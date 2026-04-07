Последният ъпдейт на Google блокира смартфоните Pixel

Последната актуализация на Google Android 16 QPR3, пусната преди малко повече от месец, остави след себе си редица Pixel устройства блокирани. Това, което трябваше да бъде богата на функции пролетна актуализация, съдържаща мартенския Pixel Feature Drop, вместо това превърна стотици телефони в скъпи предмети. Докладите в официалния Google Issue Tracker, подадени под заглавие „FATAL BOOTLOOP / Black Screen Lockout Post-Decryption“, показват, че проблемът обхваща почти цялото съвременно семейство Pixel, от остаряващия Pixel 6 до флагмана Pixel 10 Pro XL.

За значителен брой потребители новите функции така и не се реализираха. Вместо това, при рестартиране след инсталирането на версия CP1A.260305.018, телефоните им влизат в неизбежна верига от зареждане на логото на Google или напълно черен екран веднага след въвеждането на PIN кода за декриптиране.

Техническата грешка изглежда възниква в най-критичния етап от процеса на стартиране, след декриптиране. Докато някои потребители могат да стигнат до екрана за заключване, в момента, в който въведат своите данни за достъп, за да отключат дяла с данни, потребителският интерфейс на системата се срива напълно. Екранът остава мъртъв, оставяйки потребителите да гледат черен екран без възможност за достъп до приложенията. Освен това панелът с известия не може да бъде изтеглен надолу, което не позволява на потребителите да имат достъп до настройките или да включат Wi-Fi, за да опитат дистанционно отстраняване на проблема. Повечето засегнати устройства преминават по подразбиране в режим само за зареждане, когато са включени към компютър, което ефективно блокира използването на ADB за извличане на снимки или критични данни.

За тези, които могат да влязат в режим за възстановяване, като задържат бутоните за включване и намаляване на звука, фабричното възстановяване се оказа единственото успешно решение за възстановяване на хардуера. Това обаче е крайна мярка, тъй като криптирането остава заключено зад неизправната рамка, което означава, че възстановяването на фабричните настройки изтрива всички потребителски данни.

Към днешна дата Google потвърди увеличаването на сигналите, но все още не е издала официално публично изявление или ъпдейт. Основното искане от общността е OTA файл, който може да бъде инсталиран странично, за да разреши срива на платформата само веднъж, позволявайки на потребителите да стартират операционната система и да архивират данните си, преди да извършат пълно изтриване. Ако все още не сте инсталирали актуализацията от март, силно се препоръчва да деактивирате автоматичните актуализации в опциите за разработчици, докато не бъде пусната ревизирана версия. За тези, които вече са засегнати, общността е единодушна, че трябва да се изчака евентуално решение от Google, ако данните са незаменими, в противен случай фабричното възстановяване е единственият известен начин да се възстанови функционалността на телефона.