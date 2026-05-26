Георги Тодоров пред ФАКТИ: Светците ни никога не са призовавали към сливане с католицизма (ВИДЕО)

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова подари на главата на Римокатолическата църква папа Лъв XIV икона на „Свети Иван Рилски“ – най-великия български светец, небесен закрилник на целия български народ и основател на знаменития и най-величествен манастир в България – Рилския манастир. При визитата по случай 24 май тя коментира за единство на християни и католици.
„Това за единството е странно. Това не е еднолично мнение на г-жа Доцова, а консенсус на всички тези, които не разбират. Всички, които не разбират, казват така: „Какво толкова има – да се съберем всички – и православни, и католици, и протестанти, да сме единни и да се обичаме". Да има единство. А ако има някакви разлики – с тях да се занимават историци, богослови“, обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ богословът Георги Тодоров.
„В случая къде е проблемът? Проблемът е, че за да се изказваш по даден въпрос, трябва да го познаваш. Ако не си неподготвен, по-добре си мълчи, не се изказвай. Ако не познаваш нещата, не се изказвай. Ако си запознат с богословието, трябва да ти направи впечатление, че от хиляди години всички светци на Църквата са устоявали истинността на православието. Светците ни никога не са призовавали към сливане с католицизма. Започваме от свети патриарх Евтимий, свети Пимен Зографски, свети Николай Софийски и т.н. Нито един от тях не е казвал: „Дайте да се прегърнем с католиците“. Това трябва да ни ориентира каква трябва да ни е тезата – има единодушие на светците. Всички светци са се произнесли по този въпрос. Те не са някакви случайни хора. Светците знаят, че истината в богословски план не е във външното единение. Компромиси в ежедневието си можем да правим всякакви. Но в богословието истината не може да се разграничава със съюзи, защото тя е от Бога. Ако беше от човека, тогава може да се прегръщаме с всичко и с всекиго. Но понеже е от Бога, тя не може просто да се прегръща – трябва да се отстоява“, добави гостът.
1 честен ционист
Коментиран от #6, #7, #10
15:54 26.05.2026
2 бушприт
Коментиран от #4
15:57 26.05.2026
3 Без име
Коментиран от #8
15:58 26.05.2026
4 Лов на вещици
До коментар #2 от "бушприт":Най вече Средновековието и Инквизицията,пфу.
16:00 26.05.2026
5 Срам и позор
16:03 26.05.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Ционисти паразити
До коментар #1 от "честен ционист":като кукувича прежда смучат соковете на България.
Чиба в Израел!
16:06 26.05.2026
8 Ха,ха
До коментар #3 от "Без име":Малко са ги дрънкали северните диваци у Рим😂
16:08 26.05.2026
9 Начело на католиците е човек,
Това е съществената разлика.
Коментиран от #31
16:08 26.05.2026
10 .....
До коментар #1 от "честен ционист":И тебе трябва те водиме на психолог вече😂
16:09 26.05.2026
11 Господ
16:10 26.05.2026
12 Така е
16:12 26.05.2026
13 Тошко
Коментиран от #16
16:12 26.05.2026
14 .....
16:13 26.05.2026
15 Гост
16:14 26.05.2026
16 Гост
До коментар #13 от "Тошко":Това да се наречеш ВСЕЛЕНСКИ ПАТРИАРХ е същото като МИС ВСЕЛЕНА!
16:16 26.05.2026
17 БУКВАТА "Ч"
16:20 26.05.2026
18 Ъчко
16:21 26.05.2026
19 БУКВАТА "Ч"
Израстващата природа на реалността е, че всички системи дали познания, общество, технологии, философии или която и ще да е друга – оставени без външна намеса, търпят плавна вечна промяна.
16:22 26.05.2026
23 Астроложка
16:29 26.05.2026
24 БУКВАТА "Ч"
ако видиш бъдещето си предварително, значи нямаш бъдeще,
та поразгледай се наоколо и ако не ме намериш,
погледни в миналото и ме потърси.
Който не признава втория закон на термодинамиката
Хаоса – Ентропията за всевалиден е лъжец и измамник.
Само Разума може да създава от Ентропията (Хаоса) Формите.
Когато някой някъде успее да дефинира математически
от Безкрайността Единицата, тогава ще разберем защо
Електроните запазват своята мигновенна любов във времето
при докосване и в безкрайността. Тогава ще разберете Българина.
Тогава ще разберете как Вселената – Вселена Безкрайна,
Славна, Страсна и Срамна използва от хилядолетия Хаоса,
за дресиране на Маймуните по горите в Хора за да има Еволюция по земята,
и дресирането на Хора в Маймуни по храмовете за да има Религии.
Религиите бяха сътворени да контролират
чрез различен Кекс Хората върху планената Земя.
Само ЧоВекът, Чо, Енергия, Век, Вечна
ЧоВекът с Вечна Енергия в Душата използува Ентропията,
сутрин Рано, когато Загрея(Слънцето) ИзГрее на ХорИзОнта,
изкачвайки се високо по Върховете на Планините и
смеейки се с Еволюцията и Религията и е Богът на Земята.
Бог е Българин!
16:30 26.05.2026
25 Пламен
26 Ха,ха
27 сравнение
28 „В случая къде е проблемът?
Защо Да го Познава ?
Нали си има Политичиски Кабинет !
Койюто и Казва !
Какво Чучулото Да Казва !
16:45 26.05.2026
31 А къде
До коментар #9 от "Начело на католиците е човек,":отиде вселенският патриарх?
16:55 26.05.2026