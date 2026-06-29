Сгъваемият iPhone се появи в стилен черен цвят

С бързото наближаване на дългоочакваните есенни премиери, технологичната общност беше изненадана от мащабно изтичане на информация за физически прототипи, демонстриращи първото устройство на Apple с гъвкав екран. Предназначено да бъде представено на 8 септември тази година, заедно с ултрапремиум флагманите iPhone 18 Pro и Pro Max, това авангардно устройство – за което се носят силни слухове, че ще носи името „iPhone Ultra“ или „iPhone Fold“ – току-що се появи в дигиталното пространство с ново черно покритие. Изтеклите компоненти потвърждават, че Apple напълно се отказва от тесните пропорции, наподобяващи дистанционно управление, популяризирани от ранните дизайни на шаситата на Samsung, като вместо това залага на широкоформатен форм-фактор в стил „паспорт“, който се вписва почти перфектно в агресивния облик на Huawei Pura X Max.

Когато е затворен в сгънато състояние, профилът на титаново-алуминиевата рамка на iPhone Ultra се свива до размери, тънки като бръснач, което представлява пряко предизвикателство към предстоящия Samsung Galaxy Z Fold7, докато разгъването на основното шаси разкрива невероятно тънка работна дебелина от едва 4,5 милиметра. На задната страна традиционният квадратен остров с камери е напълно премахнат в полза на елегантен, хоризонтален модул с форма на хапче, в който е поместен високопроизводителен сензорен масив от 48 MP. Вътрешният екран е с диагонал от 7,76-инча, като използва дискретен отвор в горния ляв ъгъл за вътрешната камера, докато центриран отвор в центъра на външния дисплей на капака приютява 5,49-инчовия външен дисплей.



Под елегантната композитна обвивка хардуерните инженери на Apple са вградили достатъчно процесорна мощ, за да поддържат абсолютна доминация в сегмента на мобилните устройства за продуктивност от висок клас. За да поддържа сложната мултипрозоречна мултитаскинг среда, характерна за предстоящия софтуерен пакет iOS 20, iPhone Ultra ще използва чипсет A20 Pro от следващо поколение, изработен по 2-нанометров технологичен процес, съчетан с огромна базова памет от 12 GB високоскоростна унифицирана RAM. Физическата ергономика е също така прецизно настроена, като тактилните бутони за регулиране на звука са разположени по горния ръб, страничният бутон за включване изпълнява двойна функция като сензор за Touch ID – което бележи необходимо, продиктувано от дизайна на корпуса, отклонение от обемистата матрица на TrueDepth Face ID – а специален капацитивен бутон за управление на камерата е перфектно позициониран под бутона за включване. С оглед на докладите от веригата за доставки, които сочат, че производството на панели в Lens Technology и сглобяването на пантите в Amphenol вече вървят на пълни обороти с оглед на пускането на пазара в края на есента, този изцяло черен прототип на Ultra доказва, че Apple е официално готова да даде газ и да се впусне директно в сегмента на премиум сгъваемите устройства с базова цена, за която анализаторите прогнозират, че ще надхвърли значително прага от 2 000 евро.