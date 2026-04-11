Франция заменя Windows с Linux в търсене на дигитален суверенитет

Франция официално започна мащабен преход към дигитален суверенитет, като планира да премахне операционната система Windows и други американски софтуерни инструменти от държавната администрация.

Междуведомствената цифрова дирекция (DINUM) на Франция обяви на 8 април 2026 г., че започва миграция на работните станции към Linux.

Решението засяга около 2,5 милиона държавни служители.

Всички министерства трябва да представят своите планове за премахване на извъневропейски зависимости до есента на 2026 г..

До 2027 г. платформите Microsoft Teams, Zoom, Webex и GoTo Meeting ще бъдат напълно заменени от френската алтернатива с отворен код Visio.



С този ход френското правителство иска да се гарантира, че държавните комуникации и чувствителни данни остават под европейска юрисдикция и не са изложени на риск от чуждо наблюдение.

Мярката трябва да прекрати стратегическата зависимост от американски технологични гиганти по отношение на ценообразуване, правила и еволюция на софтуера.

Изчисленията показват потенциални спестявания до 1 милион евро годишно на всеки 100 000 потребители чрез преминаване към решения с отворен код.



Освен операционните системи и видео инструментите, директивата обхваща още антивирусен софтуер, латформи за изкуствен интелект (AI), бази данни, мрежово оборудване, инструменти за сътрудничество (като Slack) и имейл услуги (Gmail)



Преходът започва първо в цифровия отдел на правителството (DINUM), като се очаква цялата администрация да последва този модел в следващите години.