Георги Тодоров пред ФАКТИ: Светците ни никога не са призовавали към сливане с католицизма (ВИДЕО)

26 Май, 2026 15:49 1 121 31

Ако си запознат с богословието, трябва да ти направи впечатление, че от хиляди години всички светци на Църквата са устоявали истинността на православието, казва богословът

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова подари на главата на Римокатолическата църква папа Лъв XIV икона на „Свети Иван Рилски“ – най-великия български светец, небесен закрилник на целия български народ и основател на знаменития и най-величествен манастир в България – Рилския манастир. При визитата по случай 24 май тя коментира за единство на християни и католици.

„Това за единството е странно. Това не е еднолично мнение на г-жа Доцова, а консенсус на всички тези, които не разбират. Всички, които не разбират, казват така: „Какво толкова има – да се съберем всички – и православни, и католици, и протестанти, да сме единни и да се обичаме". Да има единство. А ако има някакви разлики – с тях да се занимават историци, богослови“, обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ богословът Георги Тодоров.

„В случая къде е проблемът? Проблемът е, че за да се изказваш по даден въпрос, трябва да го познаваш. Ако не си неподготвен, по-добре си мълчи, не се изказвай. Ако не познаваш нещата, не се изказвай. Ако си запознат с богословието, трябва да ти направи впечатление, че от хиляди години всички светци на Църквата са устоявали истинността на православието. Светците ни никога не са призовавали към сливане с католицизма. Започваме от свети патриарх Евтимий, свети Пимен Зографски, свети Николай Софийски и т.н. Нито един от тях не е казвал: „Дайте да се прегърнем с католиците“. Това трябва да ни ориентира каква трябва да ни е тезата – има единодушие на светците. Всички светци са се произнесли по този въпрос. Те не са някакви случайни хора. Светците знаят, че истината в богословски план не е във външното единение. Компромиси в ежедневието си можем да правим всякакви. Но в богословието истината не може да се разграничава със съюзи, защото тя е от Бога. Ако беше от човека, тогава може да се прегръщаме с всичко и с всекиго. Но понеже е от Бога, тя не може просто да се прегръща – трябва да се отстоява“, добави гостът.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    5 20 Отговор
    Скоро всички ще изповядвате Християнския ционизъм.

    Коментиран от #6, #7, #10

    15:54 26.05.2026

  • 2 бушприт

    19 1 Отговор
    Няма как да се сливаме с католицизма,тъй като нашето православие не се свързва с него. Защото православието на нашите земи е дало много положителни неща. Православието дава азбуката ни,единството ни като народ и силата на вярата. Вярата в Нашия Господ Исус Христос-да бъде слава нему! Католиците имат съвсем други отправни елементи към своята вяра.

    Коментиран от #4

    15:57 26.05.2026

  • 3 Без име

    16 1 Отговор
    И все пак...селджукските турци, вода невиждали, са преминали Босфора с помощта на Венецианския търговски флот, за да тръгнат срещу православните България и Сърбия, след като са унищожили православната Източна Римска империя (Византия).

    Коментиран от #8

    15:58 26.05.2026

  • 4 Лов на вещици

    11 1 Отговор

    До коментар #2 от "бушприт":

    Най вече Средновековието и Инквизицията,пфу.

    16:00 26.05.2026

  • 5 Срам и позор

    18 4 Отговор
    Да, огромен срам и огромен позор беше словоблудството на неграмотната "парламентарна председателка" Михаелка, дето на дядо й му микали Доцо и дето беше "избрана" на най-високия пост в държавата от фанатик-комунист, атеист и толкова "грамотен", колкото нея! Прогресивна простащина и прогресивна простотия! Че какво друго може да се очаква от един фатмак, дето под фуражката му няма нищо!

    16:03 26.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ционисти паразити

    14 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    като кукувича прежда смучат соковете на България.

    Чиба в Израел!

    16:06 26.05.2026

  • 8 Ха,ха

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Без име":

    Малко са ги дрънкали северните диваци у Рим😂

    16:08 26.05.2026

  • 9 Начело на католиците е човек,

    13 2 Отговор
    а начело на Православните християни е Бог!

    Това е съществената разлика.

    Коментиран от #31

    16:08 26.05.2026

  • 10 .....

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    И тебе трябва те водиме на психолог вече😂

    16:09 26.05.2026

  • 11 Господ

    1 7 Отговор
    За да ви владея, трябва да сте разделени. Както в България. Помогнах на "другарите" 03. 03. да е Национален празник и докато е такъв, аз съм спокоен.

    16:10 26.05.2026

  • 12 Така е

    11 0 Отговор
    Но има един съществен въпрос: Кой може да говори от името на създателя? Кой има монопол? Кой може да извади доказателства какви са били неписаните идеи на Иисус? Нима някой от православните или римокатолическите светци държат монопола на истината и знанието. Защото нашето знание е непълно и несъвършено и само Бог знае цялата истина.Така че тези теологически и идеологически спорове могат да продължат още хиляди години,но посланието е ,,Мир и любов на земята и между човеците,,а не меренето на егото на този или онзи авторитет...

    16:12 26.05.2026

  • 13 Тошко

    12 1 Отговор
    Да се прегърнен с католиците означава да признаеме папата за божи намесник на земята и неговата дума да е закон, за православните главата на църквата е самият Христос.

    Коментиран от #16

    16:12 26.05.2026

  • 14 .....

    11 1 Отговор
    След Великата схизма 1054 и различни букви, кво обединение, плюс тва не ни трябва папа- човек.Точка.

