Франция заменя Windows с Linux в търсене на дигитален суверенитет

Франция заменя Windows с Linux в търсене на дигитален суверенитет

11 Април, 2026 18:07, обновена 11 Април, 2026 18:17 761 9

  • франция-
  • софтуер-
  • windows-
  • linux-
  • администрация

Държавната администрация изоставя американските софтуерни инструменти

Франция заменя Windows с Linux в търсене на дигитален суверенитет - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Франция официално започна мащабен преход към дигитален суверенитет, като планира да премахне операционната система Windows и други американски софтуерни инструменти от държавната администрация.

Междуведомствената цифрова дирекция (DINUM) на Франция обяви на 8 април 2026 г., че започва миграция на работните станции към Linux.

Решението засяга около 2,5 милиона държавни служители.

Всички министерства трябва да представят своите планове за премахване на извъневропейски зависимости до есента на 2026 г..

До 2027 г. платформите Microsoft Teams, Zoom, Webex и GoTo Meeting ще бъдат напълно заменени от френската алтернатива с отворен код Visio.

С този ход френското правителство иска да се гарантира, че държавните комуникации и чувствителни данни остават под европейска юрисдикция и не са изложени на риск от чуждо наблюдение.

Мярката трябва да прекрати стратегическата зависимост от американски технологични гиганти по отношение на ценообразуване, правила и еволюция на софтуера.

Изчисленията показват потенциални спестявания до 1 милион евро годишно на всеки 100 000 потребители чрез преминаване към решения с отворен код.

Освен операционните системи и видео инструментите, директивата обхваща още антивирусен софтуер, латформи за изкуствен интелект (AI), бази данни, мрежово оборудване, инструменти за сътрудничество (като Slack) и имейл услуги (Gmail)

Преходът започва първо в цифровия отдел на правителството (DINUM), като се очаква цялата администрация да последва този модел в следващите години.


Франция
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мда-даааааа

    5 0 Отговор
    А у нас кога?

    18:33 11.04.2026

  • 2 Трябва да

    8 2 Отговор
    Махнем и Виза и Мастъркард и да ги заменим с цифрово евро. Стига американски паразити

    18:35 11.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 си дзън

    4 0 Отговор
    Браво на французите. Аз съм с Вивалди.

    18:43 11.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Браво

    1 2 Отговор
    А нашите хрантутници в ИО дават милиони за тъпите лицензии на wmware , windows, mssql, oracle и много други безсмислици

    18:48 11.04.2026

  • 7 Мдаа

    0 0 Отговор
    То Майкрософт печели повече от Линукс отколкото от собствената си система. Azure cloud на Майкрософт изцяло върви на Линукс.

    19:04 11.04.2026

  • 8 Хи хи

    2 1 Отговор
    Щом французите не щат уиндоус значи са nyтлерaстu и кoпейкaджии !!

    19:07 11.04.2026

  • 9 1234

    0 0 Отговор
    Няма дигитален суверинитет САЩ раздават АйПи-тата и Суифт системата . за разплащане

    19:10 11.04.2026