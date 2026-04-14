Google копира още една функция от iOS

Google копира още една функция от екосистемата на Apple, като разработва собствена функция за споделяне чрез близост, която прескача традиционните менюта за бързо споделяне. Нови елементи от потребителския интерфейс потвърдиха, че функцията – първоначално с кодово име „NameDrop“ в ранните изтекли информации – официално ще се нарича „Tap to Share“. Това ясно брандиране отразява по-широка полезност в сравнение с версията на Apple, тъй като Google възнамерява инструментът да обработва не само визитни картички, но и снимки, видеоклипове, връзки, местоположения и документи с прост физически жест.

Механиката на „Tap to Share“ е малко по-специфична от тази на iPhone поради липсата на стандартизирано разположение на NFC чипове в обширния свят на Android хардуера. За да се инициира прехвърляне, и двете устройства трябва да бъдат отключени с екрани, обърнати нагоре. Потребителите трябва да припокрият горните ръбове на телефоните и да изчакат ясна анимация „светване“ да се разпространи по дисплея, което сигнализира за успешна връзка. Ако свързването се провали, актуализираните инструкции на Google за първоначалното използване предлагат устройствата да се държат гръб в гръб като вторична мярка.

Неотдавнашни изтекли снимки на екрана за споделяне на контакти показват по-изпипан и усъвършенстван интерфейс в сравнение с версиите от началото на декември, което предполага, че Google е близо до версия, готова за производство. Потребителският интерфейс вече разполага с опростен изглед „My Card“, който позволява на потребителите да избират точно кои телефонни номера или имейл адреси искат да споделят, преди анимацията да завърши обмена.

Макар официалната дата на пускане да остава неизвестна, анализаторите от бранша очакват „Tap to Share“ да бъде водеща функция за Android 17. Предвид историческата стратегия на Google „Pixel First“, е много вероятно функцията да дебютира на серията Pixel 10 тази есен, преди да бъде разгърната в по-широката Android екосистема чрез актуализация на Google Play Services. Това ще предостави на потребителите на Pixel период на ексклузивност за функцията, преди тя да се превърне в нов стандарт за милиардите устройства, работещи с мобилната операционна система на Google.