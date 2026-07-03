ЕС "удари" Google с глоба от над 4 милиарда долара, но не спира до тук

Десетилетната юридическа война между Силициевата долина и Брюксел официално достигна своя край. Европейският съд, върховната съдебна инстанция на Европейския съюз, отхвърли изцяло последната жалба, подадена от Google и нейната компания-майка Alphabet Inc. Това историческо решение окончателно утвърждава преразгледаната антитръстова глоба в размер на 4,125 млрд. евро, наложена първоначално от Европейската комисия през 2018 гodina. След като изчерпа абсолютно последната си възможност за правна защита в европейските съдилища, гигантът в областта на търсенето вече трябва напълно да се подчини на обвързващото финансово решение, с което се спуска завесата над най-голямата регулаторна мярка в историята на глобалната мобилна екосистема.

Обвързващото решение на Върховния съд в голяма степен оправдава структурната рамка, изградена от органите за надзор на конкуренцията в ЕС. Съдът на Европейския съюз постанови, че Общият съд не е допуснал никакви правни грешки, когато е заключил, че Google активно е използвал като оръжие огромното си господство на операционната система Android, над 80 процента, за да задуши потенциалните си конкуренти. Регулаторните органи успешно доказаха, че Google е използвал железни договори срещу фрагментацията и ограничителни лицензионни условия, за да принуди производителите на оригинално оборудване да поддържат „пристрастие към статуквото“. Производителите на устройства са били на практика принудени да инсталират предварително Google Play Store заедно с браузъра Chrome и Google Search като стандартни, неизтриваеми компоненти, което изкуствено е затвърдило монопол в областта на рекламата в търсачките, струващ милиарди долари, като същевременно е задушил независимите търсачки и алтернативните версии на Android, преди те да успеят дори да се опитат да се разраснат.

Публичната реакция на Google остава твърдо отбранителна, като корпоративните говорители повтарят, че съдебната система фундаментално не е оценила огромния структурен капитал, който компанията инвестира, за да поддържа Android като отворена, съвместима и напълно безплатна платформа за разработчици по целия свят. Макар че глобата от 4,1 милиарда евро представлява по-малко от 3 процента от годишните парични резерви на Alphabet, което прави глобата поносим оперативен удар, дългосрочните геополитически и правни последици се очертават да бъдат тежки. Анализаторите от технологичния сектор предупреждават, че този окончателен прецедент за злоупотреба с платформата незабавно ще даде силен тласък на висящите частни колективни искове за обезщетения от европейски софтуерни конкуренти, като същевременно ще предостави на Брюксел абсолютен правен „чук“, докато се изготвят новите разпоредби на Закона за цифровите пазари (DMA), предназначени да принудят Google да отдели своите системи за изкуствен интелект, вградени в устройствата, и да споделя справедливо мобилното пространство с конкурентни платформи за изкуствен интелект.