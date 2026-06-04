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Кремъл рисува сценарии за победа и поражение на войната в Украйна
  Тема: Украйна

Кремъл рисува сценарии за победа и поражение на войната в Украйна

4 Юни, 2026 17:19 884 47

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  • крим

Слайдовете от презентацията разделиха възприеманите заплахи за Русия в пет категории, сред които геополитика, идеология и политика, демография, икономика и технологии

Кремъл рисува сценарии за победа и поражение на войната в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Руската ултранационалистическа общност представи по време на Международния икономически форум в Санкт Петербург крайни и нереалистични сценарии за военното и геополитическото бъдеще на страната, които донякъде се различават от позициите на Кремъл.

Руският бизнес вестник "Комерсант" съобщи на 3 юни, че свързаният с Кремъл руски олигарх и православен националист Константин Малофеев и руският ултранационалистически идеолог Александър Дугин са представили няколко добри и лоши за Русия бъдещи сценарии за 2036 и 2050 г.

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Това пишат от "Института за изследване на войната" (ISW).

Слайдовете от презентацията разделиха възприеманите заплахи за Русия в пет категории, сред които геополитика, идеология и политика, демография, икономика и технологии.

"Добрият" сценарий включва руската окупация на Киев, Одеса, Харков и други украински градове и разпадането на Европейския съюз (ЕС) до 2036 г., както и предполагаема предстояща победа в Украйна.

"Лошият" сценарий включва руско военно поражение в Украйна, присъединяване на Украйна към НАТО, загуба на руското влияние над постсъветските страни до 2036 г. и "колонизация на Русия" до 2050 г. "Продължаващият" сценарий за 2036 г. в презентацията предполага, че Русия ще използва ядрени оръжия, ако военната ситуация в Украйна остане същата. Малофеев говори и за потенциалните действия на Русия и руските "врагове" и очерта динамиката на заплахите от 2000 до 2026 г.

Украинските сили извършиха серия от удари с голям обсег срещу руски военни активи и петролна инфраструктура в Санкт Петербург, съвпадайки с първия ден на SPIEF. Украинският Генерален щаб и командирът на Украинските сили за безпилотни системи (USF) майор Роберт "Магяр" Бровди съобщиха на 3 юни, че украинските сили са ударили корветата проект 20380 "Бойкий Стерегущий" на Балтийския флот, разположена във военноморската база Кронщат в Санкт Петербург.

Геолокиран кадри, публикувани на 3 юни, показват стълб дим, издигащ се от военноморската база Кронщат след украинския удар.

Украинският Генерален щаб съобщи, че украинските сили са ударили и нефтения терминал в Санкт Петербург, причинявайки пожар.

Геолокиран кадри, публикувани на 3 юни, показват последствията от украинските удари по нефтения терминал в Санкт Петербург.

Украинският Генерален щаб заяви, че терминалът е един от най-големите комплекси за прехвърляне на петрол в Балтийско море и има капацитет от 10 милиона тона годишно. Бровди отбеляза, че това е 20-ият украински удар срещу инфраструктурата за рафиниране на петрол в Санкт Петербург от 1 май 2026 г. насам.

Украинските сили значително увеличиха честотата, обхвата и интензивността на ударите срещу руската петролна инфраструктура дълбоко в руския тил от март 2026 г. насам. Те имат огромно въздействие върху руския износ на петрол и капацитета за рафиниране.

Кремъл започна да използва твърденията за предполагаемите удари на Украйна срещу цивилни, за да оправдае подготвяни масирани удари срещу Украйна.

Лидерът на Донецката народна република (ДНР) Денис Пушилин заяви на 3 юни, че украинските сили са ударили цивилен автобус по маршрута Москва-Симферопол в окупирания Енакиево (на около 35 километра от фронтовата линия), убивайки осем цивилни и ранявайки 11 други.

Руски власти твърдят, че украинските сили умишлено са ударили автобуса, за да причинят жертви сред цивилните, и заплашват, че Русия може да предприеме ответен военен отговор.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ВСУ бият!Бият лошо!

    13 18 Отговор
    УДРИ!

    Коментиран от #20, #29

    17:25 04.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Статията е точна

    1 0 Отговор
    Преведено от руската преса- Прекалено много жертви дадохме за близо 5 години. Трябва ли да продължим офанзивата?
    ....
    Този въпрос към населението задава МО на Русия

    17:27 04.06.2026

  • 4 РФ е въздух под налягане !

