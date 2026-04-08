YouTube въвежда още по-дълги реклами, които разгневиха зрителите

В общността на приложението YouTube TV се появиха съобщения, според които Google тества масивни 90-секундни реклами, които не могат да бъдат пропуснати. Докато стандартните мобилни реклами остават ограничени до 15 секунди, този нов формат, насочен към телевизионната аудитория, представлява трикратно увеличение спрямо предишния 30-секунден лимит, което на практика превръща преживяването в YouTube в нещо, което не се различава от традиционната кабелна телевизия.

Откритието придоби популярност след подробен доклад от потребител в Reddit, който бързо събра близо 2000 гласа „за“ и хиляди разочаровани коментари. Потребителите съобщават, че тези 90-секундни прекъсвания често се появяват по време на по-дълги видеоклипове, налагайки задължителен период на изчакване, който заобикаля документираните рекламни политики на самата платформа. В продължение на години официалните насоки на Google гласяха, че рекламите, които не могат да бъдат пропуснати, на свързани телевизори не могат да надвишават 30 секунди, но този последен експеримент подсказва, че тези правила се пренаписват в реално време, за да се максимизират приходите от големия екран.

Тази промяна не е грешка, а изчислена стъпка в рамките на кампанията „Video Reach“ на Google, която беше разширена през март 2026-та. Тази система използва изкуствен интелект на Google, за да превключва динамично между различни дължини на рекламите въз основа на нивото на ангажираност на зрителя. Анализатори предполагат, че 90-секундните реклами са проектирани, за да насочат потребителите към YouTube Premium или по-новия план Premium Lite, който наскоро беше пуснат, за да предложи намалено рекламно преживяване за зрителите, които се съобразяват с бюджета си. Едновременно с това Google запуши няколко пропуски, които позволяваха на определени разширения на трети страни да заобикалят рекламите, оставяйки много зрители без друг избор, освен да изгледат рекламните паузи докрай.

Най-спорната част от това внедряване е очевидното нарушение на собствените стандарти на YouTube за рекламния формат. В началото на 2026-та, Google поясни, че 60-минутните реклами, които не могат да бъдат пропуснати и които някои потребители са виждали, са били технически бъг, причинен от намеса на блокери на реклами, но настоящите 90-секундни реклами се появяват в стандартни приложения за Smart TV, където няма блокери на реклами. Това показва, че 90 секунди може скоро да се превърнат в новия официален таван за съдържание, което не може да бъде пропуснато, на големи екрани.

За тези, които намират 90-секундното чакане за непоносимо, единственото останало безплатно решение е да излязат от видеото и да влязат отново, докато не се покаже по-кратка реклама или изобщо няма реклама. Това е процес, за който много потребители твърдят, че биха предпочели да го направят от злоба, отколкото да изтърпят минута и половина реклами.