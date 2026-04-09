Новини
Технологии »
Последен шанс да си купите тройносгъваемия Samsung Galaxy

9 Април, 2026 19:30 474 2

  • samsung-
  • galaxy-
  • z trifold

Компанията внася нова партида в САЩ

Галин Ганев Автор във Fakti.bg

В индустрия, където „изтеглен от пазара“ обикновено означава „мъртъв и погребан“, Samsung прави изненадващ обрат с най-сложния си хардуерен продукт. Само няколко седмици след като официално изтегли от пазара Galaxy Z TriFold на цена от 2899 долара, южнокорейският гигант потвърди изненадващо завръщане на устройството в търговската мрежа. От 10 април смартфонът се връща на рафтовете, като ще бъде наличен както на Samsung.com, така и в седем престижни магазина Samsung Experience Store от Калифорния до Тексас.

Това попълване на запасите е пряк отговор на вторичния пазар, който излезе извън контрол. Откакто TriFold беше пуснат на пазара на 30 януари, когато ограничената глобална серия от 30 000 бройки изчезна за минути, устройството придоби нещо като митичен статут сред колекционерите. На платформи като Swappa цените в момента варират между 4 000 и 5 000 долара, като крайните „оптимистични“ изключения достигат до 12 000 долара. С пускането на тази неочаквана партида Samsung не само задоволява търсенето, а компанията се опитва да си върне контрола върху една история, която превърна един нишов експеримент в най-търсения мобилен телефон на десетилетието.

Бизнес логиката зад този ход остава необяснима за някои анализатори, тъй като доклади от края на 2025-та сочат, че Samsung всъщност губи пари от всяка бройка поради астрономическите разходи за компоненти за сложната система с двойна панта и специализираните OLED панели. Въпреки това, упоритата популярност на TriFold изпраща силен сигнал към лабораториите за научноизследователска и развойна дейност. Потребителите явно страдат от „умора от плоските устройства“ и са готови да платят значителна надценка за форма, която наистина променя нещата. Това проучване на пазара вероятно служи като тест за слуховете за Galaxy Z TriFold 2, за който сега се говори, че ще направи за дебют в средата на 2027-ма.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 По-добре

    1 0 Отговор
    да си купя голф 4...

    19:41 09.04.2026

  • 2 Галине...

    1 0 Отговор
    навий си го на фунийка и знаеш много добре къде си го завреш с тази умряла реклама на умрял телефон непотребен за никой. Последен шанс да ни отървеш от глупостите си!

    19:56 09.04.2026