    10 18 Отговор
    Големи фантазьори са тия с "Добрият" сценарий . 🤣🤣🤣

    Коментиран от #38

    17:28 04.06.2026

  • 5 Добри новини

    8 16 Отговор
    💥 Днес Украйна е санкционирала още едно корито - патрулен кораб "Светляк" е цапардосан в Азовско море от ударен дрон FP-2 с бойна глава 110 кг. 👌

    17:29 04.06.2026

  • 6 404

    20 9 Отговор
    Укрите продължават да се опитват с терористични атаки да предизвикат Русия да отговори, за да я обвинят после, че тя започнала III Световна ...

    Коментиран от #9

    17:30 04.06.2026

  • 7 От Киев за три дни

    8 13 Отговор
    До, през 2036 може да не съществуваме... Повод за размисъл!

    17:31 04.06.2026

  • 8 Гост

    8 13 Отговор
    Най-важният гост на свинефорума в Петербург бяха птиците на Мадяр.

    17:31 04.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Кат ви видя

    10 2 Отговор
    източниците суббезмозъчни и пропускам темата.

    17:32 04.06.2026

  • 11 Манечкио фърфалак се е

    3 7 Отговор
    Нарисувал отдавна,.. монгольята уйдеа..
    А с дрътия 3 дневен Пен ДЕЛ -
    Се гаврат и децата
    Ееееедехееее

    17:33 04.06.2026

  • 12 Ами

    5 4 Отговор
    От ISW е по-добре да не се занимават със сценариите на Кремъл,
    а да се занимават със сценариите на Белия дом.

    17:34 04.06.2026

  • 13 Атина Палада

    5 5 Отговор
    Путин сложи ли си 150 годишната инжекция?

    Коментиран от #21, #23, #30

    17:35 04.06.2026

  • 14 Примати

    5 6 Отговор
    Русия е съсредоточила голяма групировка срещу град Волчанск. До сега по време на войната когато руснаците събираха толкова голяма армия срещу един град ( винаги е малък понеже Русия не е завзела нито един голям град ) на украинската армия и се налагаше да отстъпи първоначалните си позиции и то се случваше в началото на битката и обикновено след това украинците успяваха да се задържат на по укрепени позиции но след леко отстъпление. Сега дори и леко отстъпление не е нежно. От пет дни е започнала битката да Волчанск и руската армия не е помръднала. Айде второто брауни с ягоди …. Айде кафенцето … айде цигарката … Русия съвсем като повехне ще поръчам от Франция няколко бутилки дон Периньон

    Коментиран от #15

    17:36 04.06.2026

  • 15 А Мала Токмачка?

    3 3 Отговор

    До коментар #14 от "Примати":

    Щурмуват село Мала Токмачка?А?

    17:38 04.06.2026

  • 16 Ристе кьоравото

    5 5 Отговор
    Оня пиздоглазия смачканяк дека Цалива КУ РАна рамАзан и Избега по прашки от ЛОШИО ГОТВАЧ,..дъл доде на форумо у Педробург или скимти жално у бункеро и Фулира ДЕРМО чемоданчика?!?
    Абе.. зае Би

    Коментиран от #33

    17:38 04.06.2026

  • 17 Полет над кукувиче гнездо

    3 2 Отговор
    Вече съвсем "изплискахте легена"..

    17:39 04.06.2026

  • 18 Хайо

    2 2 Отговор
    Напусналия тази глупост има сериозна нужда от помощ .

    17:39 04.06.2026

  • 19 000

    2 3 Отговор
    С нато и ес е свършено. Другото са глупости.

    17:40 04.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Жалки наrъZeни копейки 🤪🤡

    2 1 Отговор
    Немалко копейки работят в заводи от българската военна индустрия и всеки ден съвестно произвеждат боеприпаси, които после по един или друг начин стигат до фронта и помагат на "братския руски народ" да се срещне отблизо с реалността.
    🤓Още по-забавно е положението с копейките, настанили се удобно из Западна Европа. Те сутрин проклинат НАТО и ЕС, на обяд плащат данъци на същите тези държави, а вечер пишат във Facebook как Западът бил враг на Русия. Само че точно от тези данъци се отделят милиарди за помощ на Украйна. Тоест, докато обясняват колко обичат Кремъл, финансово подпомагат хората, които се бият срещу него.
    🤡Излиза, че най-полезните доброволци на Украйна понякога са именно най-шумните защитници на Путин. Едните помагат с труда си, другите с данъците си. Някои даряват дронове, други даряват без да искат.
    Та ако се тегли чертата, нашите копейки от години работят усърдно за украинската кауза. Разликата е, че едните го правят по убеждение, а другите - по недоразумение. 😄

    Коментиран от #40

    17:41 04.06.2026

  • 23 Ъхъ.....