    16:13 26.05.2026

  • 15 Гост

    2 6 Отговор
    В 21 век да вярваш в бог и задгробния живот е анахронизъм. А това, кои са истинските християни - православните, католиците или безбройните протестанти е въпрос на ПАРИ събирани от ПАСОМИТЕ и борба за повече пасоми! Спомнете си РЕЛИГИОЗНИТЕ ВОЙНИ МЕЖДУ ХРИСТИЯНСКИТЕ ТЕЧЕНИЯ!

    16:14 26.05.2026

  • 16 Гост

    6 2 Отговор

    До коментар #13 от "Тошко":

    Това да се наречеш ВСЕЛЕНСКИ ПАТРИАРХ е същото като МИС ВСЕЛЕНА!

    16:16 26.05.2026

  • 17 БУКВАТА "Ч"

    4 0 Отговор
    Има два начина да завладееш и поробиш една нация. Единия е чрез меч. Другия е чрез дълг.

    16:20 26.05.2026

  • 18 Ъчко

    3 0 Отговор
    Проблема не е в изказването Доцова, проблема е с изхождането, къде и колко!

    16:21 26.05.2026

  • 19 БУКВАТА "Ч"

    1 0 Отговор
    Държавата не прави нищо, понеже няма държава.

    Израстващата природа на реалността е, че всички системи дали познания, общество, технологии, философии или която и ще да е друга – оставени без външна намеса, търпят плавна вечна промяна.

    16:22 26.05.2026

  • 20 БУКВАТА "Ч"

    1 1 Отговор
    Статично, емпирично познание не съществува, трябва да познаваме израстването на всички системи. Това означава, че трябва да сме отворени за нова информация, дори ако тя заплашва текущата ни система от вярвания и, следователно, идентичността ни. За жалост днешното общество не осъзнава това и установените институции паразитират разтежа, защищавайки остарели социални структури.

    16:23 26.05.2026

  • 21 БУКВАТА "Ч"

    1 1 Отговор
    Овце без овчарско куче да ги контролира. Те се контролират един друг, като изолират тези извън нормата.

    16:23 26.05.2026

  • 22 БУКВАТА "Ч"

    2 1 Отговор
    Концепцията за Бог е всъщност метод за отчитане природата на нещата. В древни времена хората не са знаели достатъчно за това как се формират нещата, как работи природата. Затова са измислили собственни историйки и създали Бог по свой образ и подобие.Някой който се гневи когато хората не се държат прилично. Той създава наводнения и земетресения и казват, че е Божията воля.

    16:24 26.05.2026

  • 23 Астроложка

    1 1 Отговор
    Бог е математика и космически цикли. Леле,очаквам да ме хвърлите на кладата.🔥☀️

    16:29 26.05.2026

  • 24 БУКВАТА "Ч"

    0 1 Отговор
    Ей Чо+ВЕК ти пълен с вечна енергия,
    ако видиш бъдещето си предварително, значи нямаш бъдeще,
    та поразгледай се наоколо и ако не ме намериш,
    погледни в миналото и ме потърси.
    Който не признава втория закон на термодинамиката
    Хаоса – Ентропията за всевалиден е лъжец и измамник.
    Само Разума може да създава от Ентропията (Хаоса) Формите.
    Когато някой някъде успее да дефинира математически
    от Безкрайността Единицата, тогава ще разберем защо
    Електроните запазват своята мигновенна любов във времето
    при докосване и в безкрайността. Тогава ще разберете Българина.
    Тогава ще разберете как Вселената – Вселена Безкрайна,
    Славна, Страсна и Срамна използва от хилядолетия Хаоса,
    за дресиране на Маймуните по горите в Хора за да има Еволюция по земята,
    и дресирането на Хора в Маймуни по храмовете за да има Религии.
    Религиите бяха сътворени да контролират
    чрез различен Кекс Хората върху планената Земя.
    Само ЧоВекът, Чо, Енергия, Век, Вечна
    ЧоВекът с Вечна Енергия в Душата използува Ентропията,
    сутрин Рано, когато Загрея(Слънцето) ИзГрее на ХорИзОнта,
    изкачвайки се високо по Върховете на Планините и
    смеейки се с Еволюцията и Религията и е Богът на Земята.

    Бог е Българин!

    16:30 26.05.2026

  • 25 Пламен

    0 4 Отговор
    А да не би да са призовавали да сме руска марионетка.

    16:31 26.05.2026

  • 26 Ха,ха

    2 0 Отговор
    Като се счупи стомната,ходи лепи после😂

    16:31 26.05.2026

  • 27 сравнение

    6 1 Отговор
    В сравнение с неграмотната Доцова слугиня на фатмака от село Славяново, онази кърджалийска тенекеджийка, така да се каже, ГЕРБерастката парламентарна председателка, която СИКаджийската Ткива от Банкя нарече "проста кърджалийска п...ка" е направо "академик"! Абе, къде ги намират тези прости женици бе?! Че да бяха минали ипрез "Околовръстното", резултатът щеше да е по-добър, със сигурност!

    16:31 26.05.2026

  • 28 „В случая къде е проблемът?

    2 0 Отговор
    „В случая къде е проблемът? Проблемът е, че за да се изказваш по даден въпрос, трябва да го познаваш... "

    Защо Да го Познава ?

    Нали си има Политичиски Кабинет !

    Койюто и Казва !

    Какво Чучулото Да Казва !

    16:45 26.05.2026

  • 29 пенсионер от Варна

    1 1 Отговор
    Св. Иван Рилски е живял и обявен за светец преди Схизмата ! друг е въпросът , че зад гърба ни всеки ни се надсмива и не ни мисли доброто !

    16:46 26.05.2026

  • 30 Католиците са еретици

    3 0 Отговор
    Какво сливане?

    16:46 26.05.2026

  • 31 А къде

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Начело на католиците е човек,":

    отиде вселенският патриарх?

    16:55 26.05.2026

