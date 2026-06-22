Първи проблеми с изцяло новия Android 17

Дългоочакваното обновяване на операционната система Android 17 на Google стартира с пълна сила, но съвсем скоро след старта се появиха и първите проблеми. Само седмица след пускането на предполагаемата стабилна версия на платформата ранните потребители на моделите от премиум сериите Pixel 7, 8, 9 и флагманската серия 10 съобщават за поредица от сериозни грешки, засягащи множество системи, които на практика превърнаха смартфоните от висок клас в непредсказуеми устройства.

Най-тревожната структурна повреда е свързана с тотална механична повреда на интерфейса на сензорния екран. Засегнатите собственици съобщават, че дисплеите напълно игнорират физическите команди или страдат от странно обръщане на ориентацията, при което бързото плъзгане нагоре предизвиква превъртане надолу. Стандартните решения като изчистване на кеша на стартиращия модул на системата не са донесли никакво облекчение, което принуждава разочарованите потребители да изключат функцията „120Hz Smooth Display“ или да рестартират в безопасен режим, само за да поддържат контролите си донякъде функционални.

Електронната „инфекция“ е компрометирала едновременно и основната комуникационна система на смартфоните. Агресивно пренаписване на архитектурата сега налага строго спазване на протокола IPv6, което води до пълна загуба на мрежова връзка при жизненоважни приложения с голям обем данни като YouTube, Gmail и Google Play Store при стандартни Wi-Fi рутери. В допълнение към блокирането на мрежата, широко разпространена грешка в модема спуска високоскоростната 5G връзка до по-старите 4G честотни ленти, докато отделен бъг изтрива напълно джаджите от началния екран. Все още няма официално решение от Google, но запознати с материята твърдят, че от компанията работят над решение.