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Атина Палада":

    Сло жи си ... КУ РАна рамАзан

    17:42 04.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Сатана Z

    2 3 Отговор
    С няколко думи за какво се готви Русия звучи така:

    «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!».

    17:42 04.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Хайо

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "РФ е един смърдящ КЕН eф !":

    Като теб ли БОкЛуков

    17:43 04.06.2026

  • 29 Бият ама с гола трътка

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "ВСУ бият!Бият лошо!":

    по манерките на Путин.

    17:44 04.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Всичко е по план

    2 2 Отговор
    Русия губи и на фронта, и в тила. Превръща се в гето.
    Бившият високопоставен генерал Андрей Гурулев публикува в канала си в Telegram подробен анализ на ситуацията на фронта, който не само противоречи на докладите за храброст на Кремъл, но всъщност намира стратегическа задънена улица.
    Гурулев открито призна, че бойната битка е навлязла във формата на „най-трудната позиционна задънена улица“, където напредването се измерва в метри , за които трябва да се плати колосална цена. Основната системна диагноза на пенсиониран генерал е тотално поражение на руската военна машина. Гурулев обаче остави най-тревожния спусък докрай, заявявайки, че е невъзможно ситуацията да се разчупи без нова масова мобилизация

    17:46 04.06.2026

  • 33 Смотльо,

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Ристе кьоравото":

    КУРАми целиваМаКяТи

    17:46 04.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Чиниш ми се

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "Смотльо,":

    Минедчия.

    Коментиран от #47

    17:46 04.06.2026

  • 36 Чорбара

    1 5 Отговор
    Приказки от шипковия храст.Абе невилие неудобно да публикувате такива пасквили?

    17:47 04.06.2026

  • 37 Извод

    6 0 Отговор
    И невежите русофили вече разбраха ,че Русия не може да победи Украйна в класическия смисъл на понятието,,а военните възможности на украинците само ще се увеличават .

    17:47 04.06.2026

  • 38 Ако се замуслиш

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "РФ е въздух под налягане !":

    Добрият сценарий е най добър за всички.

    17:47 04.06.2026

  • 39 Фикри Салимехмедов

    4 0 Отговор
    Оф на батю как се кипри ханъмата с 10 см. токчета! Убавица.
    Поне скрийте патъците на Вовка от снимката

    17:48 04.06.2026

  • 40 Някой

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Жалки наrъZeни копейки 🤪🤡":

    На българските снаряди за Украйна пише уиЗа Путин.

    17:48 04.06.2026

  • 41 Грешката на путин беше че

    1 3 Отговор
    Не удари в началото на войната не охрайна ами директно цела европа и саш със атома а пък охрайна след това щеше сама да клекне и да я прочисти от нацистите руската армия но първото трябваше да е 100 мегатона връз секи щат и всека държава в европата

    17:48 04.06.2026

  • 42 Факти

    2 0 Отговор
    Путин загуби войната преди 4 години.

    17:48 04.06.2026

  • 43 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    1 0 Отговор
    🇺🇦🇪🇺Всички страни от ЕС казаха ДА на Украйна да започне преговори за членство.

    17:49 04.06.2026

  • 44 Факти

    0 1 Отговор
    КЕНеф сте голям щом коментар и други такива не ви правят впечатление

    17:49 04.06.2026

  • 45 Атина Палада

    0 0 Отговор
    Щом на Викито в института пише ,значи е така :))) И в този институт за изследвания е само Викито курабията :)

    17:49 04.06.2026

  • 46 Mopдор трябва да бъде разрушен !

    0 0 Отговор
    В неделя на 07.06. 2026 в Армения има избори, и Киркор и Гарабед ще решават, с Мордор ли остават, или поемат пътя към 🇪🇺 Европа....
    Към момента социологическите проучвания безапелационно определят решението на Киркор и Гарабед да вървят към 🇪🇺 Европа...
    Нооо!!!! Има нюанси....Освен силния натиск и заплахи от страна на Мордор, и предупреждения, че ще тръгнат по пътя на 🇺🇦 Украйна, демек към Война, Мордорци вкарват десетки хиляди рюZkи арменци, които да упражнят правото си на вот.... Естествено в полза на Мордор....Арменските власти пишат за над 100 000 рюZkи арменци, които ще гласуват.....
    Опорките от страна на Мордор са едни и същи....Премиера Пашинян вече е наркоман....остана само да го обявят за нацист, и да открият американски биолаборатории и ето ти повод за Война ....
    А дали тези над 100 000 агенти на Мордор ще обърнат вота, предстои да видим в неделя...

    17:50 04.06.2026

  • 47 Смотльо,

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Чиниш ми се":

    Това е твоя специалност пед..Питай тази дето в виновна да те има .

    17:50 04.06.2026

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