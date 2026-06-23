Tesla с включен автопилот се блъсна в къща и уби един

Докато Tesla се бори с европейските институции, за да получи разрешение за използване на своя автопилот на континента, трагичен и изключително разрушителен инцидент в САЩ привлече вниманието към системата. Федералните регулаторни органи за автомобилна безопасност се намесиха решително след ужасяващия инцидент през уикенда в Кати, Тексас, където Tesla Model 3 излезе от жилищен път с висока скорост и се вряза директно в тухлената фасада на еднофамилна къща, като уби 76-годишна баба, която е стояла в хола. Националната администрация за безопасност на движението по магистралите (NHTSA) официално потвърди, че елитният ѝ отдел за специални разследвания на катастрофи е започнал целенасочено разследване на инцидента, което оказва огромен правен и финансов натиск върху производителя, който е обвързал цялата си дългосрочна оценка с пускането на пазара на автономни роботизирани таксита.

Техническите и телеметрични данни и физическите доказателства, свързани с тази катастрофа, предизвикаха ожесточена словесна война между местните власти, федералните следователи и водещите софтуерни инженери на Tesla. Според първоначалните доклади от мястото на инцидента, изготвени от офиса на шерифа на окръг Харис, 44-годишният шофьор Майкъл Бътлър не успява да вземе завоя в жилищния квартал, в резултат на което електрическият седан прелита над бордюра, минава предния двор с приблизителна скорост от около 100км/ч, преди да се удари в тухлената фасада. Докато Бътлър – който не е показал никакви признаци на химическа интоксикация и сътрудничи изцяло на отдела за престъпления, свързани с превозни средства – е заявил пред полицаите, че системата за автоматизирана помощ при шофиране на автомобила му е била активно включена в момента на сблъсъка, ръководството на Tesla категорично опроверга тази версия. Ашок Елусвами, вицепрезидентът на Tesla по софтуера за изкуствен интелект, заяви публично, че локалните системни записи сочат, че шофьорът ръчно е пренебрегнал софтуера за шофиране, като е натиснал педала на газта до дупка, ускорявайки агресивно до скорост над 100км/ч и поддържайки силен натиск върху педала дори след като е пробил външните стени на къщата.

Независимо дали структурната повреда е резултат от катастрофална алгоритмична грешка, внезапно прекъсване на софтуера или класически случай на паника у водача, довела до неправилно натискане на педала при висока скорост, ситуацията не би могла да бъде по-лоша за амбициите на Елон Мъск в областта на автономните автомобили. Трагичната загуба на човешки живот накара федералните регулатори да разгледат случая като казус с висок залог, като включиха инцидента директно в активното и мащабно разследване на дефекти от страна на NHTSA, което в момента проследява широко разпространени софтуерни аномалии, включително случаи, в които автомобили Tesla, използващи режима „Пълно автономно шофиране (под наблюдение)“, са игнорирали светофари или са се отклонили директно в лентите за насрещно движение. Докато разследващите се готвят да извлекат бордовия регистратор на събития от Model 3, за да установят точната хронология на действията на водача в сравнение с действията на системата, трагедията остава трезво напомняне за сложните рискове за безопасността, които тегнат над прехода на автомобилната индустрия към бъдеще без шофьори.