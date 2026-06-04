Кремъл рисува сценарии за победа и поражение на войната в Украйна

Руската ултранационалистическа общност представи по време на Международния икономически форум в Санкт Петербург крайни и нереалистични сценарии за военното и геополитическото бъдеще на страната, които донякъде се различават от позициите на Кремъл.

Руският бизнес вестник "Комерсант" съобщи на 3 юни, че свързаният с Кремъл руски олигарх и православен националист Константин Малофеев и руският ултранационалистически идеолог Александър Дугин са представили няколко добри и лоши за Русия бъдещи сценарии за 2036 и 2050 г.

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Това пишат от "Института за изследване на войната" (ISW).

Слайдовете от презентацията разделиха възприеманите заплахи за Русия в пет категории, сред които геополитика, идеология и политика, демография, икономика и технологии.

"Добрият" сценарий включва руската окупация на Киев, Одеса, Харков и други украински градове и разпадането на Европейския съюз (ЕС) до 2036 г., както и предполагаема предстояща победа в Украйна.

"Лошият" сценарий включва руско военно поражение в Украйна, присъединяване на Украйна към НАТО, загуба на руското влияние над постсъветските страни до 2036 г. и "колонизация на Русия" до 2050 г. "Продължаващият" сценарий за 2036 г. в презентацията предполага, че Русия ще използва ядрени оръжия, ако военната ситуация в Украйна остане същата. Малофеев говори и за потенциалните действия на Русия и руските "врагове" и очерта динамиката на заплахите от 2000 до 2026 г.

Украинските сили извършиха серия от удари с голям обсег срещу руски военни активи и петролна инфраструктура в Санкт Петербург, съвпадайки с първия ден на SPIEF. Украинският Генерален щаб и командирът на Украинските сили за безпилотни системи (USF) майор Роберт "Магяр" Бровди съобщиха на 3 юни, че украинските сили са ударили корветата проект 20380 "Бойкий Стерегущий" на Балтийския флот, разположена във военноморската база Кронщат в Санкт Петербург.

Геолокиран кадри, публикувани на 3 юни, показват стълб дим, издигащ се от военноморската база Кронщат след украинския удар.

Украинският Генерален щаб съобщи, че украинските сили са ударили и нефтения терминал в Санкт Петербург, причинявайки пожар.

Геолокиран кадри, публикувани на 3 юни, показват последствията от украинските удари по нефтения терминал в Санкт Петербург.

Украинският Генерален щаб заяви, че терминалът е един от най-големите комплекси за прехвърляне на петрол в Балтийско море и има капацитет от 10 милиона тона годишно. Бровди отбеляза, че това е 20-ият украински удар срещу инфраструктурата за рафиниране на петрол в Санкт Петербург от 1 май 2026 г. насам.

Украинските сили значително увеличиха честотата, обхвата и интензивността на ударите срещу руската петролна инфраструктура дълбоко в руския тил от март 2026 г. насам. Те имат огромно въздействие върху руския износ на петрол и капацитета за рафиниране.

Кремъл започна да използва твърденията за предполагаемите удари на Украйна срещу цивилни, за да оправдае подготвяни масирани удари срещу Украйна.

Лидерът на Донецката народна република (ДНР) Денис Пушилин заяви на 3 юни, че украинските сили са ударили цивилен автобус по маршрута Москва-Симферопол в окупирания Енакиево (на около 35 километра от фронтовата линия), убивайки осем цивилни и ранявайки 11 други.

Руски власти твърдят, че украинските сили умишлено са ударили автобуса, за да причинят жертви сред цивилните, и заплашват, че Русия може да предприеме ответен военен отговор.