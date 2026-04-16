YouTube слага забрана на най-пристрастяващия си формат

16 Април, 2026 14:21 1 024 2

Потребителите вече могат да поставят таймер за Shorts

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

YouTube представи забрана за най-пристрастяващата си функция с нова актуализация за глобалното мобилно приложение на YouTube, която ви позволява ефективно да деактивирате „Shorts“. Чрез разширяване на съществуващите инструменти за „Управление на времето“ YouTube вече предлага опция за ограничение от 0 минути, предоставяйки вграден начин да спрете безкрайното превъртане, без да се налага да използвате блокери на трети страни или модифицирани приложения.

За да активирате новия „прекъсвач“, трябва да преминете през няколко нива в настройките на приложението:

Отворете приложението YouTube и натиснете иконата на профила си (обикновено в долния десен ъгъл).

Изберете „Настройки“ (иконата на зъбното колело) и натиснете раздела „Управление на времето“.

Потърсете превключвателя за ограничение на фийда с къси клипове и го включете.

От списъка с опции за време изберете новата настройка 0 минути.

След като ограничението е зададено на нула, приложението на YouTube претърпява значителна промяна. Натискането на специалния раздел „Къси клипове“ вече няма да възпроизвежда видео. Вместо това веднага ще видите съобщение „Достигнато времево ограничение“. В много случаи отделът с Shorts (хоризонталният ред с вертикални видеоклипове) ще изчезне от основния ви начален екран след кратък период.

Все още можете да гледате конкретен Short, ако приятел ви изпрати линк или ако намерите такъв чрез директно търсене, но възможността да „плъзнете нагоре“, за да видите ново, произволно избрано видео, е блокирана.

Струва си да се отбележи, че за стандартните акаунти тази функция действа по-скоро като дисциплинирано „напомняне“, отколкото като строга защитна стена. Ако се изкушите, приложението все още включва бутон „Игнорирай ограничението“, който ви позволява да заобиколите собственото си ограничение. Въпреки това, за акаунтите на тийнейджъри, управлявани чрез Google Family Link, родителите могат да зададат този лимит от 0 минути като правило, което не може да бъде отменено, което го превръща в ефективен инструмент за родителски контрол. Въпреки че функцията е активна за повечето потребители днес, тя е част от поетапно внедряване – така че, ако все още не виждате опцията „0 минути“, уверете се, че приложението ви е актуализирано до най-новата версия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  1 Механик

    Отговор
    Ако го направят и за компютрите, това ще много полезна функция. Лично аз никога не съм разбирал смисълът да има такива "шортс" и много ме дразни когато ми се предлагат такива.

    14:26 16.04.2026

  2 ДрайвингПлежър

    Отговор
    Никога не ми е било проблем - не точно това е проблема и на безмозъчните и не точно това ги прави безмозъчни...

    ПС. За колегата механик - майкрософт имаха нещо подобно Break timer или нещо от рода, инсталира ше се допълнително от техния сайт и има някакви подобни функции да ти напомня да почиваш

    14:58 16.04.2026