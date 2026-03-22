За първи път в историята вносът на автомобили от Китай надвиши износа от ЕС

22 Март, 2026 12:25 581 5

  • китай-
  • европа-
  • автомобили-
  • внос-
  • износ

Само за пет години някогашният излишък на Европейския съюз от 23 милиарда евро се изпари, превръщайки се в дефицит от 6 милиарда евро

За първи път в историята вносът на автомобили от Китай надвиши износа от ЕС
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Европейската автомобилна индустрия е изправена пред исторически трус, след като за първи път в историята вносът на возила от Китай изпревари експорта на Стария континент към източния гигант. Данните от последния доклад на консултантската компания EY, цитирани от BFM TV, чертаят стряскаща картина: през 2025 година търговският баланс окончателно се наклони в полза на Пекин.

Цифрите говорят сами за себе си – докато продажбите на европейски автомобили и компоненти към Китай се сринаха с внушителните 34% до едва 16 милиарда евро, китайската офанзива в Европа отчете 8-процентен ръст, достигайки стойност от 22 милиарда евро. Само за пет години някогашният излишък на Европейския съюз от 23 милиарда евро се изпари, превръщайки се в дефицит от 6 милиарда евро. Анализаторите вече официално наричат този феномен „китайски шок“, тъй като местните производители печелят пазарни дялове с агресивно ценообразуване и високотехнологични решения.

Европейските колоси като Mercedes-Benz и Porsche преминават през истинско изпитание, притиснати от охладения интерес към електрическата мобилност и непосилно високите разходи за енергия. Ситуацията в Щутгарт е особено напрегната, след като Porsche регистрира драматичен спад в печалбите си през последната година, губейки почти целия си марж в условията на глобалната криза.

Паралелно с това, руският пазар се превърна в истински плацдарм за китайските марки. Според данни на агенция „Автостат“, от пролетта на 2022 година до февруари 2026-а в Русия са навлезли над 2,2 милиона китайски автомобила. Лидери в тази инвазия са Chery, Geely и Changan, които буквално окупираха свободните ниши, оставяйки някогашните хегемони като Toyota и Volkswagen в ролята на статисти. нещо подобно постепенно се случва и в Европа, като според анализаторите настъпва нова ера в глобалната логистика, в която картите се пренареждат със светкавична скорост, а европейските традиции са подложени на най-тежкия си изпит досега.


  1 Някой

    Отговор
    Браво! Европа ви то поучава. Но поне европееца ще кара качествени автомобили на разумна цена. Европците не могат да направят но качествен, ни евтин автомобил.

    12:31 22.03.2026

  2 Пич

    Отговор
    Всъщност, работата е много тъпа! Китайците продават долнопробни автомобили с още по долнопробни китайски таблети - евтино !!! А европейците се опитват да продадат същите долнопробни китайски автомобили с още по долнопробни китайски таблети - много скъпо !!! Щото били сглобени от боклуци и рециклаж, и така пазели природата !!! Пък са им лепнали европейски емблеми като на истински коли, и ни мислят за кьорави!!!

    Коментиран от #3

    12:32 22.03.2026

  3 Да де

    Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Не само автомобилите! Качеството на абсолютно всичко деградира в същото време цените растат. Заеб, по добре да си карам старата кола и тва е

    12:40 22.03.2026

  4 гого

    Отговор
    В Европа си имаме пък качествени юристи и политолози.

    12:54 22.03.2026

  5 българина

    Отговор
    да 8 г в скапания ес няма да има автобранш или ще е чужда собственост

    12:54 22.03.2026