Представянето на сгъваем „айфон“ бе потвърдено отново

Apple никога не са били известни с това, че бързат да пуснат на пазара нов модел, без да подложат на задълбочени тестове за устойчивост вградените диагностични системи, а най-новото софтуерно обновление на технологичния гигант изглежда случайно е разкрило плановете за мащабна хардуерна революция. Дълбоко в кода на новоиздадената четвърта бета версия за разработчици на iOS 27, софтуерни експерти с остър поглед откриха показателни препратки, които сочат пряко към отдавна слуховете за сгъваемия флагман на Купертино, за който се очаква да носи името на високия клас iPhone Ultra.

Забелязан за първи път в диагностичните менюта за състоянието на батерията на операционната система, актуализираният код се отклонява от стандартната терминология за една батерия, за да се приспособи изрично към конфигурация с няколко батерии. Наскоро добавените системни съобщения изрично следят сценарии, при които „батериите в този iPhone работят според очакванията“, или предупреждават, потребителите, че „състоянието на батериите в този iPhone се е влошило значително“.

Допълнителни диагностични индикатори дори изолират конкретни проблеми с компоненти чак до ниво на единична клетка, като сигнализират случаи, в които „една от батериите“ не издържа проверката за автентичен компонент на Apple. За марка, която в продължение на почти две десетилетия е захранвала мобилната си гама с една батерия, внезапното въвеждане на телеметрия за двойна батерия е много показателно.

Проектирането на шаси за сгъваем смартфон поставя сериозни предизвикателства по отношение на разпределението на теглото и компактността, което принуждава дизайнерите да разпределят енергийните резерви между двете половини на шарнирната рамка, за да поддържат балансиран център на тежестта и да оптимизират вътрешното пространство. Новите кодове следват по-ранни улики, открити в първоначалната бета версия на iOS 27, което силно подсказва, че инженерните екипи на Apple бързо довършват основната софтуерна архитектура за сгъваем смартфон от най-висок клас с две батерии, преди телефонът най-накрая да направи дългоочаквания си дебют тази есен.