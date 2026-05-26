Георги Тодоров пред ФАКТИ: Светците ни никога не са призовавали към сливане с католицизма (ВИДЕО)

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова подари на главата на Римокатолическата църква папа Лъв XIV икона на „Свети Иван Рилски“ – най-великия български светец, небесен закрилник на целия български народ и основател на знаменития и най-величествен манастир в България – Рилския манастир. При визитата по случай 24 май тя коментира за единство на християни и католици.



„Това за единството е странно. Това не е еднолично мнение на г-жа Доцова, а консенсус на всички тези, които не разбират. Всички, които не разбират, казват така: „Какво толкова има – да се съберем всички – и православни, и католици, и протестанти, да сме единни и да се обичаме". Да има единство. А ако има някакви разлики – с тях да се занимават историци, богослови“, обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ богословът Георги Тодоров.

„В случая къде е проблемът? Проблемът е, че за да се изказваш по даден въпрос, трябва да го познаваш. Ако не си неподготвен, по-добре си мълчи, не се изказвай. Ако не познаваш нещата, не се изказвай. Ако си запознат с богословието, трябва да ти направи впечатление, че от хиляди години всички светци на Църквата са устоявали истинността на православието. Светците ни никога не са призовавали към сливане с католицизма. Започваме от свети патриарх Евтимий, свети Пимен Зографски, свети Николай Софийски и т.н. Нито един от тях не е казвал: „Дайте да се прегърнем с католиците“. Това трябва да ни ориентира каква трябва да ни е тезата – има единодушие на светците. Всички светци са се произнесли по този въпрос. Те не са някакви случайни хора. Светците знаят, че истината в богословски план не е във външното единение. Компромиси в ежедневието си можем да правим всякакви. Но в богословието истината не може да се разграничава със съюзи, защото тя е от Бога. Ако беше от човека, тогава може да се прегръщаме с всичко и с всекиго. Но понеже е от Бога, тя не може просто да се прегръща – трябва да се отстоява“, добави гостът.

