози по-старите радарни системи. Полицията може да наблюдава данните дистанционно и да премества ремаркетата в „зони с висока степен на трафик“, където превишената скорост исторически е водила до смъртни случаи.

Глобите започват от 40 долара за превишаване на ограничението с 12 до 15 мили в час, но скалата бързо се покачва. Превишаване на ограничението с 40 мили в час ще доведе до загуба от 425 долара, докато превишаване на скоростта в обозначена зона на строителни работи може да доведе до шокираща глоба от 1000 долара.