Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Технологии »
Porsche патентова нова технология за „хамелеонови“ автомобили

10 Април, 2026 11:30 957 1

  • porsche-
  • 911-
  • 718-
  • технология-
  • патент

Очаква се да видим серийното ѝ използване до няколко години

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Porsche официално подаде заявка за патент в Световната организация за интелектуална собственост (WIPO) за специално фолио за екстериора – описано като „електронна хартия“ или „парамагнитно покритие“ –, което може да показва или скрива състезателни ленти с натискането на един бутон. Докато индустрията вече е експериментирала с технологии за промяна на цвета (по-специално BMW i Vision Dee), подходът на Porsche се фокусира върху функционални, динамични графики, които се адаптират към механичното състояние на автомобила.

В основата на технологията е многослоен филм, съдържащ микрокапсули, пълни с течност. Чрез прилагане на специфично електрическо напрежение, контролен модул може да пренареди частиците в тези капсули, за да промени цвета или контраста. Това позволява на Porsche да предложи рали ленти, които са невидими по време на стандартно пътуване, но се появяват в контрастни цветове, когато шофьорът превключи в режимите „Sport+“ или „Track“. Патентът също така предполага, че различните режими на шофиране могат да задействат специфични цветове, като например зелено за екологично шофиране или ярко синьо за режим „Wet“.

За електрически модели като Taycan фолиото може да действа като огромен външен индикатор за батерията. Панел или лента върху каросерията може да преминава от червено през жълто към зелено, което позволява на собственика да види състоянието на зареждането от другата страна на паркинга, без да проверява приложение.

Документът включва диаграми, показващи технологията, приложена към страничните панели зад задните колела и зоната на задния дифузьор. Тези секции могат да променят цвета си, за да подчертаят активните аеродинамични елементи, когато се разгърнат при високи скорости.

За използване на пистата системата може да позволи на отборите да променят незабавно акцентните цветове или идентификационните номера на колата, което е значително по-ефективна алтернатива на традиционните винилови облепяния и стикери.

Един от най-впечатляващите технически аспекти на патента е използването на електрофореза. Подобно на електронния четец Kindle, фолиото според информацията изисква енергиен импулс само за да промени състоянието на цвета. Веднъж щом ивиците станат видими, те могат да останат на място с незначителна или нулева консумация на енергия, гарантирайки, че пробегът на автомобила не се компрометира само за да се поддържа спортният му вид.

Докато технологията за промяна на цвета преди това се считаше за трик за концептуални автомобили, патентът на Porsche предполага, че това е „рентабилно и гъвкаво“ решение, което реалистично би могло да попадне в списъка с опции за следващото поколение 911 или предстоящия електрически 718. милисекунди.


Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Айше

    0 0 Отговор
    Много джиджино 😀

    12:46 10.04.2026