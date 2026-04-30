Къде в Европа глобяват на 292 метра под морското равнище?

Представете си, че шофирате в пълен мрак, обградени от милиони тонове скала и вода, докато се спускате по стръмен наклон към дъното на фиорда. Това не е сцена от научнофантастичен филм, а ежедневното преживяване в Ryfylketunnelen – най-дълбокият пътен тунел в света. Разположен под норвежкия фиорд Бокна, този 14,4-километров инженерен шедьовър свързва регионите на страната със хирургическа прецизност, но и с безпощадна дисциплина. Въпреки че в целия тунел има само две камери – по една на входа и на изхода – те са напълно достатъчни, за да превърнат и най-малкото превишение на скоростта в солена глоба.

Проблемът за шофьорите започва още в самото начало. Входът откъм Ставангер посреща автомобилите със стръмно спускане под ъгъл от цели 9%, което почти неусетно засилва превозното средство над позволените 80 км/ч. Макар инженерите да са инсталирали специално осветление, което да бори монотонността и умората, гравитацията често играе лоша шега на водачите. Двете камери работят в тандем, изчислявайки средната скорост за целия маршрут – метод, който не оставя шанс за „скриване“ между контролните точки.

Норвежката система за санкции е пословично сурова и не признава почти никакви оправдания. Дори след приспадане на стандартната техническа грешка от 3 км/ч, превишение само с 1 км/ч над лимита автоматично задейства процедурата по глобяване. Минималното наказание за превишение от 1 до 5 км/ч започва от около 110 евро (приблизително 5680 украински гривни по текущия курс), а по-сериозните прегрешения могат да олекотят портфейла ви с до 1500 евро (около 77 400 гривни).

Ryfylketunnelen, завършен през 2019 г. след седем години усилена работа и 15 000 контролирани взрива в твърдия гранит, няма да остане рекордьор задълго. Норвегия вече работи по още по-амбициозния проект Rogfast, който ще се разпростира на 26,7 км дължина и ще достига зашеметяващата дълбочина от 400 метра под водата. Докато той отвори врати през 2033 г., Ryfylketunnelen остава най-важното напомняне за пътуващите в Скандинавия: под морското равнище дисциплината е въпрос не само на сигурност, но и на много пари.