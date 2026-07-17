Android 17 връща логиката при сгъваемите устройства и таблетите

Големите екрани на сгъваемите смартфони и таблетите обещават да превърнат мобилните устройства в пълноценни работни станции, но софтуерните недомислици често спъват това обещание. Години наред потребителите трябваше да се примиряват с една особено досадна подробност в интерфейса на Android – лентата на задачите, която се опитваше да бъде по-умна от необходимото. Вместо да улеснява работата, операционната система упорито предлагаше преки пътища, които алгоритъмът предполагаше, че ще бъдат отворени следващи. Този подход, макар и технологично интересен на хартия, в реалния живот по-скоро объркваше изградената мускулна памет на потребителите.

С пускането на новата бета версия на Android 17 QPR1, софтуерните инженери на Google най-после решиха да се вслушат в критиките и да премахнат това изкуствено препятствие, според информация на технологичното издание Android Authority. Вместо сложни предсказания, дясната част на лентата на задачите вече показва просто последните две реално отворени от потребителя приложения. Тази наглед незначителна корекция коренно променя усещането за контрол над устройството, правейки навигацията напълно предвидима и логична.

Промяната се очертава като истинско спасение за професионалистите, които използват по-големите дисплеи за интензивна многозадачност. Когато ви се налага непрекъснато да прескачате между текстови документи, уеб браузъри и фирмени чатове, сигурността, че желаното приложение ще бъде точно там, където сте го оставили, е от ключово значение. Подобно поведение доближава мобилната платформа до златните стандарти на настолните операционни системи, където бързият достъп до историята на активността винаги е имал предимство пред автоматичните догадки.

Официалното потвърждение за новата посока на интерфейса дойде от водещи анализатори на общността на Android, които първи демонстрираха промяната в действие в социалните мрежи. И макар визуално лентата на задачите да запазва познатия си изчистен силует, нейната функционална последователност вече е на съвсем друго ниво. За момента нововъведението се тества в рамките на предварителния преглед за разработчици. Преди обаче функцията да достигне до финалната версия на операционната система за масовия потребител, тя трябва да докаже своята стабилност при ежедневна употреба, донастройвайки фино преживяването зад екрана.