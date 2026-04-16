Спад в продажбите на смартфони: Apple остава на второ място

Ерата на необузданото разпространение на смартфоните официално се сблъска с логистична пречка. Според последния предварителен доклад на International Data Corporation, публикуван на 15 април, доставките на смартфони в световен мащаб са се сринали до 289,7 милиона бройки през първото тримесечие на годината. Това представлява спад от 4,1% в сравнение със същия период на миналата година, което бележи първото тримесечно свиване в сектора от 2023 година насам и слага край на почти тригодишна поредица от непрекъснат растеж.

Анализаторите посочват съчетание от икономически и технически фактори, сред които най-важен е острия глобален недостиг на памети. Тъй като производителите дават приоритет на центровете за изкуствен интелект пред потребителската електроника, цената на DRAM и NAND флаш паметите се е повишила, което е довело до увеличаване на себестойността на продуктите и е принудило няколко големи играчи да прехвърлят тези разходи върху потребителите чрез значителни ценови увеличения.

Samsung си върна първото място с 62,8 милиона доставки и пазарен дял от 21,7%. Ръстът беше подхранван от рекордните резултати от предварителните поръчки на серията Galaxy S26, която отбеляза 10% увеличение на обема в сравнение с предшественика си, въпреки повишението на цените на няколко ключови пазара. Galaxy S26 Ultra се превърна в доказан хит, генерирайки достатъчно силно търсене, за да задържи южнокорейския гигант пред най-близкия му конкурент.

Apple следва отблизо на второ място с 61,1 милиона доставки и пазарен дял от 21,1%. Серията iPhone 17 показа изненадваща устойчивост, особено в Китай, където продажбите скочиха с 38% на годишна база. Анализаторите приписват това масивно завръщане на дългоочаквания цикъл на обновяване и популярността на новия цвят Cosmic Orange, който помогна на Apple да завоюва почти една четвърт от всички продажби на смартфони в региона през тримесечието.

Ситуацията беше далеч по-трудна за останалите от топ 5. Xiaomi отбеляза най-рязък спад сред лидерите, като продаде 33,8 милиона бройки за пазарен дял от 11,7%, което е значителен спад спрямо 41,8 милиона, продадени през предходната година. Oppo и vivo следват съответно на четвърто и пето място, като и двете се борят с кризата с паметта, която най-силно засегна ценовочувствителните сегменти от среден клас.

Пътят напред изглежда все по-скъп за средния потребител, тъй като IDC предупреждава, че недостигът на памети може да продължи до края на 2027 година. Очаква се това напрежение въвверигата на доставки да задържи средните продажни цени на исторически високи нива, като производителите вероятно ще премахнат моделите с ниска печалба и ще дадат приоритет на премиум устройствата с висока печалба. Докато развитите пазари като САЩ остават относително изолирани, нововъзникващите пазари, фокусирани върху устройства под 200 долара, вероятно ще отбележат продължаващ спад в търсенето, тъй като индустрията пренасочва фокуса си от обем към стойност.