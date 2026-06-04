Кремъл рисува сценарии за победа и поражение на войната в Украйна

Руската ултранационалистическа общност представи по време на Международния икономически форум в Санкт Петербург крайни и нереалистични сценарии за военното и геополитическото бъдеще на страната, които донякъде се различават от позициите на Кремъл.
Руският бизнес вестник "Комерсант" съобщи на 3 юни, че свързаният с Кремъл руски олигарх и православен националист Константин Малофеев и руският ултранационалистически идеолог Александър Дугин са представили няколко добри и лоши за Русия бъдещи сценарии за 2036 и 2050 г.
Това пишат от "Института за изследване на войната" (ISW).
Слайдовете от презентацията разделиха възприеманите заплахи за Русия в пет категории, сред които геополитика, идеология и политика, демография, икономика и технологии.
"Добрият" сценарий включва руската окупация на Киев, Одеса, Харков и други украински градове и разпадането на Европейския съюз (ЕС) до 2036 г., както и предполагаема предстояща победа в Украйна.
"Лошият" сценарий включва руско военно поражение в Украйна, присъединяване на Украйна към НАТО, загуба на руското влияние над постсъветските страни до 2036 г. и "колонизация на Русия" до 2050 г. "Продължаващият" сценарий за 2036 г. в презентацията предполага, че Русия ще използва ядрени оръжия, ако военната ситуация в Украйна остане същата. Малофеев говори и за потенциалните действия на Русия и руските "врагове" и очерта динамиката на заплахите от 2000 до 2026 г.
Украинските сили извършиха серия от удари с голям обсег срещу руски военни активи и петролна инфраструктура в Санкт Петербург, съвпадайки с първия ден на SPIEF. Украинският Генерален щаб и командирът на Украинските сили за безпилотни системи (USF) майор Роберт "Магяр" Бровди съобщиха на 3 юни, че украинските сили са ударили корветата проект 20380 "Бойкий Стерегущий" на Балтийския флот, разположена във военноморската база Кронщат в Санкт Петербург.
Геолокиран кадри, публикувани на 3 юни, показват стълб дим, издигащ се от военноморската база Кронщат след украинския удар.
Украинският Генерален щаб съобщи, че украинските сили са ударили и нефтения терминал в Санкт Петербург, причинявайки пожар.
Геолокиран кадри, публикувани на 3 юни, показват последствията от украинските удари по нефтения терминал в Санкт Петербург.
Украинският Генерален щаб заяви, че терминалът е един от най-големите комплекси за прехвърляне на петрол в Балтийско море и има капацитет от 10 милиона тона годишно. Бровди отбеляза, че това е 20-ият украински удар срещу инфраструктурата за рафиниране на петрол в Санкт Петербург от 1 май 2026 г. насам.
Украинските сили значително увеличиха честотата, обхвата и интензивността на ударите срещу руската петролна инфраструктура дълбоко в руския тил от март 2026 г. насам. Те имат огромно въздействие върху руския износ на петрол и капацитета за рафиниране.
Кремъл започна да използва твърденията за предполагаемите удари на Украйна срещу цивилни, за да оправдае подготвяни масирани удари срещу Украйна.
Лидерът на Донецката народна република (ДНР) Денис Пушилин заяви на 3 юни, че украинските сили са ударили цивилен автобус по маршрута Москва-Симферопол в окупирания Енакиево (на около 35 километра от фронтовата линия), убивайки осем цивилни и ранявайки 11 други.
Руски власти твърдят, че украинските сили умишлено са ударили автобуса, за да причинят жертви сред цивилните, и заплашват, че Русия може да предприеме ответен военен отговор.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ВСУ бият!Бият лошо!
Коментиран от #20, #29
17:25 04.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Статията е точна
....
Този въпрос към населението задава МО на Русия
17:27 04.06.2026
4 РФ е въздух под налягане !
Коментиран от #38
17:28 04.06.2026
5 Добри новини
17:29 04.06.2026
6 404
Коментиран от #9
17:30 04.06.2026
7 От Киев за три дни
17:31 04.06.2026
8 Гост
17:31 04.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Кат ви видя
17:32 04.06.2026
11 Манечкио фърфалак се е
А с дрътия 3 дневен Пен ДЕЛ -
Се гаврат и децата
Ееееедехееее
17:33 04.06.2026
12 Ами
а да се занимават със сценариите на Белия дом.
17:34 04.06.2026
13 Атина Палада
Коментиран от #21, #23, #30
17:35 04.06.2026
14 Примати
Коментиран от #15
17:36 04.06.2026
15 А Мала Токмачка?
