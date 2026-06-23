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Tesla с включен автопилот се блъсна в къща и уби един

Tesla с включен автопилот се блъсна в къща и уби един

23 Юни, 2026 15:02 798 13

  • tesla-
  • инцидент-
  • автопилот-
  • катастрофа

Инцидентът е станал преди няколко дни

Tesla с включен автопилот се блъсна в къща и уби един - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Докато Tesla се бори с европейските институции, за да получи разрешение за използване на своя автопилот на континента, трагичен и изключително разрушителен инцидент в САЩ привлече вниманието към системата. Федералните регулаторни органи за автомобилна безопасност се намесиха решително след ужасяващия инцидент през уикенда в Кати, Тексас, където Tesla Model 3 излезе от жилищен път с висока скорост и се вряза директно в тухлената фасада на еднофамилна къща, като уби 76-годишна баба, която е стояла в хола. Националната администрация за безопасност на движението по магистралите (NHTSA) официално потвърди, че елитният ѝ отдел за специални разследвания на катастрофи е започнал целенасочено разследване на инцидента, което оказва огромен правен и финансов натиск върху производителя, който е обвързал цялата си дългосрочна оценка с пускането на пазара на автономни роботизирани таксита.

Техническите и телеметрични данни и физическите доказателства, свързани с тази катастрофа, предизвикаха ожесточена словесна война между местните власти, федералните следователи и водещите софтуерни инженери на Tesla. Според първоначалните доклади от мястото на инцидента, изготвени от офиса на шерифа на окръг Харис, 44-годишният шофьор Майкъл Бътлър не успява да вземе завоя в жилищния квартал, в резултат на което електрическият седан прелита над бордюра, минава предния двор с приблизителна скорост от около 100км/ч, преди да се удари в тухлената фасада. Докато Бътлър – който не е показал никакви признаци на химическа интоксикация и сътрудничи изцяло на отдела за престъпления, свързани с превозни средства – е заявил пред полицаите, че системата за автоматизирана помощ при шофиране на автомобила му е била активно включена в момента на сблъсъка, ръководството на Tesla категорично опроверга тази версия. Ашок Елусвами, вицепрезидентът на Tesla по софтуера за изкуствен интелект, заяви публично, че локалните системни записи сочат, че шофьорът ръчно е пренебрегнал софтуера за шофиране, като е натиснал педала на газта до дупка, ускорявайки агресивно до скорост над 100км/ч и поддържайки силен натиск върху педала дори след като е пробил външните стени на къщата.

Независимо дали структурната повреда е резултат от катастрофална алгоритмична грешка, внезапно прекъсване на софтуера или класически случай на паника у водача, довела до неправилно натискане на педала при висока скорост, ситуацията не би могла да бъде по-лоша за амбициите на Елон Мъск в областта на автономните автомобили. Трагичната загуба на човешки живот накара федералните регулатори да разгледат случая като казус с висок залог, като включиха инцидента директно в активното и мащабно разследване на дефекти от страна на NHTSA, което в момента проследява широко разпространени софтуерни аномалии, включително случаи, в които автомобили Tesla, използващи режима „Пълно автономно шофиране (под наблюдение)“, са игнорирали светофари или са се отклонили директно в лентите за насрещно движение. Докато разследващите се готвят да извлекат бордовия регистратор на събития от Model 3, за да установят точната хронология на действията на водача в сравнение с действията на системата, трагедията остава трезво напомняне за сложните рискове за безопасността, които тегнат над прехода на автомобилната индустрия към бъдеще без шофьори.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Киро

    9 1 Отговор
    Сега във Варна ще продадат теслата като добре подържана кола, карана от рядко от някоя баба..

    15:06 23.06.2026

  • 2 ...и уби един.

    10 0 Отговор
    Страшно заглавие. Един какво? Мармот?

    15:09 23.06.2026

  • 3 естествен интелект

    9 0 Отговор
    хората дотолкова изпростяха,че вече разчитат на изкуствена простотия,създадена от тях самите!!!

    15:17 23.06.2026

  • 4 Слънчасалия

    0 10 Отговор
    Автопилота на Тесла е в пъти по добър от човека. Точно както ще бъде постигната и крайната цел за следващите осем години 18 милиона електромобила Тесла през 2028 година. Статистически е доказано.

    15:19 23.06.2026

  • 5 Симо

    2 0 Отговор
    Тази новина предполагам е вдигне акциите на Тесла до над два трилиона долара!! Даже три трилиона.

    15:31 23.06.2026

  • 6 1111

    2 0 Отговор
    Автопилотите не могат да шофират.

    15:37 23.06.2026

  • 7 Гледах клипа

    5 0 Отговор
    Колата летеше към къщата, събори външната стена и се приземи в хола. Жалко за жената станала жертва на болните Мъскови амбиции.

    15:40 23.06.2026

  • 8 Бледоликия

    2 2 Отговор
    Цялата концепция за автономни автомобили е за пълното унищожаване на едноклетъчните двукраки същества от планетата Земя. Засега се справя добре, но има още почитатели очакващи скорошен ъпдейт.

    15:45 23.06.2026

  • 9 6135

    0 0 Отговор
    "Ашок Елусвами, вицепрезидентът на Tesla по софтуера за изкуствен интелект, заяви публично, че локалните системни записи сочат, че шофьорът ръчно е пренебрегнал софтуера за шофиране".

    И ние трябва да вярваме?
    Какво им пречи да настроят софтуера винаги да показва, че шофьорът го пренебрегва и при катастрофа вината винаги да се прехвърля към шофьора?

    15:59 23.06.2026

  • 10 Динко Харсъзина

    1 0 Отговор
    какво е правила бабата хола, да беше си стояла в спалнята, там автомобили не минават обикновено

    16:00 23.06.2026

  • 11 Айше

    0 0 Отговор
    Това са модерните оръжия срещу населението.

    16:05 23.06.2026

  • 12 к,во толкова

    0 0 Отговор
    Водачът на Теслата или е с книжка от месец, или е употребил кристали, концентриран алкохол, или просто се е разсеял с чат с друг ИИ колега от фирмения гараж. Това се случва също и с биологичните водачи на МПС.

    16:05 23.06.2026

  • 13 Наблюдател

    0 0 Отговор
    Първо, карал е със 100 или повече в населено място, второ, автономното движение на Теслата изисква да държиш волана, има сензори за това. Вината е изцяло на водача, но да се обвини Теслата е по-сензационно.

    16:07 23.06.2026