Знаете ли защо автомобилните гуми са черни?

27 Март, 2026 14:20

Експерти обясняват защо гумите на колата са черни, въпреки че са направени от бяла гума

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Черният цвят на автомобилните гуми днес ни изглежда толкова естествен, колкото и кръглата им форма. Ако обаче се разходите из музей за ретро автомобили, ще забележите нещо необичайно – много от ветераните на пътя „носят“ искрящо бели или светли гуми. И не, това не е дизайнерска прищявка, а чиста химия: естественият каучук има млечнобял, леко мътен оттенък. Защо тогава индустрията единодушно е обърнала гръб на тази „благородна“ белота? Отговорът се крие в суровата практика на пътя.

Ерата на "пластелиновите" гуми

В зората на автомобилизма инженерите се изправили пред сериозно изпитание. Светлите гуми от чист каучук били капризни и непредсказуеми: докато са студени, те били твърди и неудобни, но щом се загреят от триенето в асфалта, омеквали до консистенцията на пластелин. При такива условия стабилното управление и безопасността били по-скоро илюзия, отколкото реалност.

Пробивът настъпва, когато в каучуковата смес започват да добавят обикновени сажди. Тази съставка предизвиква истинска технологична революция. Саждите не просто оцветяват гумата в черно – те действат като мощен стабилизатор. Благодарение на тях гумите спират да се влияят драстично от температурните амплитуди, стават феноменално износоустойчиви и издържат хиляди километри повече. Пред лицето на тези предимства, естетиката на бялото бързо отстъпила място на практичността на черното.

Символът на престижа: Белите стени

Въпреки техническото превъзходство на черната гума, носталгията по светлия цвят се оказала изненадващо жива. През 1934 г. Ford лансира една от най-емблематичните опции в историята – гуми с бели странични бордове (whitewalls). По онова време доплащането от 12 долара се считало за лукс, но ефектът бил мигновен. Белите ивици станали символ на статус, престиж и богатство, превръщайки се в задължителен аксесоар за скъпите спортни коли в следвоенните години.

Модерната реалност

Днес правилата на играта са различни. Ерата на нископрофилните гуми остави твърде малко място върху страничния борд за декоративни елементи. Черният цвят вече не е въпрос на избор, а синоним на издръжливост и сигурност – точно както са го решили инженерите преди век.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Жорко

    21 1 Отговор
    Интересно. Не знаех това за гумите. Благодаря.

    Коментиран от #8

    14:31 27.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 И това е интересно

    11 1 Отговор
    Цветните линии по повърхността на новите автомобилни гуми служат предимно за логистични цели в завода производител и нямат връзка с качеството, датата на производство или експлоатационните характеристики на гумите.

    14:55 27.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Недей

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ся ща нахранят

    14:59 27.03.2026

  • 6 дядо поп

    2 0 Отговор
    Ами , защото е са бели!

    20:00 27.03.2026

  • 7 Браво

    5 2 Отговор
    Сега чакаме статия в стил защо л@ ната са кафяви.

    03:20 28.03.2026

  • 8 Перо

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Жорко":

    Лапай кочано пейзан

    15:29 28.03.2026