До коментар #14 от "Примати":Щурмуват село Мала Токмачка?А?
17:38 04.06.2026
16 Ристе кьоравото
Абе.. зае Би
Коментиран от #33
17:38 04.06.2026
17 Полет над кукувиче гнездо
17:39 04.06.2026
18 Хайо
17:39 04.06.2026
19 000
17:40 04.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Жалки наrъZeни копейки 🤪🤡
🤓Още по-забавно е положението с копейките, настанили се удобно из Западна Европа. Те сутрин проклинат НАТО и ЕС, на обяд плащат данъци на същите тези държави, а вечер пишат във Facebook как Западът бил враг на Русия. Само че точно от тези данъци се отделят милиарди за помощ на Украйна. Тоест, докато обясняват колко обичат Кремъл, финансово подпомагат хората, които се бият срещу него.
🤡Излиза, че най-полезните доброволци на Украйна понякога са именно най-шумните защитници на Путин. Едните помагат с труда си, другите с данъците си. Някои даряват дронове, други даряват без да искат.
Та ако се тегли чертата, нашите копейки от години работят усърдно за украинската кауза. Разликата е, че едните го правят по убеждение, а другите - по недоразумение. 😄
Коментиран от #40
17:41 04.06.2026
23 Ъхъ.....
До коментар #13 от "Атина Палада":Сло жи си ... КУ РАна рамАзан
17:42 04.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Сатана Z
«Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!».
17:42 04.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Хайо
До коментар #2 от "РФ е един смърдящ КЕН eф !":Като теб ли БОкЛуков
17:43 04.06.2026
29 Бият ама с гола трътка
До коментар #1 от "ВСУ бият!Бият лошо!":по манерките на Путин.
17:44 04.06.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Всичко е по план
Бившият високопоставен генерал Андрей Гурулев публикува в канала си в Telegram подробен анализ на ситуацията на фронта, който не само противоречи на докладите за храброст на Кремъл, но всъщност намира стратегическа задънена улица.
Гурулев открито призна, че бойната битка е навлязла във формата на „най-трудната позиционна задънена улица“, където напредването се измерва в метри , за които трябва да се плати колосална цена. Основната системна диагноза на пенсиониран генерал е тотално поражение на руската военна машина. Гурулев обаче остави най-тревожния спусък докрай, заявявайки, че е невъзможно ситуацията да се разчупи без нова масова мобилизация
17:46 04.06.2026
33 Смотльо,
До коментар #16 от "Ристе кьоравото":КУРАми целиваМаКяТи
17:46 04.06.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Чиниш ми се
До коментар #30 от "Смотльо,":Минедчия.
Коментиран от #47
17:46 04.06.2026
36 Чорбара
17:47 04.06.2026
37 Извод
17:47 04.06.2026
38 Ако се замуслиш
До коментар #4 от "РФ е въздух под налягане !":Добрият сценарий е най добър за всички.
17:47 04.06.2026
39 Фикри Салимехмедов
Поне скрийте патъците на Вовка от снимката
17:48 04.06.2026
40 Някой
До коментар #22 от "Жалки наrъZeни копейки 🤪🤡":На българските снаряди за Украйна пише уиЗа Путин.
17:48 04.06.2026
41 Грешката на путин беше че
17:48 04.06.2026
42 Факти
17:48 04.06.2026
43 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦
17:49 04.06.2026
44 Факти
17:49 04.06.2026
45 Атина Палада
17:49 04.06.2026
46 Mopдор трябва да бъде разрушен !
Към момента социологическите проучвания безапелационно определят решението на Киркор и Гарабед да вървят към 🇪🇺 Европа...
Нооо!!!! Има нюанси....Освен силния натиск и заплахи от страна на Мордор, и предупреждения, че ще тръгнат по пътя на 🇺🇦 Украйна, демек към Война, Мордорци вкарват десетки хиляди рюZkи арменци, които да упражнят правото си на вот.... Естествено в полза на Мордор....Арменските власти пишат за над 100 000 рюZkи арменци, които ще гласуват.....
Опорките от страна на Мордор са едни и същи....Премиера Пашинян вече е наркоман....остана само да го обявят за нацист, и да открият американски биолаборатории и ето ти повод за Война ....
А дали тези над 100 000 агенти на Мордор ще обърнат вота, предстои да видим в неделя...
17:50 04.06.2026
47 Смотльо,
До коментар #35 от "Чиниш ми се":Това е твоя специалност пед..Питай тази дето в виновна да те има .
17:50 04.06.2026