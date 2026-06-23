Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Технологии »
Samsung обяви ново поколение свръхбърза памет за смартфони

Samsung обяви ново поколение свръхбърза памет за смартфони

23 Юни, 2026 14:03 647 1

  • samsung-
  • samsung electronics-
  • памет

Следващото поколение смартфони вероятно ще го използват

Samsung обяви ново поколение свръхбърза памет за смартфони - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Samsung Electronics официално разкри своята архитектура за мобилно съхранение от ново поколение, а показателите за производителност обещават ново ниво на представяне. Проектиран да служи като високоскоростен канал за бързо разрастващия се свят на изкуствения интелект, вграден в устройствата, новопредставеният стандарт Universal Flash Storage (UFS) 5.0 е разработен изцяло от нулата, за да премахне пречките в обработката. Тъй като тежките генеративни натоварвания и сложните големи езикови модели бързо мигрират от облачните сървъри директно в чиповете на локалните мобилни устройства, мобилните памети са принудени да еволюират от обикновени статични „товарни отсеци“ в структурна инфраструктура с висока пропускателна способност, способна да захранва процесорите с невероятна скорост.

Ако погледнем инженерната телеметрия, структурният скок спрямо излизащия от употреба хардуер по стандарта UFS 4.1 е зашеметяващ. Изградена въз основа на най-новите указания за вградени интерфейси за съхранение, финализирани от JEDEC, новата чипова архитектура на Samsung осигурява огромна пикова скорост на последователно четене до 10,8 GB/s и светкавична скорост на последователно записване, достигаща максимум 9,8 GB/s. За тези, които следят статистиките, това се превръща в двукратно увеличение на суровата пропускателна способност в сравнение с настоящите серийни решения за съхранение на марката. В реалния свят тази екстремна скорост на данните е специално калибрирана, за да намали драстично оперативната латентност и да съкрати времето за реакция при обработката, като ефективно предоставя на вградените двигатели за изкуствен интелект незабавно предимство при висока честота на обработка при анализиране на огромни изчислителни масиви от данни.

В духа на съвременните принципи на „лекото инженерство“ огромният скок в суровата скорост не е постигнат за сметка на енергопотреблението или ефективността на корпуса. Инженерите на Samsung са успели да внедрят усъвършенствани оперативни криви и иновативни техники за управление на тактовата честота, което води до чип, който е с над 40 процента по-енергийно ефективен от старата архитектура UFS 4.1. Същевременно физическият размер на компонента е бил значително оптимизиран, като се е намалил с 16,7 процента в сравнение с предшественика му, за да се освободи ценно пространство в плътно натъпканите корпуси на мобилните устройства. Южнокорейският технологичен гигант потвърди, че производствените линии са планирани да започнат пълномащабно масово производство през четвъртото тримесечие на тази година, като ултрабързото решение за съхранение ще се предлага в варианти с голям капацитет, достигащи до 1 TB.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    0 0 Отговор
    Преди почти 10 години си купих компютър. Сега едвам виждам с такава (РАМ ДДР4 с на 3200МХц) за огромни цени. И преди за дискове М.2 малко по-късно сменено на генерация 3. Сега е по-зле от преди 10 години! Вярно че и за ИИ изкупуват паметите.

    15:02 23.06.2026