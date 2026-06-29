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Край на евтината ябълка: Apple вдигна цените и загатна за още по-солени поскъпвания

Край на евтината ябълка: Apple вдигна цените и загатна за още по-солени поскъпвания

29 Юни, 2026 14:52 1 183 8

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Инвазията на изкуствения интелект предизвика глобална криза за памет, която принуди технологичния гигант от Купертино да прехвърли тежестта върху потребителите

Край на евтината ябълка: Apple вдигна цените и загатна за още по-солени поскъпвания - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Почитателите на премиум технологиите са изправени пред студена предколедна виелица посред лято, след като Apple официално обяви мащабно и шокиращо покачване на цените на голяма част от своите емблематични устройства. Технологичният мастодонт от Купертино актуализира ценоразписа в глобалния си онлайн магазин, нанасяйки сериозен удар по портфейлите на потребителите, планиращи покупка на нов компютър Mac или таблет iPad. По-притеснителното в случая обаче е официалното изявление на компанията, което ясно показва, че тези корекции не са изолиран инцидент, а по-скоро началото на една дълга и болезнена вълна от поскъпвания.

В официално изявление, изпратено до водещи световни медии, от централата признават, че до този момент са правели всичко възможно, за да предпазят своите лоялни клиенти от инфлационния натиск и поскъпването на суровините. Изглежда обаче, че финансовият буфер на компанията най-накрая се е изчерпал. От Apple посочват, че са достигнали критична точка, в която вече е абсолютно неизбежно разходите да бъдат прехвърлени директно върху крайния купувач, започвайки с мигновеното поскъпване на Mac и iPad сериите.

Поглед в детайлите разкрива, че скокът в цените е сред най-сериозните в цялата корпоративна история на марката, като на някои пазари увеличението достига близо 20 процента за базовите модели. Така например достъпният лаптоп MacBook Neo вече започва от 699 долара вместо досегашните 599 долара, популярният MacBook Air скочи на 1299 долара, а мощният MacBook Pro вече стартира от стряскащите 1999 долара. При таблетите ситуацията е идентична – базов iPad Air вече се котира за 749 долара, а професионалният iPad Pro прескочи психологическата граница от 1199 долара. Корекцията не подмина дори периферни устройства като стрийминг боксовете Apple TV и умните колони HomePod.

Истинският корен на това пазарно зло няма нищо общо с логистиката, а се дължи на бруталната глобална криза за компоненти, известна в технологичния свят като "RAMageddon". Главоломният бум в изграждането на огромни центрове за данни, обслужващи изкуствен интелект (AI), буквално изсмука световните запаси от RAM памет и NAND флаш съхранение. Производители на чипове като Samsung и SK Hynix пренасочиха мощностите си към свръхпечелившия AI сектор, оставяйки брандовете за потребителска електроника да се борят за трохите. Цените на DRAM компонентите скочиха двойно само за няколко месеца, а Тим Кук предупреди, че пазарът е изправен пред невиждан натиск от четири десетилетия насам.

Логично възниква въпросът какво се случва с най-милото на Apple – бестселъра iPhone, смарт часовниците Apple Watch и безжичните слушалки AirPods. За момента тези три продуктови линии остават незасегнати от ценовата брадва, тъй като изискват по-малки количества архитектурна памет и компанията разполага със стабилни дългосрочни договори за доставка.

Спокойствието обаче е измамно. Анализатори от водещи финансови институции предупреждават, че настоящото затишие е временно. Очаква се втора вълна от поскъпване, която неизбежно ще удари дългоочакваната линия iPhone 18 през есента, като прогнозите сочат скок от поне 100 до 200 долара за Pro модификациите. В крайна сметка, ако планирате технологично обновяване в офиса или у дома, изчакването на "по-добри времена" изглежда като лоша стратегия, тъй като пазарните експерти от Gartner не предвиждат реално облекчаване на чип кризата преди края на 2027 година.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 име

    12 1 Отговор
    За първи път виждам някой да употребява евтино и ябълка в едно изречение! Иначе да си вдигат каквото искат, щом има балъци да плащат, дето им се вижда евтино и на сегашните цени

    14:56 29.06.2026

  • 2 тъй ли...

    1 2 Отговор
    Още от Бюджет 2026.
    Радев, спри се бе!

    14:57 29.06.2026

  • 3 честен ционист

    1 0 Отговор
    Поради съображения за национална сигурност и киберсигурност, техническите устройства на държавните лидери в България се пазят в строга конфиденциалност.

    14:59 29.06.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    9 2 Отговор
    Като собственик на ябълка ще кажа, че те дори да я поевтинят, пак няма да повторя!

    15:10 29.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Лопата Орешник

    2 1 Отговор
    Значи според мъпета изходил този пасквил, Ябълката е евтин продукт и тепърва ще поскъпне?

    15:27 29.06.2026

  • 7 Той

    3 0 Отговор
    Кефа цена няма , пазара определя цената. Щом се купува и на тази цена ,означава че е добро. Ако другите марки са на тази цена никой няма да си купи. Така,че гладните бедняци коментирайте колкото искате.

    15:58 29.06.2026

  • 8 Обективно

    0 0 Отговор
    Че кога ейпъл са били евтини няма да си взема никога един китайски смартфон е 100 пъти по добре като съотношение пари възможности.

    16:12 29.06.2026