Трамваи се удариха челно в София, ранени са дете и трима души

Малко дете и още трима души са леко пострадали при челен сблъсък на два трамвая в София, съобщават от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).
Инцидентът е станал при булевардите "Константин Величков" и "Александър Стамболийски".
Пострадалите са пътували в трамваите.
Все още няма резултати от полевите тестове за алкохол и наркотици на двамата ватмани, допълват от БТА.
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 4 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #4
17:29 04.06.2026
2 ироней
17:31 04.06.2026
3 среднощен
Добро заглавие за нашата действителност...
"Мила родна картинка"...
17:34 04.06.2026
4 анализатор
До коментар #1 от "Гост":Резултат от ниските им ззаплати !
17:34 04.06.2026
5 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
17:37 04.06.2026
6 релси
17:43 04.06.2026