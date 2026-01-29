Знаете ли, че първият пепелник в Mercedes е поставен по поръчка на български цар

По-рано днес софийският Регионален исторически музей стана сцена на едно събитие, което проследява възхода на съвременните автомобили. Експозицията „140 години иновации“, организирана от генералния дистрибутор на Mercedes за България, Силвър Стар, разкрива пътя, по който преминават автомобилите от парната машина до изкуствения интелект, който навлиза все повече в автомобилите през 2026-та. Изпълнителният директор на компанията у нас, Негован Йосифович, даде официален старт на изложбата, която отбелязва фундаменталния момент, когато Карл Бенц патентова първото возило с бензинов двигател в далечната 1886-та.

Интересен акцент за родната публика е дълбоката връзка на германския гигант с България. Журналистът Иван Колев разкри малко известни детайли, като например, че първото представителство на автомобилна марка у нас е именно това на Mercedes-Benz, открито точно преди 100 години. Оказва се също, че през 30-те години на миналия век в страната ни са се произвеждали каросерии за автобуси на немската марка, а през десетилетията на социализма България е била един от най-сериозните пазари за товарните машини на Daimler-Benz.

Безспорно обаче най-голямо любопитство буди личният автомобил на цар Фердинанд от 1905 година, който е част от изложбата. Реставраторът Панайот Панов сподели, че възстановяването на тази историческа ценност е отнело година и половина прецизен труд. Любопитен детайл е, че по изрично настояване на българския монарх в колата за първи път е монтиран пепелник – екстра, която впоследствие се превръща в стандарт за автомобилите от Щутгарт. След София, фотоизложбата ще потегли на обиколка из страната, пренасяйки се в центровете на марката в Пловдив, Варна и Бургас.

Германският гигант е отговорен за много аспекти от модерните автомобили, които днес приемаме за даденост. Още в края на 19-и век Даймлер и Бенц полагат основите на логистиката с първия в света моторизиран камион и първия ван, наречен „Velodiped“. През 1926-та се ражда марката, която познаваме днес със сливането на двете компании в Daimler-Benz AG. През десетилетията иновациите не спират – от появата на легендарното работно муле Unimog през 1946-а до въвеждането на системи като ABS през 1978-а и първата серийна въздушна възглавница през 1981 година. През 1995-та Mercedes-Benz прокарва пътя за електронната програма за стабилност ESP, а през 2003-та се появява пионерската система за автоматично паркиране Parktronic.

Днес, 140 години по-късно Mercedes продължава да пише част от историята на автомобилостроенето с CLA, повече за който ви разказахме тук, а малко по-късно днес очакваме и премиерата на обновената S-Class, чиято дебютна дата не случайно съвпада с днешния ден.