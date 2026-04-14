Собствениците на Tesla в Европа трябва да преминат тест, за да използват автопилота FSD

Чакането за автономно шофиране под надзор в Европа официално приключи, но то е свързано с едно условие, което може да изненада американските собственици на Tesla, а именно задължителен тест. Холандската транспортна служба (RDW) одобри системата Tesla Full Self-Driving (FSD) за използване като система за подпомагане на водача от ниво 2. За да отговори обаче на строгите изисквания на Европейския съюз за безопасност и „предотвратяване на объркване“, Tesla въведе специализиран софтуерен слой – включващ задължителни уроци и тест – предназначен да гарантира, че шофьорите напълно разбират ролята си.

Версията, специфична за Европа, обозначена като FSD V14.2.2.5, се различава от версия V14.3, която в момента се използва в Северна Америка, като поставя силен акцент върху обучението на шофьорите. Преди холандски собственик на Tesla да може да активира системата, той трябва да премине екранен урок, обхващащ поведението в различни ситуации и отговорностите. Това завършва с „тест за компетентност“ от два въпроса, който изисква от водача да идентифицира правилно изображение, показващо активен FSD, и официално да потвърди, че той, а не колата, носи юридическа отговорност за безопасното управление на превозното средство. Тази стъпка отговаря пряко на дългогодишните опасения на европейските регулатори относно „объркване на режимите“, при което шофьорите погрешно приемат асистирането от ниво 2 за напълно автономна система от ниво 4 или ниво 5.

Решението на RDW е това, което Tesla се надява да бъде континентален скок в приходите от софтуер с висока печалба. Холандският орган вече е уведомил Европейската комисия за намерението си да потърси одобрение на ниво ЕС. Междувременно другите държави-членки вече могат да използват холандската сертификация като правен прецедент, за да заобиколят продължителните местни оценки. За Tesla това е жизненоважен ход за монетизация, тъй като Европа е третият по големина пазар за марката, тя е нетърпелива да въведе модела на месечен абонамент от 99 евро на целия континент, за да подсили финансовите си резултати за 2026 година.