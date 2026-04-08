Новини
Технологии »
YouTube въвежда още по-дълги реклами, които разгневиха зрителите

8 Април, 2026 20:55 1 102 11

  • youtube-
  • приложение-
  • реклами

Този път те са насочени към телевизионните приложения

Галин Ганев Автор във Fakti.bg

В общността на приложението YouTube TV се появиха съобщения, според които Google тества масивни 90-секундни реклами, които не могат да бъдат пропуснати. Докато стандартните мобилни реклами остават ограничени до 15 секунди, този нов формат, насочен към телевизионната аудитория, представлява трикратно увеличение спрямо предишния 30-секунден лимит, което на практика превръща преживяването в YouTube в нещо, което не се различава от традиционната кабелна телевизия.

Откритието придоби популярност след подробен доклад от потребител в Reddit, който бързо събра близо 2000 гласа „за“ и хиляди разочаровани коментари. Потребителите съобщават, че тези 90-секундни прекъсвания често се появяват по време на по-дълги видеоклипове, налагайки задължителен период на изчакване, който заобикаля документираните рекламни политики на самата платформа. В продължение на години официалните насоки на Google гласяха, че рекламите, които не могат да бъдат пропуснати, на свързани телевизори не могат да надвишават 30 секунди, но този последен експеримент подсказва, че тези правила се пренаписват в реално време, за да се максимизират приходите от големия екран.

Тази промяна не е грешка, а изчислена стъпка в рамките на кампанията „Video Reach“ на Google, която беше разширена през март 2026-та. Тази система използва изкуствен интелект на Google, за да превключва динамично между различни дължини на рекламите въз основа на нивото на ангажираност на зрителя. Анализатори предполагат, че 90-секундните реклами са проектирани, за да насочат потребителите към YouTube Premium или по-новия план Premium Lite, който наскоро беше пуснат, за да предложи намалено рекламно преживяване за зрителите, които се съобразяват с бюджета си. Едновременно с това Google запуши няколко пропуски, които позволяваха на определени разширения на трети страни да заобикалят рекламите, оставяйки много зрители без друг избор, освен да изгледат рекламните паузи докрай.

Най-спорната част от това внедряване е очевидното нарушение на собствените стандарти на YouTube за рекламния формат. В началото на 2026-та, Google поясни, че 60-минутните реклами, които не могат да бъдат пропуснати и които някои потребители са виждали, са били технически бъг, причинен от намеса на блокери на реклами, но настоящите 90-секундни реклами се появяват в стандартни приложения за Smart TV, където няма блокери на реклами. Това показва, че 90 секунди може скоро да се превърнат в новия официален таван за съдържание, което не може да бъде пропуснато, на големи екрани.

За тези, които намират 90-секундното чакане за непоносимо, единственото останало безплатно решение е да излязат от видеото и да влязат отново, докато не се покаже по-кратка реклама или изобщо няма реклама. Това е процес, за който много потребители твърдят, че биха предпочели да го направят от злоба, отколкото да изтърпят минута и половина реклами.


Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 могат да бъдат пропуснати

    4 2 Отговор
    с уБлок Оригин

    Коментиран от #5

    20:59 08.04.2026

  • 2 шаа

    4 2 Отговор
    "В началото на 2026-та, Google поясни, че 60-минутните реклами, които не могат да бъдат пропуснати и които някои потребители са виждали, "


    това сериозно ли? 60 минути? цял час реклама?

    21:16 08.04.2026

  • 3 Вергил

    17 1 Отговор
    Броузър Brave и чао на тъпите реклами.
    Няма сила, която може да ме накара да гледам реклама.
    В най-лошия случай гася директно от контакта.

    21:23 08.04.2026

  • 4 Мюмю

    10 2 Отговор
    Да си ги правят 24 часа, все ми е тая, радиото спрях заради това, телевизията в 1998 спрях заради това, интернет ще спра, ако ми блокират тотално блокерите. Засега се справят на 100%. Без тези глупости с реглами мога, животът е спокоен.

    21:24 08.04.2026

  • 5 продуктовото позициониране

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "могат да бъдат пропуснати":

    не позволява да се споменава повече

    21:29 08.04.2026

  • 6 Скоро това приложение !

    12 1 Отговор
    Ще го изтрия както направих с Хром !

    Сложих Wrave и приключих с рекламите .

    YouTube скоро ще го изтрия окончателно и няма да си губя времето повече с реклами .

    21:46 08.04.2026

  • 7 долу сащ

    11 2 Отговор
    алчността е безгранична като космоса, ще се ползват други платформи, НЕКРАВАРСКИ!

    21:49 08.04.2026

  • 8 ПредиУпотребаПрочететеЛистовката

    12 1 Отговор
    Отвратuтeлнu! Скоро ще изтрия youtube

    21:52 08.04.2026

  • 9 Де бил

    3 0 Отговор
    Има точно 1003 начина да си гледате You Tube без реклами. Абсолютно безполезна статия. Много ми се иска някой да пита как става това. Наистина в 2026 година , ако това ви е проблем, значи.... абе мани.

    22:08 08.04.2026

  • 10 Лигльовци!

    1 5 Отговор
    Не стига, че всичко им е гратис, че и претенции имат...

    22:23 08.04.2026

  • 11 Бончо М.

    2 0 Отговор
    По лошото е, че в един видеоклип пускат по няколко пъти една и съща реклама. Поне да бяха някакви различни.

    23:52 08.04.2026