Къде в Европа глобяват на 292 метра под морското равнище?

30 Април, 2026 14:30

Рекордният тунел Ryfylketunnelen в Норвегия се превърна в най-скъпото трасе за невнимателните шофьори

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Представете си, че шофирате в пълен мрак, обградени от милиони тонове скала и вода, докато се спускате по стръмен наклон към дъното на фиорда. Това не е сцена от научнофантастичен филм, а ежедневното преживяване в Ryfylketunnelen – най-дълбокият пътен тунел в света. Разположен под норвежкия фиорд Бокна, този 14,4-километров инженерен шедьовър свързва регионите на страната със хирургическа прецизност, но и с безпощадна дисциплина. Въпреки че в целия тунел има само две камери – по една на входа и на изхода – те са напълно достатъчни, за да превърнат и най-малкото превишение на скоростта в солена глоба.

Проблемът за шофьорите започва още в самото начало. Входът откъм Ставангер посреща автомобилите със стръмно спускане под ъгъл от цели 9%, което почти неусетно засилва превозното средство над позволените 80 км/ч. Макар инженерите да са инсталирали специално осветление, което да бори монотонността и умората, гравитацията често играе лоша шега на водачите. Двете камери работят в тандем, изчислявайки средната скорост за целия маршрут – метод, който не оставя шанс за „скриване“ между контролните точки.

Норвежката система за санкции е пословично сурова и не признава почти никакви оправдания. Дори след приспадане на стандартната техническа грешка от 3 км/ч, превишение само с 1 км/ч над лимита автоматично задейства процедурата по глобяване. Минималното наказание за превишение от 1 до 5 км/ч започва от около 110 евро (приблизително 5680 украински гривни по текущия курс), а по-сериозните прегрешения могат да олекотят портфейла ви с до 1500 евро (около 77 400 гривни).

Ryfylketunnelen, завършен през 2019 г. след седем години усилена работа и 15 000 контролирани взрива в твърдия гранит, няма да остане рекордьор задълго. Норвегия вече работи по още по-амбициозния проект Rogfast, който ще се разпростира на 26,7 км дължина и ще достига зашеметяващата дълбочина от 400 метра под водата. Докато той отвори врати през 2033 г., Ryfylketunnelen остава най-важното напомняне за пътуващите в Скандинавия: под морското равнище дисциплината е въпрос не само на сигурност, но и на много пари.

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Аха

    4 0 Отговор
    И на кой му пука 110 евро колко гривни са?

    14:39 30.04.2026

  • 2 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    4 0 Отговор
    Украински гривни?!
    Извинете, вие нормални ли сте?!
    Кой в България знае курса на гривните?!

    14:40 30.04.2026

  • 3 ти да видиш

    2 0 Отговор
    Норвегия и кво ни интересува в ykpo гривни, колко e глобата!?!? Съвсем се оляхте с тая любов, към Укpoрайха!

    14:42 30.04.2026

  • 4 Мазньо

    1 0 Отговор
    Преписват от украински сайтове нашите misirki,затова ни информират за гривните.

    14:46 30.04.2026

  • 5 Май ще

    1 0 Отговор
    сменяме еврото с гривни а, Факти!?

    14:47 30.04.2026