Renault влиза в „инженерна диета“

Френският автомобилен колос Renault се подготвя за мащабна „инженерна диета“, която ще пренареди пластовете в развойната му дейност през следващите две години. Компанията планира да съкрати между 15% и 20% от своя инженерен състав, което означава, че до 2 400 специалисти от общо 11 000 в този сектор ще трябва да потърсят ново поприще.

Този ход е част от новата стратегия за трансформация на марката, която цели да превърне Renault в по-гъвкава и адаптивна машина в свят, доминиран от софтуера и електромобилите. Вместо тромави процеси, компанията залага на ускорено развитие, което да съкрати времето за пускане на нови модели на пазара – критичен фактор за оцеляване в битката с агресивните азиатски производители.

Краят на една ера в Русия

За Renault трансформацията е свързана и с окончателното затваряне на руската страница. След като напусна пазара през май 2022 година, френският гигант предаде активите си, включително завода (сега произвеждащ възродения „Москвич“), на московското правителство за символичната сума от една рубла. Интересен детайл е, че французите не оставиха нито грам технологично ноу-хау – никаква документация или компоненти, с които да бъде поддържано оригиналното производство, оставяйки новите собственици сами да търсят път напред.

Икономическата примка

Докато Renault се свива, за да стане по-ефективно, пазарът в Европа продължава да страда от тежки финансови условия. Високите банкови лихви, които достигнаха рекорни нива, са основната бариера пред покупката на нови автомобили. Статистиката е неумолима: над 63% от потребителите сочат скъпото кредитиране като причина №1 да се откажат от нов ключ в джоба си.

В този контекст съкращенията в Renault не са просто икономия на средства, а стратегическо препозициониране. Компанията вече няма за цел да бъде най-голямата по обем на персонала, а най-бързата в инженерните решения. Залозите са високи, а времето за грешки – все по-малко.