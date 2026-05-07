Samsung неволно разкри новите си флагмански устройства

Изглежда, че от Samsung са забравили да защитят част от софтуера си , тъй като предварителна версия на One UI 9 неволно разкри дизайна на предстоящата серия сгъваеми устройства на компанията. Изтичането на информация, разкрито от екипа на Android Authority, предоставя първия полуофициален поглед към Galaxy Z Fold8 и неговия по-радикален събрат, наричан засега Galaxy Wide Fold. Докато флагманският Fold8 изглежда като случай на техническо усъвършенстване, Wide Fold представлява значителна промяна в архитектурата, предназначена да разнообрази премиум гамата на марката.

Най-забележителното разкритие от файловете на фърмуера е Galaxy Wide Fold, с кодово име H8, устройство, което изглежда се отказва от традиционното тясно съотношение на екрана в полза на форма, която е по-къса и значително по-широка. Дисплеят на капака най-накрая приема съотношение на екрана 4,7:3, което му придава размерите на стандартен смартфон, когато е затворен. Когато е разгънат, устройството се разширява до по-квадратен формат 4:3, с размери приблизително 123,9 x 164,4 x 4,3 мм. Тази конфигурация е насочена към продуктивност и консумация на медийно съдържание, като ефективно служи като сгъваем таблет с островче с двойна камера на гърба и отвор за камерата, за който се говори, че е по-малък и по-незабележим от предишните поколения.

За разлика от това, стандартният Galaxy Z Fold8, с кодово име Q8, изглежда ще запази познатия дизайн, макар че се очаква да разполага с няколко технически подобрения под капака. Изтеклите изображения показват висок, тесен дисплей на капака и конфигурация с три камери на гърба, която изглежда почти идентична с тази на предшественика му. Докато външният вид е подобен, се очаква вътрешните спецификации да претърпят значително подобрение, като слуховете сочат към подобрен капацитет на батерията и по-високи скорости на зареждане, за да се отговори на постоянната обратна връзка от потребителите.

Източници от индустрията и скорошни логистични изтичания на информация сочат, че Samsung се подготвя за мащабно събитие Galaxy Unpacked през юли тази година. Очаква се Galaxy Z Fold8 и Wide Fold да заемат централно място на сцената заедно с Galaxy Z Flip8, което бележи многостранна стратегия за доминиране на пазара на сгъваемите устройства.