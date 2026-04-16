Samsung работи над още по-налудничав сгъваем смартфон

Samsung вече гледа отвъд хоризонта на първия си експеримент с трикратно сгъване при смартфоните, след като нови патентни заявки за устройство, наречено Galaxy Z TriFold Wide, подсказват, че южнокорейският технологичен гигант се ориентира към по-просторна геометрия, която да замести лаптоп. Този ход следва ограничения успех на оригиналния Galaxy Z TriFold, който бе пуснат по-рано тази година на цена от 2899 долара и изчерпа пилотната си серия от 30 000 бройки почти мигновено, преди да бъде спрян от производство през март.

Новият дизайн се отличава от високия и тесен формат на традиционните сгъваеми устройства. Вместо това TriFold Wide приема значително по-широк външен дисплей на капака, според слуховете със съотношение 4:3, подобно на предстоящия Galaxy Z Fold8 Wide, което позволява на устройството да изглежда като стандартен, макар и широк, смартфон, когато е затворено. Когато е напълно разгънат, трипанелната система теоретично би се разширила до работно пространство от 10 до 11 инча, ефективно съчетавайки преносимостта на флагмански телефон с екрана на премиум таблет.

Тази стратегическа промяна към „Wide“ геометрия изглежда е пряката защитна реакция на Samsung срещу претъпкания пазар през 2026 година. Вътрешни доклади сочат, че събитието Unpacked на 22 юли в Лондон ще послужи като старт за Galaxy Z Fold8 Wide, който се очаква да дебютира заедно с основния Fold8, за да се противопостави на дългоочаквания Apple iPhone Fold, планиран за септември. Дори докато Samsung се бори с продължаващата криза в цените на паметите, която изтласка себестойността на материалите за сгъваеми устройства с голям капацитет до рекордни нива, компанията изглежда е ангажирана с идеята, че „хибридът между телефон и лаптоп“ е крайната дестинация за ултра-премиум сегмента.

Конкурентната напрегнатост идва и от Изтока, като Huawei Pura X Max е насрочен за пълно разкриване на 20 април 2026. Както вече ви разказахме, това устройство ще разполага с чипсет Kirin 9030 Pro и сгъваем екран с подобен широк формат, което показва, че индустрията колективно е решила, че „тесен и висок“ е бил само преходна фаза.