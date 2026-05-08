Sony представя флагманския си смартфон след по-малко от седмица

Sony официално даде старт на продуктовата си офанзива за 2026 година, като потвърди голямо глобално събитие за представяне, насрочено за 13 май в 11:00 ч. японско време. Рекламната кампания, водена от слогана „когато блясъкът затваря кръга“, бележи значителна промяна за японския технологичен гигант. В рядък ход към синергия в екосистемата се очаква Sony да сподели сцената между своите мобилни и фотографски дивизии, представяйки флагмана Xperia 1 VIII заедно с дългоочакваната безогледална камера Alpha 7R VI и нов обектив 100-400mm f/4.5 G Master.

Xperia 1 VIII представлява фундаментален архитектурен поврат за марката, като най-накрая се отклонява от високия и тесен формат 21:9, който определяше серията в продължение на години. Изтеклите размери предполагат шаси, което е по-широко и по-дебело, приспособяващо се към по-традиционния формат на дисплея 19,5:9. Най-забележимата визуална промяна е преходът към смел, квадратен остров с камери на гърба, което сигнализира за пълна ревизия на вътрешната оптика на устройството. Този нов дизайн не е само за естетика; според слуховете той приютява огромен нов телеобектив – за който се говори, че е между 1/3,0 и 1/2,0 инча – съчетан с 24-милиметров основен широкоъгълен и 16-милиметров ултраширокоъгълен обектив.

Очаква се производителността да бъде осигурена от Snapdragon 8 Elite Gen 5, но истинската новина за ежедневната употреба е твърдението за „2-дневна батерия“. Чрез използването на нова технология за силициево-въглеродни батерии с висока плътност Sony се стреми да реши един от най-упоритите проблеми на ерата на 4K дисплеите. По отношение на изображенията A7R VI ще разшири границите на резолюцията още веднъж, като вероятно ще разполага с нов 90-мегапикселов сензор с обратно осветяване и най-новия процесор BIONZ XR, който да обработва огромния поток от данни, необходим за високоскоростни серии и 8K видео.

Както се очаква от флагман „Произведен в Япония“, Xperia 1 VIII ще има цена, която го позиционира на върха на сегмента на луксозните смартфони. Появиха се предварителни европейски цени на дребно с цифри, които предполагат цена от 1868,99 евро в Германия и 1728 паунда във Великобритания. Ако тези изтекли информации се потвърдят, Sony залага на това, че уникалното си предложение от професионална оптика и ненадмината технология на дисплея ще оправдае ценовата точка, която е значително по-висока от тази на iPhone 17 Pro Max и Galaxy S26 Ultra. Логистичните данни сочат, че макар представянето да е насрочено за средата на май, първите бройки се очаква да достигнат до клиентите на 26 юни.