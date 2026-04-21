Хуманоиден робот завърши полумаратон за рекордно време (ВИДЕО)

21 Април, 2026 19:06 979 11

Разликата е близо 7 минути

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

По време на полумаратона „E-Town“ в Пекин, хуманоиден робот на име „Флаш“ (известен още като „Лайтнинг“) официално изпревари човешките си опоненти. Разработен от Shenzhen Honor Smart Technology, роботът измина 21,1-километровото трасе за невероятните 50 минути и 26 секунди. Това постижение смаза човешкия световен рекорд в полумаратона от 57:20, поставен от угандиеца Джейкъб Киплимо само месец по-рано в Лисабон.

„Флаш“ е 169-сантиметрово чудо на инженерството, с ефективна дължина на краката от 95 сантиметра, специално моделирана по образец на елитни човешки спринтьори. За да се справи с огромното термично натоварване при продължително бягане с висока скорост, Honor адаптира технологията за течно охлаждане от своето подразделение за смартфони в патентована система с висок дебит, която циркулира над четири литра охлаждаща течност на минута. Въпреки че дистанционно управляемият вариант на робота всъщност пресече финалната линия още по-бързо – за 48:19, автономният Flash спечели златото според претеглената система за оценяване на състезанието, която налагаше наказателни точки за човешка намеса.

Събитието през 2026 година послужи като история за изкупление за индустрията на роботиката. По време на първото състезание през 2025-та участниците бяха засегнати от „механична умора“, като победителят Tiangong Ultra записа сравнително бавно време от 2 часа и 40 минути, докато повечето други участници прегряха или се сринаха. Honor завоюва подиума с автономната си флота, докато други големи играчи като Unitree и подобрената Tiangong Ultra 2026 също успешно изминаха разстоянието, доказвайки, че двукракото придвижване е преминало от „експериментално“ към „високопроизводително“.

За Honor тази победа е добре изчислена част от брандовата стратегия за лансиране на по-широката си AI Terminal Ecosystem. След дебюта на хуманоида на MWC 2026 през март – където роботът изпълни прочутите си салта назад и лунни стъпки – компанията сега позиционира тези машини като върховното изражение на своята рамка Augmented Human Intelligence (AHI). Макар „Флаш“ да е проектиран да побива рекорди на асфалта, инженерите на Honor потвърдиха, че структурната надеждност и иновациите в охлаждането, тествани в Пекин, вече се интегрират в следващото поколение индустриални и потребителски роботи на компанията, планирани за 2027 година.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    7 6 Отговор
    Крепостният ще бяга по-бързо, ако такъв робот го подгони.

    19:12 21.04.2026

  • 9 Дядо от село

    6 0 Отговор
    Това е машина,а не човек... Защо трябва да се състезава с човек, не проумявам..

    20:15 21.04.2026

  • 10 Пустиня(к)

    0 2 Отговор
    Тоо робот е ега ти машината.

    21:19 21.04.2026

  • 11 Закс

    3 0 Отговор
    И защо трябва дс го приемаме ??? Робот ( засега само машина) ? Пък има такива дето и му се радват...

    21:30 21.04.2026