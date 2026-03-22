За първи път в историята вносът на автомобили от Китай надвиши износа от ЕС

Европейската автомобилна индустрия е изправена пред исторически трус, след като за първи път в историята вносът на возила от Китай изпревари експорта на Стария континент към източния гигант. Данните от последния доклад на консултантската компания EY, цитирани от BFM TV, чертаят стряскаща картина: през 2025 година търговският баланс окончателно се наклони в полза на Пекин.

Цифрите говорят сами за себе си – докато продажбите на европейски автомобили и компоненти към Китай се сринаха с внушителните 34% до едва 16 милиарда евро, китайската офанзива в Европа отчете 8-процентен ръст, достигайки стойност от 22 милиарда евро. Само за пет години някогашният излишък на Европейския съюз от 23 милиарда евро се изпари, превръщайки се в дефицит от 6 милиарда евро. Анализаторите вече официално наричат този феномен „китайски шок“, тъй като местните производители печелят пазарни дялове с агресивно ценообразуване и високотехнологични решения.

Европейските колоси като Mercedes-Benz и Porsche преминават през истинско изпитание, притиснати от охладения интерес към електрическата мобилност и непосилно високите разходи за енергия. Ситуацията в Щутгарт е особено напрегната, след като Porsche регистрира драматичен спад в печалбите си през последната година, губейки почти целия си марж в условията на глобалната криза.

Паралелно с това, руският пазар се превърна в истински плацдарм за китайските марки. Според данни на агенция „Автостат“, от пролетта на 2022 година до февруари 2026-а в Русия са навлезли над 2,2 милиона китайски автомобила. Лидери в тази инвазия са Chery, Geely и Changan, които буквално окупираха свободните ниши, оставяйки някогашните хегемони като Toyota и Volkswagen в ролята на статисти. нещо подобно постепенно се случва и в Европа, като според анализаторите настъпва нова ера в глобалната логистика, в която картите се пренареждат със светкавична скорост, а европейските традиции са подложени на най-тежкия си изпит досега.