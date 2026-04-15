Подробно за най-модерните фарове с изкуствен интелект в света

15 Април, 2026 11:35 857 3

Иновацията е дело на Huawei и XPeng

Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Светът на автомобилните технологии е напът да прекрачи в нова ера, в която фаровете вече не са просто осветителни тела, а интелигентни комуникационни канали. Утре, 15 април, XPeng ще вдигне завесата пред своя нов технологичен връх – флагманския SUV, наречен GX. Този модел е плод на стратегическо партньорство с технологичния гигант Huawei и обещава да предефинира понятието „интелигентно шофиране“.

Най-впечатляващият елемент в XPeng GX е неговата оптична система, задвижвана от изкуствен интелект. Благодарение на технологията Huawei Qiankun, автомобилът разполага с цифрови проекционни фарове, базирани на DLP (Digital Light Processing). Те не просто осветяват пътя, а буквално „рисуват“ върху него в реално време. Фаровете могат да прожектират навигационни стрелки директно върху асфалта, предупредителни знаци за пешеходци или виртуална маркировка за безопасна дистанция. Нещо повече – в спряло състояние системата превръща GX в мобилно кино, способно да прожектира видеоклипове върху всяка гладка повърхност.

Технологична симфония в интериора

Сътрудничеството между двете компании не спира до екстериора. GX наследява и доразвива панорамната AR-HUD система „Chasing Light“, която видяхме за първи път в модела G7. Става дума за огромен 87-инчов виртуален дисплей върху предното стъкло с яркост от 12 000 нита – цифри, които гарантират перфектна видимост дори при най-яркото слънце. Всичко това работи с почти нулева латентност, превръщайки шофирането в преживяване, близко до добавената реалност.

Мощност и пробег: Без компромиси

XPeng GX е проектиран да задоволи всеки тип клиент, като се предлага в две основни версии:

Чисто електрическа (BEV): С пробег до 750 км с едно зареждане.

Хибрид с удължен пробег (EREV): Тук батерията осигурява 320 км само на ток, а 1,5-литров бензинов агрегат служи като генератор, за да премахне напълно тревогата от дългите пътувания.

И двете версии разчитат на двойно задвижване (AWD) и обща мощност, която позволява на този гигант да развива безпроблемно 200 км/ч. За разлика от по-малките си братя, GX ще се предлага и с по-издръжливите NMC батерии, освен стандартните LFP клетки.

Лукс в размери на яхта

С дължина от близо 5,3 метра и междуосие от 3115 мм, GX предлага кралско пространство за шестима пътници. Дизайнът, вдъхновен от луксозните яхти, включва изчистени линии, панорамен покрив и иновативната система за управление „steer-by-wire“ (без механична връзка между волана и колелата).

Главният изпълнителен директор на марката, Хе Сяопън, е категоричен: в този модел е инвестирано всичко най-добро, с което индустрията разполага днес. С поддръжка на автономно шофиране от Ниво 4, XPeng GX се изправя директно срещу титани като NIO ES9 и Zeekr 9X, заявявайки претенция за лидерство в премиум сегмента. Битката за бъдещето на интелигентните SUV-ове официално започва.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Анонимен

    Това са от тези новите дето заслепяват отсрещния водач.

    12:18 15.04.2026

  • 3 Оня с коня

    фарове с изкуствен интелект ... и кое им е интелигентното :-D същата работа вършат фаровете с халогенна крушка с нажежаема жичка и просто си превключваш къси и дълги. Но нали трябва да сме "модерни" и някой да жъне парите на балъците. Даже и ксенони не ползвам, защото не искам да давам 400 лв за ксенонова крушка вместо 20 лв за халогенна със същата функция.

    13:11 15.04.2026