Трамваи се удариха челно в София, ранени са дете и трима души

Малко дете и още трима души са леко пострадали при челен сблъсък на два трамвая в София, съобщават от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Инцидентът е станал при булевардите "Константин Величков" и "Александър Стамболийски".

Пострадалите са пътували в трамваите.

Все още няма резултати от полевите тестове за алкохол и наркотици на двамата ватмани, допълват от БТА.