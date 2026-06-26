Microsoft удължава поддръжката на Windows 10

Агресивната структурна кампания на Microsoft, целяща да принуди стотици милиони персонални компютри да преминат към платформата Windows 11, се натъкна на огромна административна пречка. Изправен пред изключително упорита потребителска база и продължаваща криза в цените на хардуера, която изстреля глобалните разходи за RAM и компоненти до небесните висоти, технологичният гигант тихо осъществи значителен отстъп в политиката си. В дискретна промяна, въведена в официалната си административна документация, Microsoft официално удължи програмата си за потребителите „Windows 10 Extended Security Updates“ (ESU) с още 12 месеца. Вместо да се изправят пред пълно и трайно прекъсване на сигурността на първоначално насрочения краен срок – 13 октомври 2026 година, регистрираните персонални компютри вече ще продължат да получават жизненоважни месечни дефиниции за сигурност и корекции за уязвимости до 12 октомври 2027 година.

За потребителите, които вече са се включили в първоначалната група на ESU, системата се справя с прехода автоматично – удължава матрицата на активното покритие за сигурност до новата дата на изтичане през 2027 година, без да изисква никаква допълнителна намеса от страна на потребителя. За отговарящите на изискванията устройства, работещи с последната версия на Windows 10 22H2, които все още не са се регистрирали, прозорецът за регистрация остава широко отворен директно в основния панел за настройки на актуализациите на системата. Разработчикът от Редмънд продължава да предлага три различни канала за проверка на регистрацията на потребителите, които могат просто да влязат в системата, използвайки стандартен администраторски акаунт в Microsoft, който синхронизира локалните системни настройки чрез OneDrive, да разменят номиналните 1 000 точки от Microsoft Rewards или да заплатят фиксирана базова такса от 30 долара.

Тази бърза корекция на графика служи като критична предпазна мрежа за по-широката технологична екосистема, тъй като данните от глобалния пазар показват, че Windows 10 все още притежава огромен и силно устойчив пазарен дял както в масовия, така и в гейминг сектора. Много по-стари, но високопроизводителни многоядрени машини остават строго блокирани за ъпгрейд поради строгите, задължителни хардуерни изисквания за сигурност на Windows 11 за TPM 2.0, което поставя потребителите, които се съобразяват с бюджета си, пред жестокия избор между закупуването на скъп нов компютър или използването на незащитена операционна система. Макар това допълнително удължаване с 365 дни да осигурява строго само критични фонови пачове за сигурност, без да въвежда нови функции за настолни компютри или промени в потребителския интерфейс, то успешно предоставя на потребителите така необходимата глътка въздух, за да координират хардуерните си ъпгрейди според собствения си финансов график, а не според наложен корпоративен график.